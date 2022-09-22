ينتقل السيد جوليان ديكسون، الرئيس التنفيذي السابق للشركة، لتولّي منصب المؤسس والعضو في مجلس الإدارة بدوام كامل

لندن- أعلنت شركة "نابيير"، وهي منصة امتثال ذكية عالمية متكاملة ومزود لحلول إدارة مخاطر الجرائم المالية المتقدمة، عن تولّي السيد غريغ واتسون، الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات، منصب الرئيس التنفيذي في قرار يسري مفعوله على الفور، فيما سينتقل السيد جوليان ديكسون، الرئيس التنفيذي السابق للشركة، ليشغل منصب المؤسس وعضو مجلس الإدارة بالشركة بدوام كامل.

هذا وتُسهم الفترة التي عمل بها غريغ في شركة "نابير"، إلى جانب خبرته العميقة في الإدارة التشغيلية واستراتيجية الأعمال التي اكتسبها من خلال عمله في شركات من قبيل "فينيرجو" و"إتش إس بي سي" و"بو بي إس"، في جعله الخيار الأمثل ليقود الشركة نحو مرحلتها التالية من النمو، بناءً على السنوات العديدة الماضية من عمليات التوسع السريع التي كُللت بالنجاح للشركة المزدهرة.

وقال جوليان ديكسون، في هذا السياق: "يعد غريغ مرشحاً رائعاً لهذا المنصب. إذ تُعتبر خبرته وفهمه لمنتجاتنا وعملائنا، وكذلك التزامه بجعل شركة ’نابيير‘ المزود البارز لبرمجيات إدارة مخاطر الجرائم المالية المعززة بالذكاء الاصطناعي، نموذجاً مثالياً. وأنا أتطلع قدماً إلى رؤيته يحقق نجاحاً أكبر في الشركة مع مرور الوقت".

ومنذ انضمامه إلى الشركة الحائزة على جوائز في عام 2020، عمل غريغ عن كثب مع جوليان والفريق التنفيذي في شركة "نابيير" لوضع نموذج تشغيل قوي لدعم النمو السريع للشركة.

ومن جانبه، قال غريغ واتسون: " أنا فخور بأن أتولّى منصب جوليان. منذ تأسيس شركة ’نابيير‘ في عام 2015، قام جوليان ببناء شركة تقنية عالمية المستوى من الألف إلى الياء، وقادها خلال فترة من النمو الاستثنائي والسريع لتغدو شركةً رائدةً في مجال إدارة مخاطر الجرائم المالية. ولن يكون ملء محلّ جوليان بالمهمة السهلة، غير أنّ هذا التغيير يتعلق إلى حد كبير بالتطور، وليس بالتغيير الجذري. واليوم، تتمثل وظيفتي الآن في نقل شركة ’نابيير‘ إلى مستويات أعلى، فيما نواصل الابتكار وتقديم مستويات أعلى من رضا العملاء".

وفي أعقاب فترةٍ من عمليات التوسع الهائل، أصبحت شركة "نابيير" تتمتع بحضورٍ في المراكز المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وبصفتها المزود المفضل لأكثر من 200 من عملاء المؤسسات، من ضمنهم المصارف ومزوّدي خدمات تسديد المدفوعات ومدراء الأصول والعملات الأجنبية والألعاب وتبادل العملات الرقمية وغيرها من المؤسسات المالية، ضاعفت الشركة إيراداتها السنوية في عام 2021 من خلال توفير منصتها المعززة بالذكاء الاصطناعي والحائزة على جوائز لمكافحة عمليات غسل الأموال الذكية والامتثال للجرائم المالية.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس إدارة شركة "نابيير" يضمّ أيضاً كلاً من آندي ماجواير، رئيس الخدمات المصرفية العالمية والمدير الإداري والشريك الأول في مكتب "ذا بوسطن كونسالتنغ جروب" في مدينة لندن. كما يضمّ مجلس إدارة الشركة شركاء من "بيغ آيدياز جروب"، روزا هوارد ومؤسسها سيباستيان جراي، فيما يشغل جون نيري المخضرم في المراكز المالية في "وول ستريت" وشريكه السابق في شركة "برايس ووترهاوس" كوبرز جون بارنسلي مناصب استشارية عالمية.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220919005120/en/

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