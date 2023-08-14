تزاول الشركة نشاطها في 10 دول و5 قارات وتخطط للتوسع في 26 دولة جديدة وعقدت أولى صفقاتها مع شركة محلية في تشيلي

لوتاه: توسع شركات دبي خارجياً يندرج ضمن أولوياتنا الاستراتيجية، ويخدم مستهدفات المرحلة المقبلة بترسيخ مكانة دبي ومجتمع أعمالها كوجهة رائدة للشركات المتطورة والمستدامة، والقادرة على دخول أسواق جديدة وواعدة

مؤسس شركة "ون موتو": دعم غرفة دبي العالمية كان عاملاً محورياً في نجاح توسعنا بسوق تشيلي ونتطلع لدعم الغرفة لدخول أسواق جديدة

"ون موتو" تأسست في دبي عام 2019 وتتوسع عالمياً بمساعدة وتوجيه من غرفة دبي العالمية

شركة "ون موتو" ستورد حالياً المركبات من مصنعها في دبي إلى أمريكا اللاتينية وتخطط لإنشاء مصنعها بالقارة الاتينية، مما يخلق قيمة مضافة كبيرة لدولة الإمارات ويرسخ مكانتها على الخارطة العالمية لإنتاج المركبات المستدامة

الشركة حصلت على تمويل مؤخراً وستنشر 10,000 مركبة في الإمارات بحلول العام المقبل

الشركة تدخل سوق تشيلي وتقدم حلول التنقل المستدامة والمركبات الكهربائية المصنعة في دولة الإمارات والتي ستباع عبر أسواق أمريكا اللاتينية

دبي: كشفت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن نجاحها في مساعدة شركة "ون موتو" على التوسع الدولي في أسواق أمريكا اللاتينية انطلاقاً من دبي؛ حيث ساعد المكتب التمثيلي الخارجي للغرفة في الأرجنتين في تحفيز نمو الشركة، المتخصصة في عمليات توصيل الميل الأخير والمركبات الكهربائية المخصصة للشركات إلى سوق تشيلي في أمريكا اللاتينية.

وقام مكتب غرفة دبي العالمية في الأرجنتين بتنسيق الشراكة بين "ون موتو" وشركة "سانتياغو موتورز" في تشيلي لعقد صفقة جديدة تبيع بموجبها شركة "ون موتو" شركة المركبات التشيلية مجموعة متنوعة من مركبات "ون موتو" الكهربائية عبر شبكة مبيعاتها الوطنية في أمريكا اللاتينية.

وتقوم غرفة دبي العالمية حالياً بمساعدة شركة "ون موتو" على التوسع في أسواق أخرى في القارة اللاتينية. وتسعى "ون موتو" كذلك إلى تجميع وتصنيع المركبات الكهربائية في الأرجنتين والبرازيل والمكسيك على أمل التعاون مع أول شريك تجميع لها بحلول الربع الأخير من هذا العام وتأسيس مقرها الإقليمي في القارة اللاتينية مطلع عام 2024. وريثما يتم العثور على شريك محلي مناسب، ستستمر شركة "ون موتو" في توريد المركبات من مصنعها في دبي، مما يخلق قيمة مضافة كبيرة لدولة الإمارات ويرسخ مكانتها على الخارطة العالمية لإنتاج المركبات المستدامة.

وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يسرنا مساعدة شركة ’ون موتو‘ المستدامة عالية التقنية في الوصول إلى أسواق جديدة، حيث تلتزم غرفة دبي العالمية بتحديد فرص الأعمال لشركات دبي في الأسواق الدولية ومساعدتها على الاستفادة منها. يعكس توسعنا في الأسواق اللاتينية أهمية المنطقة المتنامية أمريكا اللاتينية، وسنواصل استكشاف واغتنام الفرص المتزايدة عبر هذه المنطقة لتحقيق الفائدة للقطاع الخاص في دبي".

وأضاف لوتاه قائلاً:" توسع شركات دبي خارجياً يندرج ضمن أولوياتنا الاستراتيجية، ويخدم مستهدفات المرحلة المقبلة بترسيخ مكانة دبي ومجتمع أعمالها كوجهة رائدة للشركات المتطورة والمستدامة، والقادرة على دخول أسواق جديدة وواعدة".

وكان رائد الأعمال آدم ريدجواي قد أسس شركة "ون موتو" في مركز دبي المالي العالمي للمساعدة في الحد من الانبعاثات الكربونية. ونجحت الشركة بإيصال منتجاتها إلى أسواق المملكة المتحدة والبحرين والأردن وسيريلانكا وتشيلي والعراق ونيبال وإثيوبيا، حيث تتطلع للتوسع في مبيعاتها إلى أسواق جديدة.

وقال آدم ريدجواي، مؤسس شركة "ون موتو": "كان دعم غرفة دبي العالمية عاملاً محورياً في قصة نجاحنا. فقد قدموا لنا كل ما نحتاجه من دعم وتوجيه وإرشاد لمساعدة ’ون موتو‘ على التوسع في خمس قارات و12 منطقة في غضون عامين فقط على تأسيسنا. ستحقق صفقة تشيلي الجديدة قيمة مهمة، حيث استفدنا من اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات وتشيلي، ونساهم بدورنا في ترسيخ مكانة الإمارات في الساحة العالمية لإنتاج وابتكار المركبات الكهربائية".

ولا يقتصر نشاط "ون موتو" على تصنيع وتوريد المركبات الكهربائية فحسب، بل توفر كذلك مجموعة متنوعة من الخدمات الإضافية مثل خدمة "البطارية كخدمة" التي تدعم تبديل البطارية وشحنها مما يسمح للسائقين بالعمل دون انقطاع عند انتهاء شحنة البطارية، وكذلك حل البرمجيات كخدمة الذي يوفر نظاماً سحابياً مدعوماً بالبيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة أساطيل المركبات.

وحصلت "ون موتو" مؤخراً في السوق الإماراتية على تمويل بقيمة 40 مليون دولار أمريكي للمساهمة في جهود إزالة الكربون من مركبات توصيل الميل الأخير في الدولة، مما سيساعد الشركة على نشر 10,000 مركبة في الإمارات بحلول العام المقبل. وتضم قائمة العملاء الحاليين لـ "ون موتو" قائمة طويلة منها "طلبات" و"إنستاشوب" ومتاجر "كارفور" و"ماجد الفطيم" وغيرها.

تزاول "ون موتو" نشاطها حالياً في 21 منطقة و 10 دول وخمس قارات، وتخطط للتوسع في 26 دولة أخرى. وأسست "ون موتو" في عام 2022 أول مركز على مستوى المنطقة للتنقل الذكي والابتكار في دبي بالتعاون مع "معهد روتشستر للتكنولوجيا". وقد ساهمت أكاديمية البحث والتطوير بتصميم وتطوير ثلاثة مركبات كهربائية جديدة سيتم تصنيعها في دولة الإمارات بحلول الربع الأخير من هذا العام.

وتمتلك غرفة دبي العالمية أربعة مكاتب تمثيلية خارجية في أمريكا اللاتينية في كل من البرازيل والأرجنتين وبنما والمكسيك، حيث يتوقع أن تنمو شبكة المكاتب الخارجية بعد إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لمبادرة "دبي جلوبال"، التي تقودها غرفة دبي العالمية، والتي تستهدف تأسيس 50 مكتب تمثيل تجاري لدبي في القارات الخمس بحلول العام 2030.

وتستهدف مبادرة "دبي جلوبال" استقطاب الشركات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمواهب العالمية إلى دبي من خلال إبراز المزايا التنافسية للإمارة، وتبادل المعلومات الاستثمارية، وتعزيز فرص الأعمال المشتركة، حيث تستهدف المبادرة أيضاً رفع قيمة تجارة دبي الخارجية من 1.4 تريليون درهم لتصل إلى 2 تريليون درهم بحلول العام 2026.

#بياناتحكومية

- انتهى -

