أعلنت شركة عُمان للتأمين اليوم عن الاتفاقية التي أبرمتها مع شركة "في آتش في لإعادة التأمين"، إسطنبول/ تركيا، وهي إحدى شركات مجموعة "في آتش في"، هانوفر/ ألمانيا بغرض بيع عمليات التأمين التي تباشرها في تركيا بالكامل.

تجسد هذه الاتفاقية التزام شركة عُمان للتأمين بمواصلة تبني إستراتيجيتها للتحول والتيسير بهدف تركيز مواردها على قطاعات وأسواق محددة، فضلًا عن الجانب التجاري الذي تضمنته هذه الصفقة والمتمثل في جهود عُمان للتأمين و شركة "في آتش في لإعادة التأمين" المبذولة سعيًا للشراكة معًا للتأمين على مجموعة من المخاطر المحددة في تركيا والإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن شركة عُمان للتأمين تستحوذ حاليا على الملكية الكاملة لشركة "دبي سيجورتا أي. أس." التي تمارس أعمالها في تركيا منذ 2008، وبفضل موظفيها البالغ عددهم 70 موظفًا، توزع الشركة منتجاتها عبر وكلاء ووسطاء التأمين، هذا وتختص شركة التأمين التجارية "دبي سيجورتا" في طرح منتجات التأمين ضد مخاطر أعمال البناء والإنشاءات وتأمين المسؤولية لتتصدّر مكانًا ضمن أهم 5 شركات تأمين في تركيا في المجالات ذات الصلة، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 298 مليون ليرة تركية في عام 2020.

في هذا الصدد، صرّح جان لويس لوران جوزي - الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للتأمين – قائلاً: "تتماشي هذه الاتفاقية مع إستراتيجيتنا الرامية إلى التركيز على أسواقنا الرئيسية وانطلاقًا من مكانة شركة "في آتش في لإعادة التأمين" كشركة تابعة لإحدى أهم شركات التأمين في ألمانيا ورائدة في قطاع التأمين ضد مخاطر البناء في أوروبا، فإنني مؤمن بقدرة عملياتنا في تركيا على الاستفادة الهائلة من خبرة " في آتش في لإعادة التأمين" وبالتالي تسريع وتيرة نموها في الدولة. وكم يسعدني أيضًا أن تتعاون الشركتين في المستقبل للتأمين معًا ضد المخاطر في كل من تركيا والإمارات العربية المتحدة، وانتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر لجميع موظفي شركة "دبي سيجورتا" على جهودهم المضنية ومستوى الاحترافية التي أبدوها على مدار الأعوام السابقة وأتمنى لهم رحلة جديدة مليئة بالازدهار والنجاح مع شركة "في آتش في لإعادة التأمين".

وتعليقًا على هذا التعاون، صرح ماكسيميليان ستال، الرئيس التنفيذي لشركة "في آتش في لإعادة التأمين" وعضو مجلس إدارة "في آتش في إنترناشونال" قائلًا: "تًشكّل العمليات في تركيا جزءًا من إستراتيجية مجموعة "في آتش في" الرامية نحو التنويع في أسواق مُختارة بعناية بناء على كفاءاتها المثبتة في قطاعات محددة، علاوة على بناء منطقة أعمال أخرى متنامية تستند على أساس ثابت وفقًا للإستراتيجيات التي ننتهجها. وقد نجحنا في اكتساب خبرات هائلة بأحوال السوق التركي وشؤونه على مدار العِقد الماضي الأمر الذي شجعّنا على توسيع نطاق عملياتنا لتشمل عمليات التأمين الأساسي جنبًا إلى جنب مع أنشطة إعادة التأمين التي نمارسها، ومع التركيز الذي توليه شركة "دبي سيجورتا" للقطاع التجاري والصناعي تكون هذه الصفقة مثالية لتوجهاتنا تمامًا حيث أنها ستساعدنا في تحقيق النمو والازدهار عبر كيانين منفصلين: أحدهما تعمل كشركة إعادة تأمين إقليمية والأخرى تعمل كشركة تأمين محلية تمارس أعمال التأمين الأساسي. فضلًا عن ذلك، تلعب شركة "دبي سيجورتا" دورًا محوريًا، بفضل كفاءاتها وخبراتها، في قطاع التأمين ضد مخاطر البناء في تركيا الأمر الذي يجعل منها شريكًا إستراتيجيًا ممتازًا لكل من "في آتش في لإعادة التأمين" و"مجموعة في آتش في" ككل.

تخضع الصفقة إلى شروط إغلاق بما في ذلك استلام الاعتمادات والموافقات التنظيمية، وقد اتفق الطرفان على عدم الإفصاح عن البيانات المالية للصفقة.

ينتج عن إتمام هذه الصفقة عدم امتلاك شركة عُمان للتأمين أي حصص أو أسهم في الشركة.

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- انتهى -

نبذة عن شركة عُمان للتأمين

تأسست شركة عُمان للتأمين ش.م.ع في عام 1975 وهي أحد مزودي خدمات التأمين الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك عمليات في مختلف إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى أعمالها في عُمان وتركيا. وتقدم عُمان للتأمين مجموعة كبيرة من حلول التأمين للأفراد والشركات في مجالات التأمين العام والتأمين الطبي والتأمين على الحياة. وحازت عمان للتأمين على تصنيف (A) بحسب وكالة " إيه إم بيست" وتصنيف (A-) بحسب وكالة "ستاندرد آند بورز "وتصنيف (A2) من وكالة "موديز" بعد وصول إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 3.59 مليار درهم إماراتي في عام 2020. لمزيدٍ من المعلومات عن شركة عمان للتأمين، يرجى زيارة www.omaninsurance.ae.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

أحسان خان رئيس قسم التسويق شركة عُمان للتأمين الهاتف: 7018 233 4 971+ البريد الإلكتروني: ahsan.khan@omaninsurance.ae

نبذة عن "مجموعة في آتش في"

تتخصص "مجموعة في آتش في" المرموقة والتي تتخذ من هانوفر مقرًا لها، في منتجات التأمين والمعاشات الأمر الذي جعل منها شريك متخصص ذي رؤية مستقبلية لكل من حاملي وثائق التأمين ووسطاء التأمين. تحتضن المجموعة علامات تجارية مثل " في اتش في – فيرزشغيرنجين" ، و"هانوفرش" و" في آي في فيرزشغيرنجين" (فيينا) لتطرح من خلالها منتجات التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث والتأمين على الحياة. استطاعت مجموعة "في آتش في" تحقيق نجاحاتها وإنجازاتها بفضل القوى العاملة القوية التي تحظى بها والتي يبلغ عددها نحو 3.300 موظفًا، فضلًا عن عملياتها التنظيمية المتقدمة ومباشرتها ممارسات إدارة التكاليف الفعالة وطرحها منتجات تركز على العملاء. لطالما استطاعت مجموعة "في آتش في" وشركاتها الرئيسية الاستحواذ على تصنيف وكالة "ستاندرد آند بورز" "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

نبذة عن شركة "في آتش في لإعادة التأمين"

هي إحدى الشركات التابعة لواحدة من أعرق مجموعات التأمين في ألمانيا، "مجموعة في آتش في" التي تتخذ هانوفر مقرًا لها، وأصبحت "في آتش في لإعادة التأمين" ثاني أهم شركة إعادة تأمين محلية في تركيا في 2015 وقد استطاعت تطوير نفسها لتضحى واحدة من أهم ثلاث شركات للتأمين ضد المخاطر الهندسية والعقارية في السوق التركي، وتوجه جهودها نحو بسط نطاق أنشطتها لتتجاوز الحدود التركية ولتعزيز مكانتها لكسب ثقة العملاء ولتضحى شركة إعادة التأمين محلية موثوق في منتجاتها التي تطرحها ضمن خطوط أعمالها الأساسية.