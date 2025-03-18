مسقط، عُمان – أعلنت عمانتل عن إطلاق شراكة مع تكنولدج، وهي الشركة الرائدة عالميا في تقديم الخدمات والحلول المتصلة بعالم الذكاء الاصطناعي وتجارب العملاء والأمن السيبراني. تهدف هذه الشراكة إلى تنفيذ برنامج تأهيل وتدريب متقدّم للموظفين في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات حيث يركز هذا البرنامج على تأهيل الموظفين في عمانتل من خلال تزويدهم بالمهارات الرقمية المتقدمة لدعم التحوّل الرقمي والتنويع الاقتصادي، وجهود تطوير قدرات الموظفين في تقنيات المستقبل.

ومن خلال استثمارها في مشاريع التدريب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتطوير المهارات الرقمية، تعززّ عمانتل مكانتها بصفتها الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار في السلطنة، وسيُساهم التعاون مع تكنولدج في تسريع عملية تدريب الموظفين في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات ضمن مختلف قطاعات ودوائر عمانتل، بما في ذلك التكنولوجيا والعمليات والمبيعات. وهو الأمر الذي سيمكّن الموظفين من التعامل مع التحديات على أرض الواقع، واستكشاف الفرص الجديدة. وسيدمج البرنامج بين الجلسات التدريبية الحضورية في مبنى عمانتل والدورات الافتراضية عن بُعد، لتقديم تجربة ديناميكية وعملية لجميع المشاركين.

وفي هذا الصدد قال محمد بن أحمد الريامي مدير عام إدارة المواهب في عمانتل: "تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات محور استراتيجية عمانتل لقيادة حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي والابتكار، وضمان التحوّل الرقمي المُستدام. ومن خلال تزويد فرقنا بمهارات الذكاء الاصطناعي المستقبلية، لتعزيز تجارب استخدام المشتركين، نرسّخ أيضا مكانة عمان كمركز رقمي متقدم. هذه المبادرة تؤكد التزامنا ببناء منظومة عمل قائمة على الذكاء الاصطناعي تُسرّع التقدم التكنولوجي وتفتح آفاقًا جديدة لتحقيق النمو".

من جانبه، أكد أيمن مجذوب، نائب رئيس تكنولدج لشؤون المبيعات في أسواق النمو، على أهمية هذه الشراكة، وقال: "تُظهر هذه الشراكة مع عمانتل كيفية تنفيذ عملية تأهيل وتدريب المهارات الرقمية بشكل مثالي، أي من خلال التعلّم والابتكار وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي للتعامل مع التحديات اليومية في عالم الأعمال. نحن نقدّر الثقة التي منحتها عمانتل لشركة تكنولدج، ونشاركها التزامها بتحقيق الابتكار المُستدام والنمو الاقتصادي".

وتماشيا مع التسارع الذي يشهده تحوّل سلطنة عمان نحو الاقتصاد الرقمي، تعمل عمانتل بشكل استباقي على تأهيل موظفيها، وهو ما يضعها في موقع ريادي على المستويين المحلي والإقليمي، لتقديم خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو المُستدام والابتكار.

وباعتبارها شريكا عالميا لشركة مايكروسوفت، تلتزم تكنولدج بتأهيل وتدريب المهارات الرقمية في سلطنة عُمان إلى جانب خدماتها التكنولوجية الشاملة. كما تعزّز شراكتها العالمية مع مايكروسوفت من التزامها بتنفيذ برامج تأهيل المهارات الرقمية على نطاق واسع، بما في ذلك برامج التأهيل الخاصة بحلول "كوبيلوت" على المستوى الوطني. وهو الأمر الذي يساعد المؤسسات الحكومية والشركات على الاستفادة من مزايا التحوّل الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي ضمن بيئات العمل.

حول تكنولدج

تأسّست شركة تكنولدج في العام 2010، وهي تقدم خدمات وحلول تكنولوجية واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتجارب العملاء والأمن السيبراني لدعم الشركات والحكومات من خلال التكنولوجيا. وبفضل خبرتها العميقة وتركيزها القوي على العملاء والناس وبناء الشراكات الاستراتيجية، حققت تكنولدج نموا منهجيا لتصبح شريكا موثوقا لدى الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم مستندة بذلك إلى أكثر من 19 مركزا عالميا، ومدعومة بفريق عمل عالمي يضم أكثر من 6000 خبير. ومن خلال نهجها الشامل بتقديم الخدمات، والتي تشمل الخدمات الاستشارية والمهنية، والتأهيل والتدريب وتبنّي الحلول الرقمية والخدمات المُدارة، تضمن شركة تكنولدج تبنيا سلسا للحلول التكنولوجية وتحقيق تقدم مستمر لعملائها. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة: Teknowledge.com

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