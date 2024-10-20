مسقط: أعلنت شركة عمان داتا بارك، المزود الرائد لمراكز البيانات والخدمات السحابية الحديثة في سلطنة عُمان، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيكلور، العالمية المتخصصة في حلول الأمن السيبراني القائمة على حماية البيانات. يهدف هذا التحالف الاستراتيجي إلى معالجة التحديات المتزايدة المتعلقة بخصوصية البيانات، والأمن، والمخاطر الخارجية، تزامنًا مع التوسع المتسارع لاستخدام الذكاء الاصطناعي في السلطنة. من خلال تعزيز التدابير الأمنية، يعكس هذا التعاون التزام عمان داتا بارك بدعم البنية التحتية الرقمية للبلاد وتعزيز الثقة في بيئة رقمية متزايدة التعقيد.

أعرب المهندس مقبول الوهيبي، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان داتا بارك، عن حماسه للشراكة قائلاً: "لم تعد حماية البيانات مجرد ضرورة تشغيلية، بل أصبحت أولوية استراتيجية جوهرية لحماية البنية التحتية للمؤسسات. ومع التقدم السريع في مجال الأمن السيبراني، باتت التهديدات اليوم أكثر تعقيدًا وانتشارًا، مما يجعل تأمين المعلومات الحساسة أمرًا بالغ الأهمية. في عُمان داتا بارك، ندرك أن اعتماد إطار أمني يرتكز على البيانات هو مفتاح الالتزام بالمعايير التنظيمية، وتعزيز مرونة الأعمال، والكفاءة التشغيلية على المدى الطويل. شراكتنا مع سيكلور تجسد التزامنا بوضع معايير جديدة في مجال الأمن السيبراني، وترسيخ ريادتنا في تقديم الخدمات المدعومة بتكنولوجيا المعلومات. معًا، سنمكّن المؤسسات من تحقيق الازدهار بشكل آمن، مع ضمان مرونتها وحمايتها في مسيرتها الرقمية."

ومن طرفه قال الفاضل جستن إندريس، رئيس قسم الإيرادات في شركة سيكلور، "نحن سعداء بالتعاون مع عُمان داتا بارك، التي تتمتع بسمعة راسخة كشريك موثوق في قطاع تكنولوجيا المعلومات في سلطنة عُمان. هذا التعاون يبرز التزام سيكلور بتعزيز وجودها في المنطقة، ويعكس تفانينا في دعم شركائنا وعملائهم. تعتبر منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سلطنة عُمان، سوقًا واعدًا بفرص نمو كبيرة لشركة سيكلور، ونحن نتطلع إلى الاستفادة من هذه الشراكة مع عُمان داتا بارك لتحقيق النجاح المشترك في هذه الأسواق الديناميكية."

مع تزايد اعتماد المؤسسات على مقدمي الخدمات والمصادر الخارجية، تمثل هذه الشراكة نهجًا استشرافيًا في مجال الأمن السيبراني، حيث تمكّن المؤسسات من مشاركة البيانات الحساسة والنمو بثقة. من خلال التعاون مع سيكلور، تسعى عُمان داتا بارك إلى تقديم حلول أمنية متقدمة ترتكز على البيانات، مما يتيح للمؤسسات إدارة معلوماتها الحساسة بأمان عبر البيئات الهجينة. تهدف هذه المبادرة إلى تبسيط العمليات الرقمية المعقدة، حيث تنتقل البيانات بسلاسة بين الأنظمة المحلية والمنصات السحابية وشبكات الجهات الخارجية، وذلك للتخفيف من مخاطر الأمن السيبراني وتعزيز البنية التحتية الرقمية في عُمان، مع ضمان حماية المعلومات الحيوية بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يسهم دمج تدابير الأمن السيبراني المتطورة في تمهيد الطريق أمام تبني الابتكارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن المؤسسات من تحقيق النمو مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية وأمن البيانات على أعلى مستوى.

من خلال تعزيز ثقافة الأمن السيبراني بشكل استباقي، تؤكد عمان داتا بارك التزامها بتطوير خدماتها وتعزيز دورها كمحفز رئيسي للتحول الرقمي في السلطنة. وبصفتها منظمة مبتكرة وديناميكية، ستستمر عمان داتا بارك في دعم المؤسسات لتبني التقنيات الناشئة وتعزيز النمو المستدام، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتطورًا على الصعيد الرقمي.

نبذة عن شركة عُمان داتا بارك:

تعد شركة عُمان داتا بارك أول وأكبر مزود لخدمات الأمن السيبراني والحلول السحابية المُدارة في سلطنة عُمان، وتقدم حلول شاملة للحوسبة والحوسبة السحابية وتخزين البيانات والشبكات واستضافة الويب وخدمات أمن الشبكات، وتقدم أيضاً حلولاً شاملة تدعم التحول الرقمي، بما في ذلك البنية التحتية السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي - Nebula AI GPUaaS مدعومة من Nvidia.

نبذة عن شركة سيكلور:

"حماية البيانات الحساسة أينما كانت." تعمل سيكلور على حماية الأصول الرقمية والتحكم فيها لمساعدة المؤسسات على سد ثغرات أمن البيانات، ومنع سرقتها، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. يعتمد نهجنا الأمني على حماية البيانات مباشرة، مما يضمن أن الوصول إلى الأصول الرقمية الحساسة يقتصر فقط على الأفراد المصرح لهم، سواء كانوا داخل المؤسسة أو خارجها. وتتيح سيكلور للمؤسسات تطبيق سياسات أتمتة للتحكم في وصول المستخدمين وتحديد صلاحياتهم وفترات استخدامها. لهذا السبب، تعتمد شركات رائدة مثل American Express وFord وIDFC Bank على سيكلور لحماية أصولها الرقمية والتحكم فيها، مع الحفاظ على التعاون السلس ومشاركة البيانات بأمان.

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