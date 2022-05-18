الرياض، المملكة العربية السعودية: وافقت الجمعية العامة للمساهمين بشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ("شاكر")، في اجتماع غير عادي عقد بتاريخ 15 مايو 2022، على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة، كجزء من خطتها لإعادة الهيكلة المالية وإصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 249 مليون ريال سعودي.

وبموجب القرار، سيتم خفض رأس مال الشركة بنسبة 23.44٪، نزولاً من 630 مليون ريال سعودي إلى 482.3 مليون ريال سعودي لإطفاء خسائرها المتراكمة والبالغة 147.6 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021.

وسيتم تخفيض العدد الإجمالي للأسهم من 63،000،000 إلى 48،233،400 من خلال إلغاء إجمالي 14،766،600 سهم أو 2.34 سهم لكل 10 أسهم. على أن تدخل حيز التنفيذ في نهاية يوم التداول الثاني بعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والموافق ليوم الثلاثاء 17 مايو 2022م، لتقوم "تداول" بتعديل سعر السهم بحسب النسب المتساوية للحفاظ على مصالح المساهمين. وقد أكدت شاكر أن الصفقة لن يكون لها أي أثر على التزاماتها المالية.

ستعزز إعادة الرسملة من المركز المالي العام للشركة وميزانيتها العمومية من خلال تقليل الرافعة المالية وتحسين النسب المالية، لا سيما نسبة الدين إلى حقوق الملكية. كما ستدعم العائدات من أسهم حقوق الأولوية مرحلة النمو التالية بما في ذلك توسيع قسم الأجهزة المنزلية، وتعزيز عروض ما بعد البيع، والقدرة على متابعة الفرص الناتجة عن المشاريع الضخمة في المملكة.

إلى ذلك قال محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لشركة شاكر: "تلتزم مجموعة شاكر بمواءمة أهداف العمل مع مصالح مساهميها، ما انعكس على دعمهم المستمر لنهج وأهداف الشركة الاستراتيجية وتطلعاتها ا المستقبلية. ويمهد هذا الإنجاز الهام الطريق أمام الشركة لتنفيذ خطة إعادة هيكلة رأس المال التي أعلنا عنها في عام 2021 من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية مقترحة بقيمة 249 مليون ريال سعودي ما سيوفر رأس المال المطلوب لتنفيذ استراتيجيتنا للنمو وزيادة القيمة الإجمالية للمساهمين على المدى المتوسط والطويل."

خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اليوم، صوّت المساهمون أيضًا على انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد تحت قيادة عبدالإله أبونيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1443-10-24 الموافق 2022-05-25 وتنتهي في 26-11-1446، الموافق 2025-05-24.

وتتمثل الخطوة التالية في هذا الاطار في سعي الشركة للحصول على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال وهي الجزء الثاني من خطط شاكر لإعادة الهيكلة، يتبعها تنظيم اجتماع عمومي غير عادي ثاني لطرح القرار على المساهمين للتصويت والموافقة.

وسيتم توفير المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

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نبذة عن "الحسن غازي إبراهيم شاكر":

انطلقت مسيرة الأعمال لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عام 1950م، وكانت من إحدى الشركات الأولى التي أدخلت أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية عموماً إلى المملكة.

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر هي المستورد والموزع للعديد من العلامات التجارية الرائدة بما في ذلك ”ميتاج“، و ”أريستون“، و”إنديسيت“، و ”ميديا“، ”بومباني“ و "باناسونيك" في المملكة العربية السعودية، وهي أيضاً الوكيل الحصري لمكيفات "أل جي" في السعودية. وتختص وحدة خدمات الطاقة (ايسكو)، إحدى الشركات التابعة لشاكر، بتوفير حلول الطاقة. شاكر هي شركة مساهمة عامة مدرجة في تداول منذ عام 2010. ونجحت شاكر منذ تأسيسها في تعزيز مكانتها ضمن قائمة الشركات السعودية الرائدة، حيث قدمت مجموعة من الحلول المتكاملة في مجال التكييف والأجهزة المنزلية في السعودية.

للمزيد من المعلومات، يًرجى زيارة الموقع: http://www.shaker.com.sa/

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