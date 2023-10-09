لرفد قطاع الاعمال بأحدث التقنيات التي تمكن أصحاب الأعمال من تعزيز فرص نموهم

مسقط : أعلنت عمانتل المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات المتكاملة في سلطنة عمان عن دعم الشركة لجائزة شمال الباطنة لريادة الأعمال وذلك ضمن جهود الشركة لتعزيز ريادة الأعمال والمساهمة في التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان نظراً لأهمية هذا القطاع الحيوي ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.

كما يأتي هذا الدعم في إطار سعي عمانتل إلى تشجيع الإبداع والابتكار وتطويــر أداء ونمو المؤسسات الصغيـــرة والمتوسطـــة وحثهـــــا على التميز والتنافــس، وتحفيــز فــرص التطوير بهدف إيجاد بيئـــة ومنظومة عمل متكاملة لريادة الأعمال في محافظة شمال الباطنة بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة.

وفي هذا الشأن قال سعيد بن حمد المعولي مدير عام عمانتل في محافظات الباطنة ومسندم والبريمي وعضو لجنة الجائزة "تأتي مشاركة عمانتل في جائزة محافظة شمال الباطنة لريادة الأعمال إنطلاقا من دعم عمانتل لريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولأهمية الدور الذي تلعبه عمانتل في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال باعتبارنا شركة الاتصالات الأولى والرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة والحلول التقنية في سلطنة عمان، حيث نعمل على رفد قطاع الأعمال بأحدث التقنيات التي تمكن أصحاب الأعمال من تعزيز فرص نموهم".

وأضاف المعولي " يشهد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة شمال الباطنة نمواً متسارعاً حيث تعتبر حلول الاتصالات والحلول التقنية من ضمن مكونات المشاريع التجارية، ومن جهتنا نحرص في عمانتل على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف المؤسسات متكئين في ذلك على خبرتنا الطويلة في دعم المؤسسات ورواد الاعمال حيث كانت عمانتل من أوائل الشركات التي بادرت نحو تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر مشروع جائزة "الاجادة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" منذ العام ٢٠١٢ ولاحقا دخلت في شراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيمانا من الشركة بأهمية هذا القطاع ".

وفي مسار موازي، تعمل مختبرات عمانتل للابتكار على تسريع واحتضان الشركات الناشئة ورفد السوق بعدد من البرامج المختصة في مجال التقنية المعلومات وحلول الاتصالات تتضمن العديد من الخدمات والتسهيلات ـ بالاضافة الى ذلك، تقدم عمانتل خدمات وحلول مبتكرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتوي على باقة إنترنت ومكالمات بلا حدود مع خصم يصل ل ٥٠٪ عند الاشتراك في بعض الباقات إلى جانب حلول خاصة بتقنية المعلومات والاتصالات وباقة نما وباقة GoBiz للتجوال .

وكانت عمانتل قد أعلنت في وقت سابق عن قيمة الأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي بلغت أكثر من 3 ملايين ريال عُماني حتى الربع الثاني من العام الجاري استفادت منها 17 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تجسيدًا للتعاون والتكامل بين هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و"عمانتل".

تمكنت عمانتل من خلال تكامل أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية من ترسيخ مكانتها كشركة الاتصالات الرائدة في سلطنة عمان وخارجها، وقد أسهمت الأساليب المبتكرة التي تتبعها الشركة في تقديم أحدث الحلول لمختلف فئات المشتركين وقطاعات الأعمال، وتسعى الشركة إلى تقديم تجربة لا تضاهى لمشتركيها وتعمل على تجاوز توقعاتهم. تعمل عمانتل من أجل الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات مثل الحلول السحابية، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والحلول الذكية ، والأمن السيبراني وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى توظيف إمكانياتها التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الجديدة والمتطورة.

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