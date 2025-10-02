دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت غاز الإمارات ، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة إينوك، مذكرة تفاهم مع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) لاستكشاف وتطوير فرص أعمال جديدة في قطاع غاز البترول المسال. جرت مراسم توقيع المذكرة على هامش فعاليات الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، والمنعقد في مركز دبي التجاري العالمي.

ترتكز مذكرة التفاهم على الرؤية المشتركة للمؤسستين في دفع عجلة الاستدامة والابتكار عبر قطاع غاز البترول المسال، وتحسين وصول المنتجات إلى جميع شرائح العملاء في السوق الإماراتية. وتمثل هذه الاتفاقية خطوةً مهمةً في تنفيذ استراتيجية توسع "غاز الإمارات"، كما تدعم التزام مجموعة إينوك بتقديم حلول طاقة موثوقة وقابلة للتطبيق عبر مختلف القطاعات.

تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك، وسعادة المهندس خميس المزروعي المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية،.

تُرسي هذه الاتفاقية إطاراً متيناً للتعاون بين المؤسستين؛ وتتيح لهما الاستفادة من نقاط قوتهما المشتركة لحفز الابتكار، وتوسيع نطاق أعمالهما، وترسيخ مكانتهما في مشهد الطاقة المتنامي بدولة الإمارات.

قال السيد حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك: "يتيح لنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع شركة نفط الشارقة الوطنية فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة للنمو في قطاع غاز البترول المسال، مما يدعم استراتيجية ’غاز الإمارات‘ لتعزيز البنية التحتية للطاقة في الدولة، وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول غاز البترول المسال المستدامة بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات والشركات العاملة في الدولة. ويسرنا إطلاق هذه الشراكة خلال معرض ’ويتيكس‘ تحديداً لما له من دور محوري في تسريع مسار تحول قطاع الطاقة في الدولة وتحقيق الحياد المناخي. علاوةً على ذلك، تساعد هذه الاتفاقية على استكشاف وتطوير فرص الأعمال في قطاع غاز البترول المسال، مما يعزز الابتكار، ويحقق قيمة مضافة لعملائنا، ويساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات."

من جانبه صرح سعادة المهندس خميس المزروعي المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية: "يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع شركة غاز الإمارات، في خطوة استراتيجية تعكس التزامنا الراسخ بتوسيع أعمالنا في قطاع غاز البترول المسال . ومع تزايد الطلب على هذا المصدر الحيوي للطاقة في مختلف أنحاء المنطقة، تأتي هذه الشراكة في توقيت محوري، إذ تسهم في تعزيز محفظة أعمالنا، ورفع كفاءة الإمدادات، وتقديم حلول طاقة مبتكرة ومستدامة. كما تجسد رؤيتنا المشتركة لاستمرارية الأعمال، وضمان توفير الطاقة بشكل متواصل، وتقديم خدمات عالية الجودة دون انقطاع. والأهم من ذلك، أنها تدعم جهود إمارة الشارقة في تنويع مصادر الطاقة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل .”

تواصل غاز الإمارات جهود الابتكار استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة في المنطقة. ويتجلى التزام الشركة بالابتكار من خلال منتجاتها، بما في ذلك أسطوانات غاز البترول المسال المصنوعة من مواد مركبة متطورة وخفيفة الوزن، وتمتاز بهيكل شبه شفاف يتيح للمستهلكين رؤية مستوى الغاز فيها، مما يمنح المستهلكين ميزات أمان محسنة. ومن خلال تبني هذا النهج المبتكر - مدعوماً بسلسلة مستمرة من الشراكات - ترسخ "غاز الإمارات" مكانتها كمزود رائد لحلول الطاقة في دولة الإمارات .

