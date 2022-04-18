التوسع من 15 إلى 35 مطعماً - مع التركيز على المفاهيم المحلية – يؤكد أن شركة ذا فيرست جروب للضيافة قد خرجت من الأزمة العالمية بموقع أفضل

الإمارات العربية المتحدة، دبي: تمكنت شركة ذا فيرست جروب للضيافة، الشركة العالمية والمتكاملة للتطوير العقاري، من تحقيق النجاح واستطاعت مواصلة أعمالها بنشاط، وقامت بعمليات افتتاح للعديد من المطاعم والمقاهي خلال الفترة الماضية التي كانت الجائحة منتشرة فيها، والتي شهدت ظروفاً صعبة بالنسبة للعديد من المؤسسات العاملة في مجال المأكولات والمشروبات في دبي.

وبفضل اتخاذ القرارات الجريئة وإطلاق مفاهيم المطاعم التي تقوم على أفكار مدروسة، فقد تمكنت ذا فيرست جروب للضيافة من تحقيق النمو خلال الجائحة التي أحدثت صدمة في عالم الضيافة. وتتوقع المجموعة أن تحقق توسعاً من 15 متجراً في دبي خلال فترة ما قبل الجائحة إلى 35 قبل نهاية عام 2022.

ومع ذلك، يؤكد برندان مكورماك، نائب رئيس المأكولات والمشروبات في مجموعة ذا فيرست جروب للضيافة، أن الإغلاق كان له أثره الحتمي على الأعمال.

ويوضح قائلاً: "شهدت الفترة من أبريل إلى أغسطس 2020 أوقاتاً عصيبة حيث توقفت الأعمال في دبي فعلياً، لكنها أتاحت لنا الفرصة لإعادة ضبط الأوضاع. هناك فرصة على الدوام خلال التحديات والركود. أعدنا تقديم الكثير من الأماكن بمفاهيم جديدة وأعدنا النظر في وضع محفظتنا الحالية. كان الأمر صعباً للغاية، بالطبع، ولكن بشكل عام، انتهى الأمر إلى أن تكون هذه الفترة مفيدة للغاية بالنسبة لنا ".

ورغم ظروف الجائحة، تمكنت ذا فيرست جروب للضيافة من إطلاق المطعم الإسباني الشهير Lola Taberna Española في فندق تريب باي ويندام، وتجديد مطعم واستراحة Soluna في الفندق نفسه. كما عملت على تجديد فندق ميلينيوم بليس مارينا، من خلال إضافة مطعم إيكيجاي الياباني الشهير على طراز إزاكايا مع إحساس الطهي الإقليمي، بحضور الشيف ريف عثمان كمستشار في المطعم.

يضيف مكورماك أن الإجراءات السريعة التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات ساعدت صناعة المأكولات والمشروبات على التعافي من الجائحة: "إن الطريقة التي تعاملت بها الهيئات الحكومية والقيادة في دبي والإمارات العربية المتحدة مع الجائحة كانت استثنائية. لقد اتخذت القرارات الحاسمة منذ البداية، ما يعني أننا كنا قادرين على التعافي بشكل أسرع".

وبالنظر إلى عام 2021، يصف مكورماك الربع الرابع بأنه: "رائع"، ويقول إنه: "ربما كان أحد أفضل الفصول التي شهدناها منذ عام 2014" حيث تناول عملاء دبي الطعام بشغف في محاولة لاستعادة العادات الاجتماعية المألوفة. كما كان لمعرض إكسبو 2020 دبي دور بارز بلا شك. لقد كانت الأجواء حافلة في دبي".

وبهدف المحافظة على هذا الزخم، تهدف إدارة شركة ذا فيرست جروب للضيافة إلى افتتاح المزيد من وجهات المأكولات والمشروبات بحلول نهاية العام، مع التركيز على المفاهيم المحلية لإرضاء متطلبات السكان في دبي.

يوضح مكورماك: "على مدار السنوات الخمس الماضية، رأينا المجتمع داخل دبي يتبنى مفاهيم المطاعم التي تأسست في المدينة. أعتقد أننا ننتج مفاهيم في دبي يمكن أن تضاهي جميع المطاعم الأخرى على المستوى الدولي، وهو أمر مذهل للغاية".

يقول مكورماك إن العلامة التجارية التي يجب البحث عنها هي Risen، المقهى والمخبز الذي تقدمه ذا فيرست جروب للضيافة والذي ظهر لأول مرة في فندق ميلينيوم بليس مارينا خلال يناير 2022. والآن، يستعد مقهى Risen لإضافة ستة فروع أخرى قبل نهاية هذا العام.

ويخلص مكورماك إلى أن "هناك الكثير من الطلب على السفر ويريد الناس القدوم إلى دبي لأنهم يشعرون بالأمان هنا. أنا متفائل للغاية بشأن ما نسعى لتحقيقه".

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