وقّعت شركة "عِلم"، رائدة الحلول الرقمية، اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة 10 سنوات مع شركة "الرياض للتعمير"، لإطلاق "منصة مزاد المركبات الإلكتروني"، ضمن "مزاد التعمير الدولي للسيارات"، وذلك في إطار جهود الطرفين لتعزيز التحول الرقمي في قطاع مزادات المركبات بالمملكة العربية السعودية.

وقّع الاتفاقية كلّ من الاستاذ محمد عبدالعزيز العمير، الرئيس التنفيذي لشركة "عِلم"، ووليد الخرجي، الرئيس التنفيذي للنفع العام والمراكز التجارية في شركة "الرياض للتعمير"، وذلك على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2024 المُنعقد في إمارة دبي لغاية 18 أكتوبر الجاري.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة التشغيلية من أرض المزاد الفعلية "مزاد التعمير الدولي للسيارات" ودعمها بكافة الخدمات التقنية واللوجستية والحكومية، بما يضمن أتمتة وتسهيل تجربة مُلاك المركبات على اختلاف تصنيفاتهم والراغبين ببيع مركباتهم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يتناسب مع متطلبات السوق السعودي. ويشمل نطاق التعاون الثنائي أيضاً دمج الحلول التقنية والتشغيلية بما يعزز الكفاءة التشغيلية لعمليات المزاد اليومية، وذلك من خلال دعم عمليات المزاد باستخدام الخدمات الإلكترونية الآمنة وربط الجهات الحكومية بالقطاع الخاص.

‌وتتضمن الخدمات التي سيجري تطويرها وتقديمها من قبل الطرفين أتمتة إجراءات التسجيل للمستفيدين والتحقق من بياناتهم، واستقبال وإرجاع مبالغ التأمين بشكل مؤتمت، واستعراض تاريخ ووقت المزاد والمركبات المعروضة، وربط البوابة مع الانظمة الداخلية لمزاد التعمير الدولي، وأتمتة كرت المزايدة، إلى جانب خدماتٍ أخرى.

وتتضمن الخدمات المتاحة تحت مظلة الاتفاقية أخذ موافقة البائع عن طريق البوابة وإشعار المزايد في حال قبول/رفض البيع، وتوفير الحلول المالية في عملية بيع السيارات في المزاد وربطها مع مبلغ التأمين لتخصم بشكل مباشر في حال رسو المزاد، بالإضافة إلى ربط المزاد الفعلي في أرض المزاد مع المزاد الالكتروني بالبوابة لإتاحة إمكانية المشاركة في المزادات للمزايدين من خلال البوابة وللمزايدين خارج الرياض.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال ماجد سعد العريفي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والمتحدث الرسمي في شركة "عِلم": "يُسعدنا إبرام شراكة استراتيجية جديدة مع شركة الرياض للتعمير، لتقديم خدماتنا وحلولنا الرقمية المُبتكرة والرائدة، التي طوّرناها ضمن استراتيجيتنا المتكاملة لتعزيز وقيادة عمليات التحوّل الرقمي في المملكة العربية السعودية، ودعم عملائنا من القطاعين الحكومي والخاص وتمكينهم من تطوير أعمالهم وتحقيق كفاءة وجَودة أعلى في الأداء. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز الكفاءة التشغيلية اليومية للمزاد عبر دمج الحلول التقنية المتطورة مع منظومة المزاد، بما يعزز مكانة المنصة كوجهة رئيسة للبيع والشراء في المملكة، فضلاً عن أتمتة العمليات وتحسين إجراءات البيع والشراء، وتستهدف هذه الخطوة شريحة واسعة من العملاء، وتسهم في زيادة المعروض من المركبات. وتوفير تجربة سلسة تسهّل التعاملات التجارية وتعزز رضا العملاء."

ومن جهته، صرَّح الأستاذ وليد الخرجي، الرئيس التنفيذي لقطاع النفع العام في الرياض للتعمير قائلاً: "تمثل هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة "عِلم"، خطوة نوعية في تعزيز التحول الرقمي لقطاع مزادات السيارات. هذه الشراكة ستسهم في أتمتة العمليات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويدعم مساعينا الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام. نرى في هذا التعاون فرصة لفتح آفاق جديدة تسهم في تطوير خدماتنا وتعزيز مكانتنا في السوق، عبر تبني أحدث التقنيات التي تلبي احتياجات عملائنا وتواكب التطورات العالمية."

وتنص بنود الاتفاقية على تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم أعمال المزاد في إطار البوابة الإلكترونية، وتحديد الاحتياجات التشغيلية والتقنية والتغييرات المستقبلية على البوابة، ‌فضلاً عن دراسة وتقييم التوسع في نطاق أعمال نسخة البوابة في مدينة الرياض وكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، إضافةً إلى خارج حدود المملكة.

‌كما ستوفر "عِلم" نسخة البوابة المخصصة للمزاد وتتولى ربطها الفعلي والإلكتروني وأتمتة كروت المزاد مع توفير قنوات للدفع الإلكتروني عبر البوابة، وتشغيلها وصيانتها وإدارة العمليات المالية والتحصيل في البوابة الإلكترونية، فضلاً عن تقديم خبراتها ودراسة إضافة أي خدمات تختص بمجال السيارات والمزادات إلى البوابة باتفاق الطرفين.

وتُعد شركة "عِلم" رائدةً في تقديم المنتجات والخدمات الرقمية والحلول الابتكارية الآمنة للقطاعين الحكومي والخاص على حدٍ سواء في سوق تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى خدمات الإسناد الحكومي والاستشارات، مرتكزةً على إرثٍ متميز في توفير الحلول والمنتجات الرقمية المبتكرة التي طورتها الشركة، ومنها "مقيم"، "تم"، "سلامة"، "ضامن"، "موجز"، "ارتح" و "البوابة الذكية" وغيرها من المنتجات الرقمية.

إلى جانب ذلك، تتوافق هذه الشراكة مع استراتيجية شركة "الرياض للتعمير" التي أُطلِّقت مطلع العام 2023، تحت شعار "نستثمر للنمو"، يشكل دعم التحول الرقمي للعمليات أحد أهم مرتكزاتها، مما يعزز سهولة التعاملات التجارية الرقمية الحديثة والاستفادة من تسارع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويرفع كفاءة وموثوقية العمليات. كما يعكس هذا التوجه عزم الشركة على تحقيق النمو المستدام من خلال تبني الرقمنة في كافة قطاعاتها وأعمالها.

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