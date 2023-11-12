نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان "ملتقى الأعمال التركي ـ عجمان" بهدف بحث آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وبناء شراكات مستدامة تساهم في نمو حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين أصحاب الاعمال وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كلاً من عجمان وتركيا.

حضر أعمال الملتقى في فندق عجمان سراي، جميلة كاجور مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية في غرفة عجمان وترأس الوفد الاقتصادي التركي معمر توبسكال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قيصري في تركيا، بحضور مجموعة واسعة من أصحاب الاعمال العاملين في قطاع صناعة وتجارة الأغذية والمشروبات من عجمان وتركيا، وبمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية ومنطقة عجمان الحرة ودائرة التنمية السياحية في عجمان.

وأكدت جميلة كاجور على أهمية الملتقى ودوره في تعزيز العلاقات وبناء شراكات مستدامة بين عجمان وتركيا نظراً لحجم الإمكانيات الهائلة في مختلف المجالات "التجارية، الصناعية، التكنولوجية، السياحية، التعليمية، الصحية وغيرها من المجالات" لدى عجمان وتركيا الامر الذي يوفر فرصاً نوعية لتنمية العلاقات الثنائية.

وقالت، الملتقى بشكل عام يُجسد جهود الغرفة في تطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار، وإمارة عجمان تمتلك مقومات اقتصادية متنوعة ومنها " مناطق حرة، ميناء بحري، شبكة طرق ومواصلات، موقع استراتيجي متميز، بنية تحتية وخدمية لها دور رئيسي في سهولة ممارسة الاعمال"، كما تمتلك الإمارة فرصاً استثمارية تنافسية في مختلف المجالات.

وأشادت جميلة كاجور بمتانة وقوة العلاقات الإماراتية التركية وتميزها بالنمو المتواصل، مؤكدة ان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا ودخولها حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2023 يفتح مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وكشفت عن نمو حجم التعاون والتبادل التجاري بين عجمان وتركيا، بحيث ارتفع إجمالي حجم التجارة بين عجمان وتركيا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8.4% كما ارتفع حجم إعادة التصدير بنسبة 37% خلال الفترة نفسها، ونمت اعداد عضوية غرفة عجمان من الجنسية التركية خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 20% مقارنة بالنصف الأول من العام 2022.

من جانبه وجه معمر توبسكال ـ عضو مجلس إدارة غرفة قيصري الشكر إلى غرفة عجمان على حفاوة الاستقبال، وقدم نبذة حول تاريخ مدينة قيصري التجاري والصناعي ومميزات موقعها الجغرافي وسهولة عمليات النقل، وطبيعة المدينة السياحية، كما قدم شرحاً وافيا حول غرفة تجارة وصناعة قيصري.

هذا وقدمت كلاً من دائرة التنمية الاقتصادية ومنطقة عجمان الحرة ودائرة التنمية السياحية في عجمان عروضاً وافية حول مقومات الإمارة الاقتصادية والاستثمارية وتميزها ببنية خدمية رائدة تساهم في سهولة ممارسة الاعمال.

وخلص الملتقى إلى ضرورة تبادل الزيارات بحضور أصحاب الاعمال واستغلال فرص المشاركة في المعارض المتخصصة التي تنظمها كلا من عجمان وقيصري ، واستمرار تنظيم اللقاءات الثنائية مستقبلا.

وفي ختام اللقاء تم عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية بين أصحاب الاعمال والمستثمرين من البلدين، وقامت جميلة كاجور ومعمر توبسكال بتبادل الدروع والهدايا التذكارية.

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-انتهي-