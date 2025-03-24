الشامسي: نحرص على تحفيز مجتمع الأعمال في دبي للتوسع دولياً عبر شراكات مثمرة تعزز من فرص النمو المستدام

دبي، الإمارات العربية المتحدة - دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع شركة "إمتيل"، المتخصصة بحلول الألياف البصرية ومقرها دبي، إلى إندونيسيا.

وبدعم من مكتب غرفة دبي العالمية في جاكرتا، أبرمت شركة "إمتيل" مذكرة تفاهم مع شركة "بي تي فجر ميترا كريدا أبادي"؛ وهي شركة إندونيسية متخصصة بمجال التحول الرقمي، وذلك بهدف اعتماد منتجات وحلول شركة "إمتيل" لتوسيع انتشار شبكة الألياف الضوئية إلى مختلف المناطق في إندونيسيا بما يساهم في تعزيز خدمات الانترنت فائقة السرعة ذات النطاق العريض، والبنية التحتية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا في مختلف المناطق الإندونيسية.

وقال سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: "نحرص على تحفيز مجتمع الأعمال في دبي للتوسع دولياً عبر شراكات مثمرة تعزز من فرص النمو المستدام في مختلف القطاعات، مما يعزز من المقومات التنافسية للقطاع الخاص في الإمارة، ويساهم في نمو التجارة الخارجية لدبي".

من جانبه، قال عبدول حافظ مدير تطوير الأعمال في إندونيسيا لدى شركة "إمتيل" :" يجسد هذا التعاون التزامنا بالتوسع العالمي ومواكبة التطور التكنولوجي. ومن خلال توظيف خبراتنا في حلول الألياف الضوئية، ستساهم هذه الشراكة في تعزيز المستقبل الرقمي وتحفيز الابتكار والاتصال بشبكة الانترنت في إندونيسيا".

وبدوره قال أمير جاتميكو، الرئيس التنفيذي لشركة "بي تي فجر ميترا كريدا أبادي": فيما تتجه إندونيسيا نحو مستقبل تقوده التكنولوجيا والاتصال الواسع مع شبكة الانترنت، تلعب مثل هذه الشراكات دوراً حيوياً في تطوير القطاع بشكل مستدام، وبالتعاون مع شركة "إمتيل"، نتطلع قدماً لتقديم حلول عالية الجودة تساهم في تمكين الأعمال والمجتمعات في إندونيسيا".

وتواصل غرفة دبي العالمية، عبر شبكة مكاتبها العالمية التي تضم 33 مكتباً، جهودها الرامية لربط الشركات العاملة في دبي مع شركاء موثوقين لتسهيل توسعها إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى استقطاب الشركات والمستثمرين وأصحاب المواهب العالمية إلى دبي من خلال تسليط الضوء على المزايا التنافسية للإمارة، وتزويدهم بكافة المعطيات المرتبطة ببيئتها الاستثمارية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين مجتمعات الأعمال.

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تمارس غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الجديدة العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهامها في تعزيز مكانة دبي كعاصمة للتجارة العالمية، ومركز استراتيجي لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات.

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