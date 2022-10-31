القاهرة: لأول مرة في مصر، استخدمت غرينبيس سفينتها الشراعية الفريدة من نوعها كمنصة لزيادة حجم الدعوة إلى العدالة المناخية في الجنوب العالمي.

غرينبيس منظمة غير حكومية تسعى إلى تمهيد الطريق لمستقبل آمن ومستدام ودائم وصديق للبيئة وسلمي. ويتمثل الهدف الأولي في زيادة الوعي حول تغير المناخ، وتعزيز الحلول المستدامة، وتقديم الدعم للمشاريع البيئية الإقليمية، فضلا عن التأكيد على الآثار التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشعوبها بسبب تغير المناخ.

في الفترة التي تسبق مؤتمر المناخ في شرم الشيخ بأسابيع قامت غرينبيس إبحار مركب شراعي البالغ طوله 61 مترا لمصر واستخدمتها في فعاليات توعوية عن التغير المناخي وتأثيره على الكوكب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالأخص والإعلان عن حلول معالجة التغير المناخي.

تم إستخدام سفينة غرينبيس في الغردقة كمنصة للتواصل مع المجتمع المحلي ونشر الوعي البيئي من أجل الحفاظ على البيئة. يعتبر التواصل مع الجمهور من أهم محاور شغل غرينبيس لنشر الوعي البيئي في مصر و الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث أقامت غرينبيس مهرجان على مدار يومين تضمن في الكثير من الفعاليات مثل:

- يومان كان متاح فيهم زيارة السفينة من الجمهور والمارة ليستمعوا إلى قصص مركبة الـ "غرينبيس" البيئية في أنحاء العالم، من مارينا الغردقة الجديدة.

- سوق أخضر يتضمن 12 منظمة بيئية محلية وشركات صغيرة ومتوسطة التي تعمل في المجال بيئي أو لديها منتجات بيئية.مثل منتجات مصنعة من مواد تم إعادة تدويرها أو طعام عضوي أو أكياس قماش كبديل أكياس البلاستيك وغيرها من منتجات أو حلول بسيطة و سهلة تساهم في التحول البيئي والحفاظ على البيئة مثل كفاية البلاستيك Kefaya Plastic ، ريفورم ستوديو Reform ،Studio نوايا Nawaya، ابو غصون Abo Ghosoun، تباديل Tabdeel، مرسات Mersat، جرينش Greenish، درامستيك Drumstick، بانلستيك Banlastic، أب فيوز Fuse-UP، دايما Dayma، سايكلست Cyclist، وفرقة خيوط Khoyout Troupe.

- وقامت فرقة Rootzadelics بالعزف خلال يوماً الاحتفال بهذه المناسبة والترفيه عن الجماهير والزائرين.

وأحد أهم المشاركين في غرينبيس كان دارجو سوهاج، وهم مجموعة من الشباب هدفهم نشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية واستخدامها في الحياة اليومية أيضاً .. لفائدتها البدنية والنفسية الكبيرة وفائدتها للمجتمع على النواحية الصحية والاقتصادية والبيئية من خلال التقليل من عوادم.

قام بتأسيس المجموعة احمد محمود محمد عام ٢٠١٧ وايضا مؤسس تيم للناشئين عام ٢٠٢٠ من عمر ٨ سنوات الى ١٨ سنه وتعليمهم.

قامت هذه المجموعة السفر من سفاجا إلى غردقة بالعجل وكانت المسافة 60 كيلو. وايضا شارك في الجروب شباب من مختلف الأعمار ويشمل كلا من:

عبدالعزيز محمد،مهند محمود، عمر هلالى، احمد سامح،مينا عماد، بشر طلعت،مصطفى محمد.

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