تشارك في معرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 2022

الرياض: في إطار جهودها لرفع الوعي بسلامة البيئة ودعم مشاريع الطاقة النظيفة، تشارك غازكو في معرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 2022 الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويهدف لتعزيز الربط مع الجهات الحكومية، وذات العلاقة، ضمن توجه الدولة لتحقيق التحول الرقمي في ظل رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها الطموحة لتحسين جودة الحياة. يستمر المعرض على مدى 5 أيام في الفترة من 24 وحتى 28 سبتمبر 2022م الحالي، وينعقد بمعرض الرياض الدولي للمؤتمرات).

وتأتي مشاركة غازكو في المعرض لتسليط الضوء على جهودها في توفير حلول غاز مُسال مبتكرة تناسب المشاريع الكبيرة، وتعزز جودة الحياة في المدن الذكية والمتميزة. حيث يقف زوار جناح الشركة بالمعرض المصاحب على تجربة غازكو في توفير خدمات ومنتجات غاز مُسال ذات جودة عالية تلبي احتياجات العملاء وتطلعات الشركاء.

وتعتبر غازكو المزود الرئيسي لخدمات الغاز السائل في المملكة العربية السعودية، وتتواجد ضمن منظومة تشاركية متكاملة مع الجهات الحكومية والخاصة لتوفير أفضل الخدمات للمشاريع الكبيرة والاسهام في تنمية المدن. كما تستند (غازكو) على قيم راسخة وموروثات عريقة، وتعمل بجانب شركائها على ابتكار حلول صديقة للبيئة توفر الطاقة النظيفة وتعزز سلامة البيئة واستدامتها، وقد درجت على إطلاق المبادرات ودعم وتنظيم الفعاليات التي تستهدف رفع الوعي البيئي وتمكينه في المجتمع.

تأسّست شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) في عام 1963م بهدف تزويد السوق السعودي بالغاز الطبيعي السائل (LPG)، وتقديم حلول نقل وتعبئة مبتكرة تلبي تطلعات عملائها في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية. شهدت الشركة تطورات إيجابية منذ مراحل التأسيس الأولى أسهمت في حدوث نقلة نوعية في مسيرتها، جعلت منها المزود الرئيسي لخدمات نقل وتعبئة الغاز الطبيعي السائل للقطاعات المختلفة. وتعمل غازكو وفق رؤية طموحة لتحقيق الريادة على مستوى المنطقة، وتقدم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات العملاء والمساهمين، وترتقي بمنظومة الطاقة لتسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال كفاءات وطنية مؤهلة لديها القدرة على قيادة التحول في المشهد الاقتصادي السعودي.

#بياناتشركات

- انتهى -