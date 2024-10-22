الرياض، المملكة العربية السعودية- تستعرض شركة "عِلم"، رائدة الحلول الرقمية، باقة حلولها وخدماتها في قطاع التقنية المالية والتجارة الإلكترونية خلالها مشاركتها الحالية في معرض "سيملس السعودية 2024" المنعقد في واجهة الرياض للمؤتمرات والمعارض في المملكة العربية السعودية ما بين 22 و24 أكتوبر الجاري.

ويركِّز المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام على مستقبل التجارة الرقمية في المملكة العربية السعودية عبر تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات والتقنية المالية والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، واستضافة أهم الخبراء والقادة العالميين والشركات الرائدة في هذه المجالات.

وتستعرض شركة "علم" خلال هذا الحدث أبرز منتجاتها في مجالي التقنية المالية والتجارة الإلكترونية، ومن بين هذه المنتجات خدمتا "ضامن" و"يقين".

تُعد خدمة "ضامن" منتجاً إلكترونياً متطوراً يعمل بمثابة الطرف الثالث الوسيط بين أطراف العملية المالية، كأداة متخصصة لمعالجة العمليات المالية عبر الاستفادة من خصائص الحساب البنكي الافتراضي (Escrow Account). ويتميز هذا المنتج المتقدم والآمن بقدرته على العمل كوسيط موثوق، مما يلبي احتياجات منصات ومواقع البيع الإلكترونية بجميع مجالاتها والأفراد. كما تتيح الخدمة للمستخدمين إجراء معاملاتهم المالية بثقة تامة دون الحاجة إلى موقع إلكتروني مخصص للبائعين، حيث تعتمد على الحسابات البنكية الافتراضية لضمان سلامة العمليات المالية.

صُمّمت هذه الخدمة بهدف إيجاد حل يضمن وجود قيمة السلعة أو الخدمة لدى طرف ثالث ضامن قبل حلول عملية التسليم، إذ يحتفظ بالمبلغ المالي المدفوع من المستفيد إلى مقدم الخدمة لحين تمام الاتفاق بينه وبين المستفيد.

إلى جانب ذلك، طوّرت "عِلم" خدمة "يقين" الإلكترونية، التي توفر من خلالها للمؤسسات المالية (مثل البنوك وشركات التأمين) ومؤسسات الخدمة العامة (مثل الهيئات الحكومية، والمنشآت الصحية، والقطاعات المالية، وقطاعات الطيران والسياحة)، إمكانية التحقق من بيانات أي شخص يرتبط بها بعلاقة رسمية كالعملاء، والمراجعين، والموظفين، والمتقدمين وضمن حدود خصوصية المعلومات المسموح الاطلاع عليها، وذلك بالارتباط الإلكتروني مع البيانات الموجودة في مركز المعلومات الوطني والبريد السعودي لحظيًا.

وتتميز خدمة يقين بكونها تدعم الحدّ من عمليات التزوير، وتسهم في رفع مستوى جَودة البيانات بإبقائها محدثة ومطابقة للسجلات الرسمية بشكل دائم، بالإضافةً إلى ذلك، فإن الخدمة مُتاحة للاشتراك بها من خلال باقات متنوعة تتناسب مع حاجة كل عميل. كما تشمل منتجات يقين: نذير، نفاذ، دخلي، بصمة الإصبع، والتحقق عن بعد.

وقال ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في "عِلم": "يوفِّر معرض «سيملس السعودية 2024» فرصاً مميزة لشركة «عِلم» للتواصل واستكشاف آفاق التعاون مع أهم الشركات المختصة بتطوير الحلول الرقمية، ومناقشة التوجهات والابتكارات الجديدة في مجال المدفوعات والتقنية المالية والتجارة الإلكترونية. وتسعى «عِلم» عبر مشاركتها في هذا الحدث التقني الضخم للتعريف بحلولها الرقمية الذكية التي تهدف من خلالها إلى تسهيل آليات أداء الأعمال عبر ابتكار حلول ذكية تختصر الوقت وتخفض التكلفة وتعزز الإنتاجية وترتقي بكفاءة العمليات".

وأضاف: "تُسخّر «عِلم» إمكانياتها الابتكارية والتقنية لتلبية تطلعات المجتمعات بالوصول إلى حياة ذكية متكاملة، مدعومة بأفضل الحلول الرقمية التنافسية، إذ طورت الشركة «يقين» و«ضامن»، وقدَّمت 45 خدمة ونفَّذت أكثر من 2 مليار عملية. وتعمل الشركة باستمرار على تطوير الحلول الرقمية التي تتلاءم مع احتياجات الصناعات المتنوعة في القطاعَين الحكومي والخاص باستخدام أحدث تقنيات ذكاء الأعمال".

وستشارك "عِلم" ممثلةً بالأستاذ عبد العزيز الطخيس، المدير التنفيذي لمنتجات القطاع الأعمال في "عِلم"، في جلسة نقاشية بعنوان "استخدام واجهات برمجة التطبيقات الحديثة: دمج الخدمات المالية في تجربة العملاء باستخدام BaaS" للحديث عن كيفية تحسين تجربة عملاء الخدمات المالية بالاعتماد على أحدث الطرق البرمجية. كما ستشارك بجلسة نقاشية ممثلة بالاستاذ عبدالاله حبش مدير منتج في قطاع الأعمال بعنوان "القروض الاستهلاكية المؤتمة: مفاهيم تحويلية ترتكز على السرعة وتجربة العملاء".

يستضيف معرض "سيملس السعودية 2024" أكثر من 600 جهة عارضة، وما يزيد عن 350 متحدثاً مختصاً. ومن المتوقع أن يشهد حضور أكثر من 25 ألف زائر. وتفتح المشاركة في هذا الحدث المجال واسعاً أمام "عِلم" لترسيخ حضورها المؤثِّر وتقوية علامتها التجارية في سوق الخدمات الرقمية في المملكة والمنطقة.

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