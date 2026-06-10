نموذج اتصالات من الجيل الجديد يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والأداء اللحظي

مسقط، سلطنة عُمان: في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع اللوجستي عالمياً، أصبحت التقنيات الحديثة - وعلى رأسها شبكات الجيل الخامس والحلول الذكية والاتصال اللحظي - محورًا أساسيا في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز موثوقية العمليات في الموانئ. وتُعد شبكات الاتصالات والحلول التقنية المتقدمة اليوم ركيزة أساسية لتمكين الأتمتة وتحسين إدارة الحركة والمعدات وتسريع اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وهو ما يسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للموانئ إقليميًا وعالميًا.

وانطلاقاً من هذا الدور الحيوي للتقنية في تطوير المنظومة اللوجستية، دخلت عُمانتل - المزود الرائد لخدمات الاتصالات والحلول التقنية المتكاملة في سلطنة عُمان - في شراكة مع ميناء صلالة لتزويد الميناء بشبكة خاصة مدارة بتقنية الجيل الخامس الخاصة وهي الأولى من نوعها في سلطنة عمان، وهذه الخطوة تهدف إلى دعم برنامج الأتمتة لدى الميناء وتعزيز دور عُمانتل بوصفها ممكّناً وطنياً للبنية الأساسية الرقمية المتقدمة في قطاعات اللوجستيات والموانئ البحرية في سلطنة عمان.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة والاتصال اللحظي في ميناء صلالة. ومن خلال هذا المشروع، سيتمكن الميناء الاستفادة من أداء شبكة الجيل الخامس الخاصة في بيئة تشغيلية عالية الكثافة وتنفيذ المهام الحرجة، وهو ما يمهد الطريق لاعتمادها على نطاق أوسع مستقبلاً.

ستنشر عمانتل نواة مستقلة لشبكة الجيل الخامس الخاصة، مدعومة بترقية مواقع الشبكة لضمان تغطية شاملة في جميع أنحاء الميناء. وتشمل الحلول أجهزة اتصال ميدانية صُممت لتتحمل الظروف الصناعية القاسية، إلى جانب 600 شريحة اتصال مزودة ببيانات شهرية لدعم منظومة الأجهزة التشغيلية في الميناء. وسيتم تقديم الشبكة كخدمة مُدارة بالكامل بموثوقية تصل إلى 99.9%، مع دعم متواصل من مركز عمليات الشبكة ومركز الاتصال المخصص لقطاع الأعمال، لضمان المراقبة المستمرة والاستجابة السريعة.

يأتي ذلك في وقت يمضي فيه ميناء صلالة قدماً في تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي بهدف تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية، حيث يتطلب شبكة اتصالات عالية التوافر قادرة على دعم مئات الاتصالات المتزامنة وضمان استمرارية العمليات المحلية والاندماج بسلاسة مع الأنظمة التشغيلية القائمة. وصمم حل الشبكة الخاصة المدارة من عُمانتل لتلبية هذه المتطلبات، بما يضمن اتصالاً غير منقطع للعمليات الحيوية وتبادلاً لحظياً للبيانات عبر الرافعات والمركبات والمعدات والتطبيقات الميدانية.

وقد أظهرت التجارب الدولية المثبتة في عدد من الموانئ العالمية أهمية التقنيات الحديثة في أتمتة العمليات التشغيلية وهو ما نتج عنه زيادة تصل إلى 30% في الإنتاجية وانخفاض التكاليف التشغيلية بنسبة 30% إضافة إلى تعزيز مساهمة الموانئ في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لتعاظم الأثر للتقنية على جميع الأطراف المتعاملة مع الموانئ.

وفي تعليقه على هذا التعاون ، قال ستيفن يوغالينغام، الرئيس التنفيذي لميناء صلالة “يمثل هذا التعاون مع عُمانتل محطة مهمة في رحلتنا لأن نصبح واحداً من أكثر الموانئ تقدماً وكفاءة في المنطقة. ومع استمرارنا في تحديث عملياتنا وتبني الأتمتة، يصبح الاتصال الموثوق وعالي الأداء ضرورة أساسية لنجاحنا. سيسمح لنا مشروع شبكة الجيل الخامس الخاصة باختبار قدرات جديدة، وتعزيز اتخاذ القرار اللحظي، وتحسين مرونة عملياتنا. نسعد بالعمل مع عُمانتل في هذا المشروع ونتطلع إلى فتح آفاق جديدة للابتكار والنمو.”

من جانبه، أكد المهندس علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل، الرئيس التنفيذي لعُمانتل، أن التعاون مع ميناء صلالة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع اللوجستي بسلطنة عُمان، وذلك من خلال توفير بنية أساسية رقمية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية ودعم النمو المستدام. موضحا أن هذا التعاون ينسجم مع رؤية الشركة الجديدة التي ترتكز على دورها كمُمكّن رقمي قائم على الابتكار، يسعى إلى تمكين الأفراد والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الريادة والتميز.

وأضاف الرئيس التنفيذي لعمانتل أن هذا المشروع الأول من نوعه يبرز ريادة عُمانتل في تقديم حلول شبكات الجيل الخامس الخاصة المتقدمة، والتي تمكّن القطاعات الوطنية الحيوية وتعزز جاهزيتها للتحول الرقمي، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان نحو بناء اقتصاد معرفي مبتكر وأكثر تنافسية واستدامة.

وسيُسهم نجاح المشروع في تأسيس قاعدة لاعتماد أوسع لشبكات الجيل الخامس الخاصة في موانئ سلطنة عُمان ومراكزها اللوجستية ومناطقها الصناعية، بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 التي تركز على الابتكار والتنافسية وتطوير الصناعات الذكية المؤتمتة.

تمكنت عمانتل من خلال تكامل أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية من ترسيخ مكانتها كشركة الاتصالات الرائدة في سلطنة عمان وخارجها، وقد أسهمت الأساليب المبتكرة التي تتبعها الشركة في تقديم أحدث الحلول لمختلف فئات المشتركين وقطاعات الأعمال، وتسعى الشركة إلى تقديم تجربة لا تضاهى لمشتركيها وتعمل على تجاوز توقعاتهم. تعمل عمانتل من أجل الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات مثل الحلول السحابية، حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطناعي، الحلول الذكية، الأمن السيبراني وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى توظيف إمكانياتها التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الجديدة والمتطورة.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

منى المعمري

مدير الصحافة الرقمية والإعلام

عمانتل

البريد الإلكتروني: muna.maamri@omantel.om

-انتهى-

#بياناتشركات