"غرينستون" تتمتّع بسجل حافل بجمع أكثر من 100 مليار دولار عبر مختلف قطاعات الاستثمارات البديلة

الشركة تشكّل حلقة وصل بين مستثمري مركز دبي المالي العالمي والاستثمارات البديلة العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة — أعلنت "غرينستون" التي تُعدّ أكبر شركة لطرح الصناديق في منطقة الشرق الأوسط، عن حصولها على رخصة الفئة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وباعتبارها أكبر شركة مستقلة لطرح الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتخذ من دبي مقرًا رئيسيًا لها منذ أكثر من 15 عاماً، فقد تمكنت "غرينستون" من إثبات قدرتها على تمكين المستثمرين من الوصول بسهولة إلى فرص الاستثمار في الأسهم الخاصة العالمية وغيرها من الاستثمارات البديلة. ويأتي هذا التوسّع الاستراتيجي في مركز دبي المالي العالمي لخدمة المؤسسات المالية والمكاتب العائلية والمستثمرين من أصحاب الثروات الكبيرة المقيمين في المركز، وذلك بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية.

وتُسهم هذه الرخصة في ترسيخ مكانة "غرينستون" كقناة استراتيجية رئيسية لمديري الصناديق العالميين الراغبين في التواصل مع رؤوس الأموال من مركز دبي المالي العالمي وقاعدة المستثمرين الأوسع في دول مجلس التعاون الخليجي. وتؤكد من جهة أخرى التزام الشركة بالامتثال والشفافية والتميز التنظيمي داخل المركز.

وفي ظل استقطاب دولة الإمارات للكفاءات ورؤوس الأموال، تبرز دبي اليوم كوجهة مفضّلة في المنطقة للاستثمارات البديلة، ويُؤكّد ذلك تنامي انضمام كبرى صناديق التحوّط مُتعددة الاستراتيجيات وشركات إدارة الاستثمارات من آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا إلى منظومة المركز. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مركز دبي المالي العالمي يحتضن حالياً 85 صندوق تحوّط متخصص، بينها 69 صندوقاً ضمن “نادي المليار دولار”، إضافة إلى أكثر من 440 شركة لإدارة الثروات والأصول.

وتُسهم "غرينستون" بدور محوري في تعزيز هذا النظام المتكامل، من خلال شبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,500 علاقات متينة وفاعلة مع مكاتب عائلية وأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، إلى جانب أكثر من 200 مؤسسة استثمارية، فضلاً عن جمعها ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي عبر الصناديق التي قامت بتمثيلها ضمن فئة الاستثمارات البديلة.

وقال أليكس جيميتشي، الرئيس التنفيذي لشركة "غرينستون": "إن توسيع نطاق ترخيص ‘غرينستون’ في الإمارات ليشمل مركز دبي المالي العالمي من شأنه أن يدعم التزامنا بخدمة المستثمرين في المركز إلى حد كبير. وعلاوة على ذلك، يُمثّل هذا التوسّع محطة استراتيجية جديدة ضمن مسيرتنا المستمرة لربط مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي مع أبرز مديري الصناديق على مستوى العالم".

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسعدنا أن نرحّب بانضمام شركة ‘غرينستون’ إلى منظومة الاستثمارات البديلة سريعة النمو في المركز. إن وجودها يعكس المكانة المتعاظمة للمركز باعتباره حلقة وصل تربط بين الثروات الإقليمية الكبيرة وفرص الاستثمارات البديلة العالمية. وبفضل سجلها الحافل بجمع أكثر من 100 مليار دولار عبر صناديق الملكية الخاصة والائتمان ورأس المال المخاطر والبنية التحتية والعقارات وصناديق التحوّط والاستثمارات الثانوية، تجمع ‘غرينستون’ بين الانضباط المؤسسي الراسخ وشبكة العلاقات المتينة مع المستثمرين. وبناءً على ذلك فإنها تحتل موقعاً فريداً لخدمة احتياجات المكاتب العائلية والأفراد ذوي الثروات الضخمة، وتعزيز التزام مركز دبي المالي العالمي في هذا القطاع الاستراتيجي".

وقال عمر الغربللي، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في "غرينستون ": "نحن متحمسون للانضمام إلى مجتمع الاستثمار المزدهر في مركز دبي المالي العالمي، كما يُعزز إدراج هذه القدرة التنظيمية ضمن إطار تراخيصنا الأوسع في دول مجلس التعاون الخليجي قدرتنا على تعزيز التواصل والشراكة مع علاقاتنا الاستثمارية الراسخة داخل المركز. ونتطلع إلى استمرار الحوار البنّاء والتفاعل المُثمر مع المستثمرين المتواجدين في المركز، فضلاً عن مواصلة التنسيق الاستراتيجي مع سلطة دبي للخدمات المالية."

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 46.000 مهني لدى أكثر من 6,900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

