مسقط: في خطوة مهمة، وقعت شركة عُمان داتا بارك، الرائدة في مجال الأمن السيبراني المدارة والخدمات السحابية و الذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان، اتفاقية مع الحكومة الزنجبارية بالشراكة مع شركة أوزون للحلول المحدودة لتوسيع خدمات "ePROZ". تستهدف هذه الشراكة الاستراتيجية تقديم وحدتين متقدمتين من JAGGAER ONE: المشتريات الإلكترونية والفواتير، بهدف تحسين عمليات المشتريات والحسابات الدائنة في الدوائر الحكومية في زنجبار. وقد أقيم حفل التوقيع الرسمي في 29 سبتمبر بفندق شيراتون، مما يمثل علامة فارقة في تاريخ هذه الشراكة الهامة.

ستمنح وحدة المشتريات الإلكترونية JAGGAER ONE حكومة زنجبار أدوات متطورة لإدارة الكتالوجات ومنصة التجارة الإلكترونية سهلة الاستخدام، مما يساهم في تعزيز اتخاذ القرارات الشرائية الفعالة وتتماشى مع سياسات المشتريات الحكومية. ومن خلال ميزات مثل نماذج الطلبات القابلة للتخصيص، وتقنية البحث الذكية، وسوق الموردين الخاص، سيتم تعزيز الامتثال وتحسين ممارسات المشتريات لتحقيق أقصى كفاءة من حيث التكلفة. في الوقت ذاته، ستعمل وحدة الفواتير JAGGAER ONE على أتمتة استلام الفواتير وإدارتها، مما يقلل من استخدام المعاملات الورقية ويسرع بشكل كبير من أوقات المعالجة. ستوفر هذه الوحدة أيضًا إمكانيات خدمة ذاتية محسنة للموردين، مما يعزز تفاعلهم، ويدعم تحليل البيانات في الوقت الفعلي لتحسين أداء إدارة الحسابات.

وقال المهندس مقبول الوهيبي، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان داتا بارك، "تمثل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة للتحول الرقمي في القطاع العام. ومن خلال استغلال قدرات التكنولوجيا المتقدمة، نسعى لإنشاء هيكل حوكمة أكثر شفافية وكفاءة ومساءلة لحكومة زنجبار. إن التزامنا يتجاوز مجرد تقديم الخدمات، حيث نلتزم أيضًا بتعزيز ثقافة الابتكار التي ستمكن المؤسسات الحكومية من تقديم خدمات أفضل لمواطنيها."

وتأتي هذه الشراكة في أعقاب زيارة ناجحة لوفد تنزاني موقر إلى السلطنة، والتي جرت في الفترة من 27 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2024. وضم الوفد المتكون من حوالي 20 عضوًا، أربعة وزراء بارزين: سعادة مكويا سلوم وزيرة الدولة لمكتب الرئيس والمالية والتخطيط؛ وسعادة شريف أ. شريف، وزير الدولة لمكتب الرئيس والعمل والشؤون الاقتصادية والاستثمار؛ وسعادة عمر سعيد شعبان، وزير التجارة والتنمية الصناعية بزنجبار؛ والفاضل ستانسلاوس هارون نيونغو، وكيل وزير الدولة لمكتب الرئيس والمالية والتخطيط.

تشكل شراكة عُمان داتا بارك مع شركة أوزون للحلول المحدودة إنجازًا بارزًا في تعزيز كفاءة الحكومة وتقديم الخدمات في زنجبار. ومن خلال توفير هذا النوع من الخدمات، لا تعزز عُمان داتا بارك التزامها بالتحول الرقمي فحسب، بل تمهد أيضًا الطريق للابتكار والنمو المستدام. ويعكس هذا التعاون رؤيتها في تعزيز الحلول التكنولوجية التي تمكّن الحكومات، وتساهم في رفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

نبذة عن شركة عُمان داتا بارك:

تعد شركة عُمان داتا بارك أول وأكبر مزود لخدمات الأمن السيبراني والحلول السحابية المُدارة في سلطنة عُمان، وتقدم حلول شاملة للحوسبة والحوسبة السحابية وتخزين البيانات والشبكات واستضافة الويب وخدمات أمن الشبكات، وتقدم أيضاً حلولاً شاملة تدعم التحول الرقمي، بما في ذلك البنية التحتية السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي - Nebula AI GPUaaS مدعومة من Nvidia.

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