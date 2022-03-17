أعلنت شركة عُمان للتأمين وشركة "أستا" - الوكيل الإداري الرائد للأطراف الخارجية لدى سوق "لويدز" للتأمين - عن تلقّي النقابة 2880 التابعة لشركة عُمان للتأمين لموافقة سوق "لويدز" للتأمين للبدء في الاكتتاب. أُطلقت "النقابة 2880" في إطار مبادرة "النقابات ذات الأغراض الخاصة" أو ما يُطلق عليها اختصارًا (SIAB) ومن المقرر أن تعمل على منصة "لويدز" التابعة لمركز دبي المالي العالمي.

جدير بالذكر أن شركة عُمان للتأمين - الكائنة في دبي والتي تمثل إحدى أبرز شركات التأمين في منطقة مجلس التعاون الخليجي - تجسّد الريادة والقدرة على المتابعة على صعيد شركات التأمين الاختياري الإقليمية والدولية. وستكون شركة عُمان للتأمين أول نقابة ذات أغراض خاصة تعمل خارج لندن من خلال دعم منصة "لويدز دبي" التابعة لمركز دبي المالي العالمي. ستعزز هذه الميزة الاستثنائية مكانة شركة عُمان للتأمين وتدعم خطة "لويدز دبي" الرامية إلى تطوير توزيع القدرات على المستوى الإقليمي. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، علّق جان لوي لوران جوسي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للتأمين قائلاً: "أشعر بسعادة غامرة لحصول "النقابة 2880" على موافقة رسمية للبدء في الاكتتاب حيث ستتيح لنا هذه الموافقة تعزيز حضورنا على المستوى الدولي والعمل كوكيل جدير بالثقة لسوق "لويدز" وتنويع المخاطر في ميزانيتنا العمومية. وأودّ أن أتقدم بوافر الشكر إلى وكيلنا الإداري شركة "أستا" لدعمهم البالغ لنا في الحصول على الموافقة بهذه السرعة والفعالية."

أضاف "جوليان تاي" المدير التنفيذى لشركة "أستا" قائلاً: "تغمرنا السعادة لحصول شركة عُمان للتأمين على موافقة "لويدز" لبدء الاكتتاب بهذه السرعة. ونظرًا لأنها أول نقابة ذات أغراض خاصة (SIAB) في منطقة الخليج، تمثل هذه الخطوة منعطفًا مهمًا وتعكس قوة عرضها واحترافية طاقم عملها علاوة على مرونة إطار العمل الخاص بالنقابة ذات الأغراض الخاصة."

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نبذة عن عُمان للتأمين

تأسست شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع) في عام 1975 حيث تُعد واحدة من كبريات شركات التأمين على مستوى الشرق الأوسط. تمتد عمليات الشركة إلى جميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى عُمان وتركيا. تقدم شركة عُمان للتأمين مجموعة هائلة من الحلول التأمينية للأفراد والمؤسسات على صعيد التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين العام. وفي ظل وصول المجموع الكلي للأقساط المكتتبة إلى 3.54 مليار درهم إماراتي في عام 2021، تتمتع عُمان للتأمين التي يقع مقرها في الإمارات بتصنيف ‘A’ لدي مؤسسة أيه إم بست للتصنيف الائتمانى، و‘A-’ لدى وكالة ستاندرد آند بورز، و‘A2’ لدى وكالة موديز. يمكنكم الحصول على معلومات إضافية حول عُمان للتأمين في الموقع الإلكتروني www.omaninsurance.ae.

نبذة عن شركة "أستا":

"أستا مانجنج أجنسي ليمتد" هي الوكيل الإداري الرائد للأطراف الخارجية لدى سوق "لويدز" للتأمين حيث تتولى مسؤولية إدارة اثنتي عشرة نقابة ووكالة للأغراض الخاصة ونقابتين ذات أغراض خاصة مع صلاحيات خاضعة للإدارة في عام 2022 تتجاوز 1.4 مليار جنيه استرليني.

تُعد "أستا أندرايتنج مانجمنت ليمتد" (AUML) البوتقة التي تستقطب المهارات والخبرات والقدرات من الوكيل الإداري الرائد للأطراف الخارجية لدى سوق "لويدز" للتأمين وتوجهها إلى سوق وكالات الإدارة العامة. تتولى "أستا أندرايتنج مانجمنت ليمتد" (AUML) في الوقت الراهن إدارة أربع وكالات للإدارة العامة.

ادخل على https://www.asta-uk.com/our-clients/ للتعرف على مزيد من التفاصيل.