دبي: أكد الدكتور "عمر بن سليمان"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة بن سليمان" OBS، الشركة العائلية الإماراتية المتخصصة في قطاعات متنوعة تشمل نمط الحياة والأغذية والمشروبات والتجزئة، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تحرص دوماً على تشجيع الإبداع والمبدعين، مؤكداً أن التحدي لدى الجيل الجديد تغيّر من الحاجة للإبداع إلى الرغبة في الإبداع وذلك بفضل تشجيع الدولة لهم على المزيد من العطاء وخدمة المجتمع الذي يتواجدون فيه، وهو ما يستلزم الإنتاج والنجاح والقدرة على العطاء وكلما حققت المزيد من النجاح بات في مقدورك تقديم المزيد من العطاء.

جاء ذلك بمناسبة حصول "مجموعة بن سليمان" OBS، على جائزة "الشركة الأسرع نمواً لعام 2023" المرموقة. ويأتي هذا التقدير كشهادة على النمو الاستثنائي للشركة وممارساتها التجارية المبتكرة والتزامها بالجودة.

وتعد "مجموعة بن سليمان" مجموعة خاصة متنوعة لها عمليات في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة والأسواق الناشئة مع شراكات تجارية دائمة. وقد توسعت إلى مجموعة متنوعة تنشط في صناعات مثل خدمات ومنتجات ما بعد البيع للسيارات، وأسلوب الحياة، وتجارة التجزئة الفاخرة، والأغذية والمشروبات، والعقارات، والخدمات اللوجستية العالمية، والتجارة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والاستثمارات، والترفيه، والرعاية الصحية والاستشارات.

وتُمنح جائزة "الشركة الأسرع نمواً للعام" للشركات التي تُظهر نموًا ملحوظًا واستدامةً ومساهمة في الاقتصاد. ويُعد إنجاز "مجموعة بن سليمان" ملحوظاً بشكل خاص بالنظر إلى المناخ الاقتصادي العالمي الصعب.

وصرّح الدكتور "عمر بن سليمان"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة بن سليمان": "يُشرفنا للغاية الحصول على هذه الجائزة. إنها تعكس العمل الجاد وتفاني فريقنا والروح الريادية التي كانت حجر الزاوية في أعمال عائلتنا منذ إنشائها. إن نمونا هو نتيجة التزامنا بالابتكار ورضا العملاء وقدرتنا على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة".

وفي عام 2024 تتطلع "مجموعة بن سليمان" إلى التوسع في أسواق أمريكا والصين في عام 2024 ، لكونها أسواق ضخمة لا يمكن تجاهلها. وبالنظر إلى المستقبل، تهدف "مجموعة بن سليمان" إلى مواصلة مسار نموها، مع خطط للتوسع في أسواق وقطاعات جديدة. ولا تحتفل هذه الجائزة بالإنجازات السابقة للشركة فحسب، بل تحدد أيضا نغمة واعدة لمساعيها المستقبلية.

وسعت "مجموعة بن سليمان" إلى تحقيق أعلى معدلات النمو العالمي بفضل الابتكار والاستدامة التي تنطبق على جميع شركات المجموعة لضمان النجاح على المستوى العالمي بوتيرة سريعة وغير مسبوقة للمجموعة. أما بالنسبة لأسرع الأقسام نمواً في "مجموعة بن سليمان"، فهو قسم نمط الحياة الذي يمتلك حقوق التوزيع الحصرية لعلامات تجارية عالمية رائدة للعطور الفاخرة وماركات العطور الفنية. وتمتلك المجموعة تحت قسم التجزئة متاجر بيع بالتجزئة أيضاً ذات طراز البوتيك والتي لها حضور في المنطقة من خلال منصة عبر الانترنت.

فيما يمتلك قسم المأكولات والمشروبات للمجموعة، العلامة التجارية العالمية لشركة إيلي كافيه، العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة في مجال القهوة في الإمارات العربية المتحدة وسرعان ما سيتم طرح illy Caffes في المملكة العربية السعودية تحت هذا القسم. كما شهد قسم السلع الاستهلاكية سريعة التداول للمجموعة، أسرع معدلات نمو بين القطاعات في الأسواق في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

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