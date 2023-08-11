عبدالله المويجعي: تطبيق المسؤولية المجتمعية يؤثر مباشرة على زيادة الإنتاجية في القطاع الخاص

6479 منشأة عاملة في أنشطة الصناعات التحويلية خلال 2022 بعجمان

أفاد سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن تطبيق منشآت القطاع الخاص لمبادئ المسؤولية المجتمعية يساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة وينعكس على زيادة معدلات التنافسية وتعزيز السمعة المؤسسية إلى جانب المردود الإيجابي على البيئة والحفاظ على الموارد وتقليل تكاليف الإنتاج وكذلك زيادة رضا العاملين وولائهم للمنشأة، موضحاً أن مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية التابع لغرفة عجمان حريص على طرح المبادرات الهادفة إلى تشجيع منشآت القطاع الخاص على تبني مبادئ المسؤولية المجتمعية ومعايير ومتطلبات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بما يتواكب مع استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 ـ كوب 28 وتوجهات الدولة والامارة خلال عام الاستدامة.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد غرفة عجمان لشركة مطاحن العين للدقيق، حيث استقبل وفد الغرفة، سعادة عبدالعزيز الشامسي وعبدالله الهزاع الرئيس التنفيذي ويوسف الهزاع مدير المشتريات بمطاحن العين، كما حضر الزيارة عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان.

وقام سعادة عبدالله المويجعي بجولة تفقدية في أقسام الشركة حيث اطلع على سير العمل وخطوط الإنتاج والجهود المبذولة لاستقطاب أحدث الأجهزة والمعدات المبتكرة بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات بما يتوافق مع جهود الإمارة والدولة في مجال الأمن الغذائي، كما تم تفقد المنشآت الملحقة بالشركة كمبنى المختبرات والخاص بقياس نسبة البروتين ودراسة منتجات القمح لضمان السلامة الغذائية.

وأثنى على الإمكانيات الضخمة والمتطورة للشركة مؤكداً أن تميز وريادة مطاحن العين يعكس التطورات الهائلة لقطاع الصناعات التحويلية في إمارة عجمان على وجه الخصوص والدولة بشكل عام، فبحسب مركز عجمان للإحصاء فإن عدد المنشآت العاملة في أنشطة الصناعات التحويلية بلغ 6479 منشأة خلال العام 2022، في حين بلغت قيم الإنتاج الإجمالي لمنشآت الصناعة التحويلية 14.8 مليار درهم.

وخلال الزيارة وجه سعادة عبدالله المويجعي على ضرورة ربط المنشآت الصناعية من أعضاء غرفة عجمان مع بيوت الخبرة المتخصصة في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض التكاليف وتعزيز خبرات المنشآت الصناعية في مجال إعادة التدوير دعما لتطبيقات ممارسات المسؤولية المجتمعية في المنشآت الصناعية، كما أكد أن الغرفة تكثف جهودها بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية في عجمان لتوفير الخدمات اللوجستية المواكبة لتطلعات أصحاب الاعمال والمستثمرين.

وأفاد ان غرفة عجمان تحرص على توطيد علاقاتها مع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات التحويلية بشكل خاص، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتطوير المبادرات وتوفير خدمات استباقية من خلال رصد المقترحات والتحديات والتعرف على احتياجات القطاع الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب توفير المناخ الداعم لاستدامة ونمو الاعمال وتوجيه القطاع الخاص للاستفادة من استخدامات الذكاء الاصطناعي والاعتماد على الابتكار في عمليات الإنتاج والإدارة وتنويع قنوات المشاركة في المعارض الخارجية بهدف تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة لمنتجات الإمارة.

من جانبه أشاد عبدالله الهزاع، بتوجيهات القيادة الرشيدة وجهود الجهات الحكومية لتوفير المناخ الداعم لزيادة عمليات الإنتاج وتمكين أصحاب الاعمال من مزاولة انشطتهم واستدامتها ونموها، وأفاد ان مطاحن العين للدقيق تمتلك صوامع تخزين في عجمان بطاقة استيعابية تصل إلى 25 ألف طن وتسعى الشركة إلى زيادة الطاقات الاستيعابية خلال المرحلة المُقبلة.

كما تناول اللقاء جهود الدولة وخاصة إمارة الشارقة في زراعة وإنتاج القمح المحلي بمواصفات قياسية من ناحية ارتفاع نسبة البروتين والخلو من أي اسمدة أو مواد كيميائية ضارة، واستعرض عبدالله الهزاع جهود مطاحن العين للدقيق في عمليات نقل وتخزين وطحن وتوزيع القمح المنتج في إمارة الشارقة.

وتم تسليط الضوء على خطط مطاحن العين للدقيق للتوسع مستقبلاً في السوق المحلي والخارجي وخاصة ان الطاقة الاستيعابية لمطاحن العين في كلا من عجمان والفجيرة تصل إلى حوالي 600 طن يومياً منها حوالي 75% للاستهلاك المحلي و25% للتصدير الخارجي، إلى جانب جهود مطاحن العين في تنويع مصادر القمح ذات المواصفات والمعايير العالية.

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