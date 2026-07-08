البحرين، وقّعت كلية "فاتيل البحرين" للفندقة وضيافة مذكرة تفاهم مع فندق هيلتون البحرين سيتي سنتر، بهدف تعزيز مجالات التعاون في التدريب العملي لطلبة الكلية والتطوير المهني والاستشارات المتخصصة بين الجانبين، بما يدعم إعداد الكفاءات الواعدة وتبادل المعرفة والخبرات في قطاع الضياف وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص كلية "فاتيل البحرين" على توسيع شبكة شراكاتها مع أبرز مؤسسات السياحة والضيافة والفندقة في مملكة البحرين، بما يسهم في إتاحة تجارب تدريبية متقدمة تمكّن الطلبة من تطبيق معارفهم الأكاديمية في بيئة عمل واقعية، وتعزز جاهزيتهم للانطلاق إلى سوق العمل بكفاءة.

وستتيح مذكرة التفاهم لطلبة الكلية فرص التدريب في مختلف الأقسام التشغيلية بالفندق، بما يمنحهم خبرة عملية شاملة في مجالات خدمة الضيوف، وإدارة العمليات الفندقية، والأغذية والمشروبات، وغيرها من التخصصات المرتبطة بقطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من خبرات الكوادر المهنية العاملة في الفندق.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، المدير العام لفاتيل البحرين، أن توقيع مذكرة التفاهم مع فندق هيلتون البحرين سيتي سنتر يمثل إضافة هامة إلى محفظة الشراكات التي تجمع الكلية مع مؤسسات الضيافة الرائدة في المملكة، بما يعكس التزامها بتوفير منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة المهنية المتقدمة.

وقال: "يسعدنا التعاون مع فندق هيلتون البحرين سيتي سنتر ضمن شراكة تتجاوز التدريب الميداني لتفتح مجالات أوسع أمام تبادل الخبرات، وتنفيذ البرامج التدريبية، وبحث الفرص الاستشارية التي تستفيد من الإمكانات الأكاديمية والمهنية لدى الجانبين. ومن شأن هذا التعاون أن يتيح لطلبتنا تجارب رفيعة المستوى، ويسهم في تنمية قدراتهم وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة احتياجات قطاع الضيافة محليًا وإقليميًا وعالميًا."من جانبه، قال السيد حسن الوحيدي، المدير العام لفندق هيلتون البحرين سيتي سنتر: "نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية مع كلية فاتيل البحرين، ونتطلع من خلالها إلى الإسهام في تطوير الكفاءات الشابة وإتاحة الفرصة أمام الطلبة للتدرب في بيئة عمل مهنية إحترافية، تمنحهم فهمًا عمليًا متكاملًا لمختلف العمليات الفندقية ومعايير الخدمة العالمية".

وأضاف: "يمثل الاستثمار في المواهب الشابة جزءًا أساسيًا من التزامنا تجاه مستقبل قطاع الضيافة، ونتطلع إلى تمكين طلبة فاتيل البحرين من العمل إلى جانب خبرات مهنية متخصصة، بما يساعدهم على تنمية وتطوير قدراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، والاستعداد بصورة أفضل لمسيرتهم المهنية المقبلة".

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على:

زينب عاشور، أخصائي تواصل

z.ashoor@vatel.bh

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها أكثر من 50 فرعا في أكثر من 30 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 50000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا والمركز 11 عالمياً بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة على مدى خمسة أعوام على التوالي.

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