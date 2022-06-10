قامت بتركيب أجهزة تنقية المياه في المقر الرئيسي وستوفر أكثر من 295 ألف عبوة بلاستيكية سنوياً

دبي : التزاماً بمبادرة "دبي تبادر" للاستدامة"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت غرف دبي عن إطلاق حملة خاصة لموظفيها للحد من استخدام عبوات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مقر الغرفة.

ونظمت الغرف لقاء لموظفيها مؤخراً جمعتهم مع يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة، نائب رئيس مبادرة "دبي للسياحة المستدامة"، الذي تحدث للموظفين عن مبادرة "دبي تبادر" مستعرضاً أهدافها، ومجيباً على استفسارات الموظفين حول الاستدامة والحد من استخدام عبوات المياه البلاستيكية، في حين تحدثت روكسانا كاوسر، الشريك المؤسس لـ"ليكويد اوف لايف"عن البلاستيك وإجراءات تنقية المياه، مقدمة نصائح عامة عن إعادة تدوير البلاستيك.

وأعلنت الغرف خلال اللقاء عن مجموعة من الإجراءات التي اعتمدتها لتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في مقرها أبرزها التخلي تماماً عن استعمال عبوات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتركيب أجهزة تنقية المياه في المقر الرئيسي للغرفة، وتزويد الموظفين بعبوات المياه القابلة لإعادة التعبئة، حيث تندرج هذه الإجراءات ضمن جهود الغرفة الدائمة لتحفيز الممارسات المسؤولة والمستدامة، وتعزيز الوعي حول التغييرات البسيطة في العادات اليومية التي تكون تأثيراتها كبيرة على البيئة والمجتمع والصحة.

وكشفت الغرف ان الإجراءات التي اتخذتها التزاماً بمبادرة "دبي تبادر" للاستدامة ستوفر سنوياً 0295,33 عبوة مياه بلاستيكية، مما سيكون له أثر كبير في خفض البصمة الكربونية، وتعزيز سمعة الغرفة ومكانتها كنموذج يحتذى للمؤسسات المسؤولة والمستدامة في مجتمع الأعمال.

وتهدف مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي إلى توعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية، وكذلك إلهامهم لإحداث التغيير المطلوب لبعض الممارسات الخاطئة والتي تؤدي إلى أضرار بالغة للبيئة المحيطة.

كما تهدف الحملة، التي تتولى تنفيذها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى تشجيع كل مكونات مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار على تغيير سلوكهم الاستهلاكي لقوارير المياه البلاستيكية، فضلاً عن إلهام الناس بشكل فعال وإيجابي للحد من استخدام العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي. يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.dubaichambers.com

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