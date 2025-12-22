البحرين: وقّعت كلية "فاتيل البحرين" للضيافة مذكرة تفاهم مع فندق موفنبيك البحرين، وذلك في إطار حرصها على ترسيخ شراكاتها مع مختلف مؤسسات قطاع الضيافة ومواصلة تعزيز العلاقات الوطيدة التي تجمعها بها، حيث تهدف إلى إتاحة فرص تدريب عملية متميزة لطلبة الكلية ضمن بيئة فندقية تتمتع بأعلى معايير الخدمة والجودة في قطاع الضيافة، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويمثل فندق موفنبيك البحرين وجهة ضيافة بارزة من فئة الخمس نجوم تحظى بخبرة عالمية عريقة في عالم الضيافة، بما يوفر للطلبة بيئة مثالية لصقل مهاراتهم المهنية واكتساب المعرفة العملية الاحترافية في الأقسام التشغيلية المتنوعة بالفندق.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام لكلية "فاتيل البحرين" للضيافة: "نحن فخورون باستمرار شراكتنا الراسخة مع فندق موفنبيك البحرين كخطوة مهمة ضمن مساعينا نحو تطوير منظومة التدريب العملي لطلبتنا في أفخر الفنادق ومؤسسات الضيافة بالمملكة وخاصةً الفنادق من فئة الخمس نجوم، مما يوفر مسارات تدريب متميزة وراقية تسهم في بناء جيل جديد من الكفاءات والكوادر المزودة بأفضل المهارات العالمية والقادرة على تلبية متطلبات قطاع الضيافة المتنامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".

وأضاف: "نحرص على بناء شراكات طويلة الأمد مع مختلف الشركاء في قطاع السياحة والضيافة والفندقة بهدف خلق شبكة متكاملة تضمن لطلبتنا البيئة المثلى للنمو الأكاديمي والتطور المهني، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون المستمر مع فندق موفنبيك البحرين يضيف بُعداً جديداً إلى برامج التدريب العملي التي نقدمها للطلبة، ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع لاكتساب تجارب ميدانية متقدمة تواكب رؤيتنا في إعداد قادة المستقبل في قطاع الضيافة".

من جانبه، أعرب مدير عام فندق موفنبيك البحرين السيد بينوا-جوزيف ميتانومسكي عن فخره بالشراكة المستمرة مع كلية "فاتيل البحرين" امتداداً لالتزام الفندق بتأهيل الكفاءات الشابة لتحقيق التميز والريادة في قطاع الضيافة، وقال: "يسعدنا مواصلة هذا التعاون المثمر مع الكلية وتقديم فرص تدريب نوعية لطلبتها داخل بيئة عمل الفندق التي تعد نموذجاً رائداً في الضيافة المعاصرة، لتزويدهم بفهم عميق ومعرفة واقعية وشاملة لمستوى الخدمات الذي تتطلبه صناعة الضيافة الفاخرة الحديثة، مما يعزز قدرتهم على الانطلاق بقوة وجاهزية إلى سوق العمل".

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على:

زينب عاشور، أخصائي تواصل

z.ashoor@vatel.bh | 17616068+973 | 34567838+973

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها أكثر من 50 فرعا في أكثر من 30 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 45000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا والمركز 12 عالمياً بحسب آخر تصني

-انتهى-

#بياناتشركات

ف QS في تخصص إدارة الضيافة على مدى أربعة أعوام على التوالي.