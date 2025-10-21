شاركت غرفة عجمان ضمن وفد رابطة الإمارات للفرانشايز، في فعاليات المعرض الثالث والعشرين للامتياز والوكالات التجارية، الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية تحت شعار "كن امتيازي"، ومثّل الغرفة سعادة ماهر طارش العليلي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، نائب رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز.

ترأس وفد الدولة المشارك في المعرض، سعادة نور التميمي، رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز، بمشاركة مسؤولي الغرف التجارية الإماراتية، و14 شركة وعلامة تجارية رائدة في مجال الامتياز التجاري، وممثلي الجهات الوطنية الداعمة لريادة الأعمال.

وأكد سعادة ماهر طارش أن المعرض شكّل فرصة متميزة لنمو ريادة الأعمال الوطنية ومنصة دولية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في قطاع الامتياز التجاري، والتعرف على أحدث الأدوات والتقنيات الداعمة لنمو هذا القطاع، ولقاء أبرز المستثمرين والخبراء العالميين.

وقال "هدفت مشاركة الوفد إلى تعزيز حضور الإمارات في قطاع الفرانشايز على الصعيد الدولي، وتسليط الضوء على العلامات التجارية المحلية المبتكرة وتعزيز تنافسيتها، وفتح آفاق جديدة لتوسعها، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية بين رابطة الإمارات للفرانشايز والجهات الدولية".

مؤكداً أن قطاع الامتياز التجاري يعد من القطاعات الواعدة والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل، وإطلاق مشاريع استثمارية مبتكرة وناجحة، بما يدعم تحقيق أهداف الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم" ويعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال.

هذا ويعزز معرض الامتياز والوكالات التجارية دوره في تعميق التعاون المشترك بين الإمارات وتركيا، لاسيما في ظل التواجد اللافت للعلامات التجارية التركية في السوق الإماراتية، الأمر الذي يتيح فرص توسع العلامات الإماراتية في السوق التركية وبناء شراكات جديدة.

-انتهى-

#بياناتشركات