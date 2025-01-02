مسقط: توّجت عمانتل – الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتكاملة في سلطنة عمان – بجائزتين مرموقتين ضمن جوائز القمة العمانية للمسؤولية الاجتماعية 2024. وحصلت الشركة على جائزة "مبادرة المسؤولية الاجتماعية الرائدة للعام" عن مشروعها المبتكر "مقروء" – أول خط عربي مصمم خصيصاً لعسر القراءة، وعلى جائزة "أفضل استخدام للتكنولوجيا في المسؤولية الاجتماعية" عن جهودها في توظيف التقنيات المتقدمة لتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع.

تم تكريم عمانتل بجائزة "أفضل استخدام للتكنولوجيا في المسؤولية الاجتماعية" تقديراً لإسهاماتها البارزة في القطاع الصحي، خاصة من خلال شراكتها مع الجمعية العمانية للسرطان. وساهمت عمانتل في تمويل تقنية متطورة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أورام سرطان الثدي. تتميز هذه التقنية بقدرتها على تحسين دقة التشخيص وتسريع عمليات الكشف، مما يساهم في تعزيز كفاءة النظام الصحي وتقليل تكاليف العلاج المرتبطة بالمراحل المتقدمة من المرض، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية في السلطنة.

أما بالنسبة لجائزة "مبادرة المسؤولية الاجتماعية الرائدة للعام"، فقد تم تكريم مشروع عمانتل المبتكر "مقروء"، وهو أول خط عربي في العالم مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة (الديسلكسيا). استند المشروع إلى دراسة دقيقة شملت أكثر من 650 خطاً عربياً لتطوير خط يسهل القراءة ويحسن إمكانية الوصول للنصوص، مما يمكن الأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة من التواصل بشكل أفضل والتفاعل مع النصوص العربية بسهولة.

وقد حظي مشروع "مقروء" بتقدير دولي واسع، حيث نال جوائز بارزة مثل الجائزة الفضية لفئة الرعاية الصحية والجائزة الكبرى في الصناعة الحرفية ضمن جوائز دبي لينكس 2024، إلى جانب جائزة البرونز لفئة الإنترنت والاتصالات ضمن جوائز إيفي المرموقة. ويؤكد هذا التقدير العالمي مكانة "مقروء" كمبادرة رائدة تمتد تأثيراتها إلى ما وراء حدود السلطنة.

وفي تعليق على هذا الإنجاز، صرّح قيس بن محمد العامري، مدير المسؤولية الاجتماعية بعمانتل: "فوز عمانتل بجائزتين مرموقتين ضمن جوائز القمة العمانية للمسؤولية الاجتماعية يعكس التزامنا بتوظيف الابتكار والتكنولوجيا لمعالجة التحديات المجتمعية. نفخر بمبادراتنا، بدءاً من تصميم خط عربي مخصص لعسر القراءة وصولاً إلى دعم الابتكارات في القطاع الصحي، حيث تعكس هذه المشاريع رؤيتنا نحو بناء مستقبل مستدام وشامل للجميع."

تؤكد هذه الجوائز التزام عمانتل الراسخ بالابتكار والمسؤولية الاجتماعية، ودورها الريادي في إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع العماني. وتواصل الشركة إطلاق مبادرات رائدة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الشمولية، ودعم رفاهية المجتمع، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مزج الابتكار بالمسؤولية الاجتماعية وترسيخ رسالتها في تحقيق تأثير إيجابي يمتد عبر سلطنة عمان وخارجها.

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