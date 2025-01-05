مسقط: تشارك عمانتل في ليالي مسقط كراعٍ تقني بهدف استعراض تجربتها الرقمية المتطورة وتعزيز مكانتها كشركة وطنية رائدة في تقديم حلول الاتصالات والتقنيات الحديثة في سلطنة عمان. تأتي مشاركة عمانتل في ليالي مسقط لدعم الجهود الوطنية في تعزيز السياحة المحلية والدعم المستمر للأنشطة الثقافية والترفيهية التي تقام في السلطنة .

وقد أكدت سبأ بنت سعيد البوسعيدية مدير أول وحدة شؤون الشركة بعمانتل "أن الشركة تسعى من خلال مشاركتنا في "ليالي مسقط"، إلى تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع واستعراض تجربة عمانتل الرقمية وتسويق هويتها التجارية كشركة وطنية تتفاعل بشكل دائم مع المجتمع وأنشطته، وبما يعكس استراتيجية عمانتل كبوابة إلى المستقبل الرقمي عبر بناء منظومة متكاملة للمستقبل وتمكين مشاريع الاستدامة والابتكار وتطوير المشاريع المرتبطة بالتقنيات الرقمية الحديثة ومشاريع الذكاء الاصطناعي.

وقالت : تساهم عمانتل في ضمان تنفيذ فعاليات المهرجان بسلاسة من خلال توفير شبكات اتصال متطورة وخدمات تقنية مبتكرة، مما يضمن للجمهور والمشاركين تجربة مميزة ومؤثرة وقد حرصنا على إيجاد منفذ للمبيعات في حديقة العامرات ليتكامل مع مختلف منافذ المبيعات والقنوات الرقمية التي تتواصل بها عمانتل مع الجمهور ويسهم في تعريف زوار ليالي مسقط بأحدث التطورات التقنية الخدمات التي تقدمها الشركة والشراكات المحلية والدولية التي تم تنفيذها مؤخرا كما إن هذا المنفذ سيمكن الزوار من التفاعل المباشر مع موظفي عمانتل.

ومن جانب آخر أكدت سبأ البوسعيدية أن عمانتل وعبر حضورها في هذا الحدث السياحي المهم تساهم في دعم عدد من الشركات الناشئة عبر الفعاليات التي يتم تنفيذها والدخول في رعاية عدد من الأنشطة المرتبطة بليالي مسقط منها مهرجان الزهور الذي يقام لأول مره في متنزه القرم الطبيعي والذي يعد احتفاء بالجمال الطبيعي والبيئة. ويُعرض في هذا المهرجان أكثر من مليون وردة وزهرة من مختلف أنحاء العالم

وقد تمكنت عمانتل من خلال تكامل أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية من ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الاتصالات بالسلطنة وخارجها، وقد أسهمت الأساليب المبتكرة التي تتبعها الشركة في تقديم أحدث الحلول لمختلف فئات المشتركين وقطاعات الأعمال، وتسعى الشركة إلى تقديم تجربة لا تضاهى لمشتركيها وتعمل على تجاوز توقعاتهم. تعمل عمانتل من أجل الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات مثل الحلول السحابية، حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطناعي، الحلول الذكية، الأمن السيبراني وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى توظيف إمكانياتها التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الجديدة والمتطورة.

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