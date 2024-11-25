القاهرة، مصر - في خطوة ايجابيه من شأنها إعادة تشكيل المشهد الرياضي في مصر، أعلن بطل العالم للإسكواش ، عمرو شبانة، عن استحواذه على شركة "مهارة" لإدارة الأنشطة الرياضية ينفذ هذا الاستثمار الاستراتيجي رؤية "مهارة"

عقد شبانة شراكة مع شركة Ctrl+ وهي شركه استشارية رائدة في مجال التسويق ومتخصصة في تقديم حلول مبتكرة للعلامات التجارية. ستعمل "مهارة" و Ctrl+ معًا على تنفيذ استراتيجيات لتطوير الرياضيين تشمل أحدث أساليب التدريب،.

وأضاف شبانة: "لطالما كانت مصر قوة كبرى في عالم الإسكواش. ومع مهارة، نلتزم برعاية وتطوير رياضيينا لتحقيق النجاح الأولمبي وإبراز المواهب الاستثنائية لبلدنا."

يمثل هذا الاستحواذ بداية حقبة جديدة لرياضه الاسكواش ، حيث يسعى شبانة، من خلال قيادته، إلى جعل "مهارة" لاعبًا رئيسيًا في تحقيق طموحات مصر الأولمبية والرياضية على المستوى العالمي.

نبذه عن عمرو شبانة

يُعد عمرو شبانة أيقونة عالمية في رياضة الإسكواش شبانة أول مصري يفوز ببطولة العالم PSA في عام 2003 ، حيث يحمل سجلًا حافلًا يضم سته ألقاب لبطولة العالم لمحترفي الإسكواش ، و33 شهرًا كمتصدر التصنيف العالمي. ، مما رسّخ هيمنة مصر على هذه الرياضة وألهم جيلًا من اللاعبين العالميين. يتميز بأسلوبه المبتكر الذي يُعرف بـ "لمسة المايسترو"، والذي جعله يُظهر اللقطات الصعبة وكأنها سهلة.

نبذه عن مهاره

مهارة لإدارة الرياضة تأسست على يد رواد متميزين في مجالاتهم، فابيو دوناتو، عادل شريف، وعمرو سالم، حيث يجلب كل منهم خبرة واسعة من قطاعه الخاص. يتميز فابيو دوناتو بإنجازاته في صناعة المطاعم من خلال مشاريع مثل “جيجيز” و”إيزاكايا”، بينما ساهم كل من عادل شريف وعمرو سالم بشكل كبير في قطاع العقارات وغيرها من المجالات، بما في ذلك شركة JLL. منذ انطلاقها، ركزت مهارة لإدارة الرياضة على تطوير إدارة المواهب الرياضية وتعزيز التميز في هذا المجال.

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