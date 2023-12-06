الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة: نظمت شركة "غلفتينر"، المشغّل الإقليمي للموانئ والمحطات، والمزوّد الرائد للحلول اللوجستية وسلاسل التوريد المتخصصة، جولة ترويجية في الصين لتسليط الضوء على الإمكانات التجارية واللوجستية المتكاملة لبوابات التجارة الإستراتيجية في الإمارات الشمالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتمتع بموقع مهم على ساحل إمارة الشارقة داخل وخارج مضيق هرمز، وتخدم طرق الشحن الرئيسية بين الشرق والغرب، ودولة الإمارات ومنطقة المحيط الهندي الأوسع.

أقيمت الجولة الترويجية في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري في مدينة شنتشن بجنوب الصين، ومقاطعة نانشا، ومدينة تشينغداو، والعاصمة الصينية بكين. وعقد الوفد الذي ترأسه أندرو هود، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "غلفتينر"، وضم زينة سوجيث، مدير عام - خطوط الشحن، ودانيال كايتون، المدير الإداري لشركة "مومينتوم لوجيستيكس" التابعة لمجموعة "غلفتينر"، سلسلة من الاجتماعات الهامة مع أبرز خبراء القطاع في مجال سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والشحن والتصنيع.

وقال أندرو هود، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "غلفتينر": "نرى موجة من الفرص المهمة لبواباتنا التجارية ذات الموقع الاستراتيجي المتميز في الإمارات الشمالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم كل من محطتي حاويات الشارقة وخورفكان مجموعة من حلول سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية المصممة خصيصاً للإستجابة لديناميكيات السوق المتطورة. وتكمن أهمية مرافقنا الاستراتيجية كونها تسهم في تقليل الوقت والتكلفة واختصار المسافات بين المسارات التجارية مع تعزيز مرونة قطاعنا الحيوي."

وتهدف "غلفتينر" من خلال هذه الاجتماعات إلى بناء شراكات دولية والتعاون مع ممثلي قطاع التجارة الصيني لعرض القيمة لمحطة حاويات الشارقة، وهي أول محطة حاويات في الشرق الأوسط يتم إنشاؤها لمناولة الحاويات والشحنات السائبة المتفرقة والشحن بالدحرجة والبضائع العامة. كذلك تتميز محطة حاويات خورفكان، أحد أكثر الموانئ إنتاجية في العالم، بقدرتها على التعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم والبضائع العامة لسوق الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل.

وأضاف هود: "تسعى ’غلفتينر‘ لبناء تحالفات تجارية مفيدة لتعزيز الربط التجاري بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر المراكز التجارية المحورية في محطة حاويات الشارقة ومحطة حاويات خورفكان. وتمثل هذه الجولة الترويجية أهمية كبيرة لنا كونها تفتح مجالاً جديداً للفرص التي يمكن أن تحقق قيمة حقيقية لمتعاملينا وللمشهد التجاري ككل، حيث نسعى جاهدين لإطلاق العنان لإمكانات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في منطقتنا."

الجدير بالذكر أن "غلفتينر" تواصل تعاونها بشكل كبير مع المزوّدين الدوليين للحلول التجارية وروّاد قطاع النقل العالمي لتحسين كفاءة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد للتجارة المرنة.

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حول شركة "غلفتينر"

تعد شركة "غلفتينر"، المشغّل الإقليمي للموانئ والمحطات، والمزوّد الرائد للحلول اللوجستية وسلاسل التوريد المتخصصة، ومقرها الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت الشركة، منذ تأسيسها، أول شركة تقوم بتشغيل محطة حاويات في منطقة الشرق الأوسط، وهي محطة حاويات الشارقة.

على مدار الأربعين عاماً الماضية، توسّعت "غلفتينر" بخطى ثابتة في توفير حلولها التجارية المخصّصة للمتعاملين الذين يمثلون محور أعمالها وأصبحت أداة تمكين موثوقة لسلاسل التوريد المتخصصة في الأسواق العالمية.

وتشمل محفظة أعمال "غلفتينر" حالياً إدارة محطات الحاويات في دولة الإمارات العربية المتحدة (محطة حاويات الشارقة ومحطة حاويات خورفكان)، والمملكة العربية السعودية (ميناء الجبيل التجاري، وميناء الجبيل الصناعي)، والعراق (محطة حاويات العراق، ومركز أم قصر للخدمات اللوجستية) والولايات المتحدة الأمريكية (محطة كانافيرال للشحن)، إضافة إلى شحن البضائع، وعمليات سلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية المتكاملة من خلال الشركات التابعة لها مثل "مومنتوم لوجيستكس" و"أفالون لخدمات الشحن".