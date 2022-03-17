|
أعلنت شركة عُمان للتأمين وشركة "أستا" - الوكيل الإداري الرائد للأطراف الخارجية لدى سوق "لويدز" للتأمين - عن تلقّي النقابة 2880 التابعة لشركة عُمان للتأمين لموافقة سوق "لويدز" للتأمين للبدء في الاكتتاب. أُطلقت "النقابة 2880" في إطار مبادرة "النقابات ذات الأغراض الخاصة" أو ما يُطلق عليها اختصارًا (SIAB) ومن المقرر أن تعمل على منصة "لويدز" التابعة لمركز دبي المالي العالمي.
جدير بالذكر أن شركة عُمان للتأمين - الكائنة في دبي والتي تمثل إحدى أبرز شركات التأمين في منطقة مجلس التعاون الخليجي - تجسّد الريادة والقدرة على المتابعة على صعيد شركات التأمين الاختياري الإقليمية والدولية. وستكون شركة عُمان للتأمين أول نقابة ذات أغراض خاصة تعمل خارج لندن من خلال دعم منصة "لويدز دبي" التابعة لمركز دبي المالي العالمي. ستعزز هذه الميزة الاستثنائية مكانة شركة عُمان للتأمين وتدعم خطة "لويدز دبي" الرامية إلى تطوير توزيع القدرات على المستوى الإقليمي. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، علّق جان لوي لوران جوسي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للتأمين قائلاً: "أشعر بسعادة غامرة لحصول "النقابة 2880" على موافقة رسمية للبدء في الاكتتاب حيث ستتيح لنا هذه الموافقة تعزيز حضورنا على المستوى الدولي والعمل كوكيل جدير بالثقة لسوق "لويدز" وتنويع المخاطر في ميزانيتنا العمومية. وأودّ أن أتقدم بوافر الشكر إلى وكيلنا الإداري شركة "أستا" لدعمهم البالغ لنا في الحصول على الموافقة بهذه السرعة والفعالية."
أضاف "جوليان تاي" المدير التنفيذى لشركة "أستا" قائلاً: "تغمرنا السعادة لحصول شركة عُمان للتأمين على موافقة "لويدز" لبدء الاكتتاب بهذه السرعة. ونظرًا لأنها أول نقابة ذات أغراض خاصة (SIAB) في منطقة الخليج، تمثل هذه الخطوة منعطفًا مهمًا وتعكس قوة عرضها واحترافية طاقم عملها علاوة على مرونة إطار العمل الخاص بالنقابة ذات الأغراض الخاصة."
#بياناتشركات
- انتهى -
نبذة عن عُمان للتأمين
تأسست شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع) في عام 1975 حيث تُعد واحدة من كبريات شركات التأمين على مستوى الشرق الأوسط. تمتد عمليات الشركة إلى جميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى عُمان وتركيا. تقدم شركة عُمان للتأمين مجموعة هائلة من الحلول التأمينية للأفراد والمؤسسات على صعيد التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين العام. وفي ظل وصول المجموع الكلي للأقساط المكتتبة إلى 3.54 مليار درهم إماراتي في عام 2021، تتمتع عُمان للتأمين التي يقع مقرها في الإمارات بتصنيف ‘A’ لدي مؤسسة أيه إم بست للتصنيف الائتمانى، و‘A-’ لدى وكالة ستاندرد آند بورز، و‘A2’ لدى وكالة موديز. يمكنكم الحصول على معلومات إضافية حول عُمان للتأمين في الموقع الإلكتروني www.omaninsurance.ae.
نبذة عن شركة "أستا":
"أستا مانجنج أجنسي ليمتد" هي الوكيل الإداري الرائد للأطراف الخارجية لدى سوق "لويدز" للتأمين حيث تتولى مسؤولية إدارة اثنتي عشرة نقابة ووكالة للأغراض الخاصة ونقابتين ذات أغراض خاصة مع صلاحيات خاضعة للإدارة في عام 2022 تتجاوز 1.4 مليار جنيه استرليني.
تُعد "أستا أندرايتنج مانجمنت ليمتد" (AUML) البوتقة التي تستقطب المهارات والخبرات والقدرات من الوكيل الإداري الرائد للأطراف الخارجية لدى سوق "لويدز" للتأمين وتوجهها إلى سوق وكالات الإدارة العامة. تتولى "أستا أندرايتنج مانجمنت ليمتد" (AUML) في الوقت الراهن إدارة أربع وكالات للإدارة العامة.
ادخل على https://www.asta-uk.com/our-clients/ للتعرف على مزيد من التفاصيل.
عُمان للتأمين تتلقى الموافقة على بدء الاكتتاب من خلال النقابة ذات الأغراض الخاصة التابعة لسوق "لويدز" للتأمين
© Press Release 2021
Disclaimer: The contents of this press release was provided from an external third party provider. This website is not responsible for, and does not control, such external content. This content is provided on an “as is” and “as available” basis and has not been edited in any way. Neither this website nor our affiliates guarantee the accuracy of or endorse the views or opinions expressed in this press release.
The press release is provided for informational purposes only. The content does not provide tax, legal or investment advice or opinion regarding the suitability, value or profitability of any particular security, portfolio or investment strategy. Neither this website nor our affiliates shall be liable for any errors or inaccuracies in the content, or for any actions taken by you in reliance thereon. You expressly agree that your use of the information within this article is at your sole risk.
To the fullest extent permitted by applicable law, this website, its parent company, its subsidiaries, its affiliates and the respective shareholders, directors, officers, employees, agents, advertisers, content providers and licensors will not be liable (jointly or severally) to you for any direct, indirect, consequential, special, incidental, punitive or exemplary damages, including without limitation, lost profits, lost savings and lost revenues, whether in negligence, tort, contract or any other theory of liability, even if the parties have been advised of the possibility or could have foreseen any such damages.