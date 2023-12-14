للسنة السادسة على التوالي

الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة: نالت شركة "غلفتينر"، المشغّل الرائد للموانئ والمحطات الإقليمية، ومزوّد حلول سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية المخصّصة، الجائزة الذهبية المرموقة للصحة والسلامة من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA)، للسنة السادسة على التوالي.

وتسلّط الجائزة الضوء على الأداء المتميز الذي حققته محطات الحاويات التابعة لشركة "غلفتينر" في دولة الإمارات في مجال نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة والعمليات التشغيلية خلال عام 2022.

تعليقاً على الجائزة، قال جوناثان جريس، المدير الإداري لمحطات الحاويات التابعة لشركة "غلفتينر" في دولة الإمارات: "يؤكد هذا التكريم التزامنا المستمر بإعطاء الأولوية لسلامة ورفاه فريق عملنا المتميز في محطات ’غلفتينر‘ في دولة الإمارات، مما يدل على تفانينا في ضمان العودة الآمنة لكل موظف إلى منزله في نهاية كل يوم عمل."

وأضاف جريس: "لقد تم تنمية ثقافة السلامة المهنية بشكل متين في شركة ’غلفتينر‘ على مر السنوات، وهي بمثابة دليل بارز على الجهود المستمرة التي نبذلها لحماية موظفينا من مخاطر الإصابة والإعتلال الصحي في بيئة العمل."

ومن جانبها، قالت جوليا سمول، مديرة إدارة توزيع الجوائز في الجمعية الملكية البريطانية للصحة والسلامة المهنية: "إن حوادث العمل والإعتلال الصحي المرتبط ببيئة العمل لا يكون لها آثار مالية كبيرة أو تسبب اضطرابات فحسب، بل إنها تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة لدى الأفراد، ولذلك تستحق الشركات التي تحرص على تقديم أداء جيد في مجال السلامة المهنية كل التقدير والمكافأة من قبلنا. لذا يسعدنا فوز شركة ’غلفتينر‘ بالجائزة الذهبية من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث، ونود تهنئتهم على إظهار التزامهم الثابت بالحفاظ على سلامة موظفيهم ومتعامليهم من إصابات بيئة العمل والأذى المصاحب لها."

الجدير بالذكر أن جوائز الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث، وهي أكبر برنامج متخصص في المملكة المتحدة لجوائز الصحة والسلامة المهنية، قامت بتكريم شركة "غلفتينر" لالتزامها المستمر بمنع الحوادث وتعزيز أنظمة إدارة الصحة والسلامة الشاملة في بيئة ومواقع العمل.

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حول شركة "غلفتينر"

تعد شركة "غلفتينر"، المشغّل الرائد للموانئ والمحطات الإقليمية، ومزوّد حلول سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية المخصّصة، ومقرها الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت الشركة، منذ تأسيسها، أول شركة تقوم بتشغيل محطة حاويات في منطقة الشرق الأوسط، وهي محطة حاويات الشارقة.

على مدار الخمسين عاماً الماضية، توسّعت "غلفتينر" بخطى ثابتة في توفير حلولها التجارية المخصّصة للمتعاملين الذين يمثلون محور أعمالها وأصبحت أداة تمكين موثوقة لسلاسل التوريد المتخصصة في الأسواق العالمية.

وتشمل محفظة أعمال "غلفتينر" حالياً إدارة محطات الحاويات في دولة الإمارات العربية المتحدة (محطة حاويات الشارقة ومحطة حاويات خورفكان)، والمملكة العربية السعودية (ميناء الجبيل التجاري، وميناء الجبيل الصناعي)، والعراق (محطة حاويات العراق، ومركز أم قصر للخدمات اللوجستية) والولايات المتحدة الأمريكية (محطة كانافيرال للشحن)، إضافة إلى شحن البضائع، وعمليات سلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية المتكاملة من خلال الشركات التابعة لها مثل "مومنتوم لوجيستكس" و"أفالون لخدمات الشحن".