مناولة 4000 أنبوب OCTG في أربع ساعات في مركز لوجستي عراقي المتكامل تمامًا

الشارقة, الامارات العربي المتحدة - حققت شركة غلفتينر الاماراتية، أكبر شركة خاصة ومستقلة لإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، تميزًا تشغيليًا قياسيًا من خلال التعامل مع 4000 أنبوب فولاذي في غضون أربع ساعات. تم تفريغ الشحنة في ميناء أم قصر ونقلها إلى مركز أم قصر اللوجستي (UQLC) حيث سيتم تخزينها حتى التخليص الجمركي واستلامها من قبل العميل.

تشغل شركة غلفتينر محطة حاويات ICT في الميناء الواقع في جنوب العراق إلى جانب الذراع اللوجستية لشركة غلفتينر مومينتوم ، وتقوم بتشغيل مركز أم قصر اللوجستي (UQLC) ، والذي قام هذا الأسبوع بتفريغ السفينة جبل علي 1. وشملت العملية تفريغ 4000 أنبوب فولاذي اكتمل في أقل من أربع ساعات مع عدم وجود أضرار ، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لمناولة البضائع لفريق غلفتينر وفريق مومينتوم في العراق.

اعترافًا بقدرات المناولة السريعة والمهنية للميناء وتفاني الموظفين ، قال بيتر ريتشاردز ، الرئيس التنفيذي لشركة غلفتينر: "كان أداء الشركة العراقية التابعة لنا UQIC جيدًا بشكل استثنائي ، مما يدل على السرعة والاحتراف والدقة والكفاءة أثناء تعاملهم مع هذه الشحنة الواسعة في وقت قياسي. هذا الإنجاز هو مثال على مستوى العمل الذي يقوم به هذا الفريق المحترف والمتحمس للغاية في العراق والمستعد لتقديم حلول معالجة وتخزين وحلول لوجستية استثنائية وقابلة للتكيف لإفادة العملاء في جميع أنحاء سلسلة التوريد ".

تم تطوير UQLC ، الذي يغطي مساحة 750.000 متر مربع ، شمال ميناء أم قصر مباشرةً ، وهو في وضع مثالي لتوفير جميع أنواع الخدمات المتعلقة بالموانئ. إنه مركز لوجستي متكامل تمامًا مع مرافق تقدم خدمات ذات قيمة مضافة ، بما في ذلك نقل البضائع من الميناء ، ومناولة البضائع ، ومرافق المستودعات ، والدمج ، وفك الدمج ، والفرز ، والتجريد ، وحشو الأحمال داخل / خارج الحاويات ، والتحقق والتعبئة والتغليف ووضع العلامات والخدمات اللوجستية الأخرى.

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