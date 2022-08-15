حققت محطات غلفتينر الإماراتية إنجازاً بارزاً في برنامج الصحة والسلامة من خلال الوصول إلى أكثر من مليون ساعة عمل من دون وقوع حوادث إصابات، ويعد هذا إنجازاً كبيراً للقوى العاملة والإدارة وفرق الجودة والصحة والسلامة والبيئة الذين عملوا بلا كلل، لضمان سلامة الجميع، على الرغم من الوباء العالمي وتحديات الصناعة.

ولتحقيق هذا الإنجاز، أجرى فريق الجودة والصحة والسلامة والبيئة أكثر من 14000 ساعة من التدريب، بالإضافة إلى جدولهم المعتاد للتعريفات والتدريب لتجديد المعلومات وتحديثات الصحة والسلامة والبيئة والإسعافات الأولية والتدريب على مكافحة الحرائق، وأجرت فرق الإدارة أكثر من 175 جولة حول السلامة، بالإضافة إلى عمليات التفتيش اليومية من قبل فريق الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

تم تطوير ونشر ثقافة قوية للسلامة داخل القوى العاملة في غلفتينر، وهي شهادة على العمل المضني للجميع، وأن محطات الإمارات العربية المتحدة حصلت مرة أخرى على جائزة السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني تقديراً لالتزامهم بالحفاظ على سلامة العمال وأماكن العمل، وبيئة صحية خلال عام 2021. وأظهرت غلفتينر تفانيها والتزامها الدائمين تجاه قوتها العاملة ، وحماية موظفيها من مخاطر الإصابة ، وهو ما تميزت به عندما نالت الجائزة مرة أخرى في حفل توزيع جوائز السلامة الدولية 2022.

وهنأ مايك روبنسون، الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني، شركة غلفتينر على نجاحها في الفوز بجائزة السلامة الدولية لعام 2022 قائلاً: "تهانينا الخالصة لشركة جلفتينر حيث يجب أن يفخر جميع العاملين في الشركة بإنجازاتهم."

وتابع": تكرم جوائز السلامة الدولية وهي في نسختها ٦٤ حاليا الآن المؤسسات من جميع أنحاء العالم التي أظهرت بما يرضي لجنة التحكيم المستقلين حول خطط ونتائج منع إصابات مكان العمل واعتلال الصحة المرتبطة بالعمل خلال السنة التقويمية السابقة، كما تُكرم االمنظمات الملتزمة بالصحة العقلية والرفاهية في العمل".

ومن جانبه، قال دان رايت، مدير العمليات في شركة غلفتينر، الذي تسلم الجائزة، "ستظل صحة وسلامة عمالنا على رأس أولوياتنا دائماً، ويسعدنا الحصول على هذه الجائزة

تقديراً للعمل الجاد والتقدم المحرز لضمان بقاء غلفتينر أحد أكثر أماكن العمل أماناً في العالم".

وأضاف: "لا يمكنني أن أكون أكثر فخراً بكل موظف في غلفتينر لتفانيهم في الحفاظ على أنفسهم وسلامة زملائهم. لافتاً إلى أن تحقيق الوصول إلى مليون ساعة عمل من دون أي إصابات، ومن ثم الحصول على جائزة مجلس السلامة البريطاني هو عمل رائع".

إلى ذلك، غلفتينر هي شركة عالمية لإدارة وتشغيل الموانئ مقرها إمارة الشارقة، ومنذ إنشائها في عام 1976، خطت الشركة خطوات كبيرة في توسيع نطاق وجودها في الاقتصادات العالمية الكبرى، حيث أدت دورها كأداة تمكين للتجارة في جميع أنحاء العالم مدعومة بثقة ودعم العملاء الراسخين.

#بياناتشركات

- انتهى -