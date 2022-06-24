أعلنت شركة عُمان للتأمين اليوم أنها استكملت بيع عملياتها التأمينية في تركيا إلى شركة في أش في رياسورانس اس اي ، اسطنبول/تركيا التابعة لمجموعة في أش في هانوفر/ألمانيا.

تأتي هذه الصفقة استكمالاً لاستراتيجية التحوّل والتيسير التي تتبعها عُمان للتأمين بهدف تركيز موارد الشركة على أسواق وشرائح محددة.

في معرض تعليقه بهذه المناسبة، ذكر جان لوي لوران جوسي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للتأمين أن: "هذه الصفقة تساعد في تعزيز تركيزنا والتزامنا بخدمة أسواقنا الأساسية. فمنذ عام 2012، قمنا بدعم شركة دبي سيجورتا بإيجاد قدرات هائلة للاكتتاب وتقديم الخدمات بالاستفادة من مزيج المنتجات الهائل والعلامة التجارية المرموقة لشركة عُمان للتأمين. ونظرًا لأن مجموعة في أش في تُعد من أبرز شركات التأمين والشركة الرائدة في قطاع المقاولات في ألمانيا ، فنحن متحمسون أيضًا لأن كلا الشركتين ستتعاونان في المستقبل بفضل هذه الصفقة للتأمين المشترك على بعض المخاطر في كلّ من تركيا والإمارات العربية المتحدة. أودّ أيضًا أن أتقدّم بالتهنئة إلى جميع موظفي شركة دبي سيجورتا لإنجازاتهم وأشكرهم لتفانيهم في العمل ومثابرتهم على مدار عدة سنوات".

جدير بالذكر أن شركة عُمان للتأمين لم تعد تمتلك أي أسهم في شركة دبي سيجورتا بعد هذه الصفقة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن عُمان للتأمين

تأسست شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع) في عام 1975 حيث تُعد واحدة من كبريات شركات التأمين على مستوى الشرق الأوسط. تمتد عمليات الشركة إلى جميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى سلطنة عُمان. تقدم شركة عُمان للتأمين مجموعة هائلة من الحلول التأمينية للأفراد والمؤسسات على صعيد التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين العام. وفي ظل وصول المجموع الكلي للأقساط المكتتبة إلى 3.54 مليار درهم إماراتي في عام 2021، تتمتع الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة بتصنيف ‘A’ لدي مؤسسة أيه إم بست للتصنيف الائتمانى، وتصنيف ‘A’ لدى وكالة ستاندرد أند بورز، وتصنيف ‘A2’ لدى وكالة موديز. يمكنكم التعرف على معلومات إضافية حول عُمان للتأمين في الموقع الإلكتروني www.omaninsurance.ae

نبذة عن ’في أش في رياسورانس اس اي‘

شركة تابعة لإحدى مجموعات التأمين العريقة في ألمانيا، مجموعة في أش في ومقرها هانوفر ؛ أصبحت شركة إعادة التأمين المحلية الثانية في تركيا منذ عام 2015. ’في أش في رياسورانس اس اي‘ هي واحدة من أكبر 3 شركات إعادة تأمين للهندسة والعقارات في تركيا وهي في طريقها سريعًا لتصبح شركة إعادة تأمين إقليمية رائدة في فروع التأمين المتخصصة.

للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بـ:

أحسن خان

رئيس قسم التسويق

شركة عُمان للتأمين هاتف: +971 4 233 7018 البريد الإلكتروني: ahsan.khan@omaninsurance.ae