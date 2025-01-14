الرياض، المملكة العربية السعودية- أبرمت "عِلم"، رائدة الحلول الرقمية، مذكرة تفاهم مع شركة "كدانة للتنمية والتطوير"، المملوكة بالكامل من قبل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في تطوير وتشغيل المنصات الإلكترونية، وتقديم الخدمات الاستشارية ودعم جهود التحول الرقمي في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تشغيل وتقديم خدمات التفتيش والرقابة الميدانية لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وقام بتوقيع المُذكرة كل من الأستاذ محمد عبد العزيز العمير، الرئيس التنفيذي لشركة "عِلم"، والمهندس ماجد بن أحمد الشنقيطي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

واتفق الطرفان بموجب مُذكرة التفاهم على توحيد الجهود الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الحلول الإلكترونية والأنظمة التقنية والخدمات الاستشارية لـ "عِلم" في تعزيز التحول الرقمي في المشاعر المقدسة.

وقال ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في "عِلم": "يسرنا إبرام مذكرة التفاهم مع شركة «كدانة للتنمية والتطوير»، حيث تمثل المذكرة خطوةً هامة نحو تحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، والارتقاء بتجربتهم وجعلها أكثر سلاسةً بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تطوير مجموعةٍ من المنصات الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، كما سنعمل من جانبنا على تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة والدعم الكامل في مجال التحول الرقمي. وتشمل بنود مذكرة التفاهم أيضاً التعاون في مجال التشغيل وتقديم خدمات التفتيش والرقابة الميدانية، مما يعزز من معايير الأمن والسلامة، والتي تكتسب أهميةً بالغة نظراً للعدد الكبير من الحجاج والمعتمرين الذين يتوافدون سنوياً على المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة."

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار حرص "عِلم" على توسيع نطاق تعاونها مع الشركات في مُختَلَف القطاعات، وتقديم مجموعة متكاملة من الحلول التي تُلبي احتياجات عملائها، بما في ذلك الاستشارات والحلول التقنية والإسناد الرقمي، في إطار التزام الشركة بتعزيز دورها في تمكين وتسريع التحول الرقمي في المملكة بما يتماشى مع استراتيجية "عِلم" 2025-2028.

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