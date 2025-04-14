لوتاه: ملتزمون ببناء شراكات قوية مع جميع أسواق العالم، والسوق المغربية سوق استراتيجية لشركات دبي لدخول الأسواق الأفريقية

رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب: نتطلع لاستكشاف مجالات التعاون المشترك، والاستفادة من خبرات دبي في المجالات الاقتصادية المتنوعة بما يخدم خطط المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

دبي، الإمارات العربية المتحدة- بحثت غرف دبي في مقرها مؤخراً مع وفد مغربي رفيع المستوى يمثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب الفرص الاستثمارية في المملكة المغربية، وكيفية دعم شركات دبي في خطط التوسع بالسوق المغربية، بما يخدم استراتيجيات تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والمغرب.

حضر الاجتماع كل من سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وقال لوتاه: "ملتزمون ببناء شراكات قوية مع جميع أسواق العالم، ونؤمن بضرورة العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة والنمو المشترك. نحن مستعدون لتسهيل فرص الاستثمار والتعاون للشركات المحلية التي تسعى للتوسع في السوق المغربية، بالإضافة إلى تقديم دعم شامل للشركات المغربية ومساعدتها على الاستفادة من دبي كبوابة استراتيجية للتوسع نحو أسواق جديدة في الشرق الأوسط وآسيا. السوق المغربية سوق ديناميكية وأساسية لشركات دبي، وهي بوابة للأسواق الأفريقية الواعدة".

وخلال اللقاء أوضح سعادته الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات العائلية في دعم اقتصاد دبي، موضحاً دور غرف دبي في دعم النجاح المستدام لهذه الشركات عبر توفير برامج وموارد مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها.

من جانبه أعرب سعادة شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن اهتمامه الكبير باستكشاف فرص التعاون عبر مختلف القطاعات، مسلطاً الضوء على التزام المغرب بتعزيز الروابط الاقتصادية مع دبي، والاستفادة من خبرات دبي في المجالات الاقتصادية المتنوعة بما يخدم خطط المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

وتضمنت المناقشات لمحة عامة عن التوجه الاستراتيجي لغرف دبي ودور مكاتبها التمثيلية الخارجية في تسهيل أنشطة التجارة والاستثمار العالمية. علاوةً على ذلك، بحث الجانبان سبل تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار لمساعدة غرف دبي على دعم مبادرات التوسع، بالإضافة إلى إمكانية تنظيم فعاليات مشتركة ومتخصصة في قطاعات رئيسية مثل السياحة.

ويؤكد هذا الاجتماع التزام غرف دبي ببناء علاقات قوية مع الشركاء الدوليين الرئيسيين وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي. يذكر أن غرف دبي قد سبق لها توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في يونيو من العام الماضي، على هامش بعثة تجارية نظمتها إلى المغرب لدعم توسع شركات دبي في السوق المغربية.

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

-انتهى-

#بياناتشركات