الحوسني: 153 شاب وشابة إجمالي المستفيدين منذ تدشين البرنامج

مسقط - احتفلت عمانتل بتخريج الدفعة الرابعة من برنامجها التدريبي " جيل زد " الذي يركز على تطوير الكفاءات الوطنية الشابة في مجالات تقنيات المستقبل. وضم البرنامج هذه الدفعة 32 شاب وشابة من الخريجين العُمانيين، حيث حظوا بفرصة استثنائية لصقل مهاراتهم والاستعداد الأمثل لبداية مشوارهم العملي. فمنذ عام 2020، يهدف برنامج " جيل زد " إلى تأهيل جيل جديد من المبتكرين القادرين على مواكبة التطورات التقنية العالمية والمساهمة في بناء مستقبل مستدام في مجالات التكنولوجيا والرقمنة.

يهدف البرنامج التدريبي "جيل زد" إلى تنمية مهارات المتدربين وتزويدهم بالمعرفة في مجالات علوم المستقبل، بالإضافة إلى توفير بيئة عملية تساعدهم على اكتساب القدرات والإمكانات المطلوبة لمواكبة تحديات العصر وتعزيز قدراتهم. وقد عمل المتدربين في هذه الدفعة بالعمل على مشاريع متعلقة بالذكاء الصناعي لمواكبة التحول الرقمي ومشاريع خاصة بالأنظمة الداخلية والخارجية للشركة، إضافة إلى تطوير برامج للحد من مستوى الهجمات الالكترونية ومكافحتها وابتكار أنظمة تعزز خدمات البث المتواجدة للمستهلك.

تعليقاً على ذلك، قال الدكتور غالب بن سيف الحوسني الرئيس التنفيذي للموارد البشرية من عمانتل: "أكمل برنامج "جيل زد " عامه الرابع حققنا من خلاله إنجازات عدة ضمن سعي الشركة إلى بناء قدرات الشباب العماني وإكسابهم مهارات المستقبل وذلك من أجل تمكينهم من المنافسة على الفرص المتوافرة في السوق، ونحن فخورون باحتفالنا اليوم بتخريج 32 شاب وشابة من خريجي الدفعة الرابعة ليصل بذلك العدد الإجمالي لخريجي هذا البرنامج الفريد من نوعه إلى 153 خريجا وخريجة منذ إطلاقه في عام 2020م".

وأضاف الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بعمانتل: "يسعى هذا البرنامج إلى دعم الجهود الوطنية لبناء قدرات الشباب العماني وتمكين الشباب من إدارة مشاريع واقعية خلال فترة التدريب وهو الأمر الذي يساهم في منحهم الثقة وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع المسؤوليات المسندة إليهم، حيث تم خلال فترة التدريب إسناد مهام عملية للمشاركين لمساعدتهم في فهم كيفية أداء مختلف المهام والمسؤوليات والمساهمة في تطوير الخدمات المختلفة وإيجاد حلول بديلة وعملية لعدد من المشاريع القائمة حالياً في الشركة".

كما أضاف الحوسني: "شكل البرنامج نقلة نوعية وساهم في تغيير مسار وحياة العديد من الخريجين من خلال تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف بعد إكمال البرنامج سواء كان في عمانتل او خارجها، وقد قامت عمانتل بتوظيف العدد الأكبر من خريجي البرنامج ، كما تبنت الشركة بعض المشاريع والمبادرات التي قدمها المشاركون في البرنامج وستعمل على تنفيذها مثل الحلول التقنية المتصلة بتطوير تجربة المشتركين"، مشيراً إلى نية الشركة فتح باب التسجيل للدفعة الخامسة قريباً والتي سيتم الإعلان عنها عن طريق وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بعمانتل.

الجدير بالذكر أن فترة التدريب ببرنامج "جيل زد" تمتد لعام واحد، يتم خلالها تكليف المشاركين بمهام فعلية وعملية من أجل مساعدتهم على فهم كيفية أداء المهام والمسؤوليات المطلوبة منهم في مكان العمل، كما يتيح البرنامج للمشاركين أداء عدد من المهام أسوة بالموظفين الفعليين، من خلال تكليف هؤلاء المتدربين بمهام فعلية مثل تصميم الكابلات ومراجعة إحداثيات أبراج شبكة الجيل الرابع والجيل الخامس، كما ساعد البرنامج المتدربين على تحسين مهاراتهم في مجال التواصل والمهارات الشخصية ومهارات التفكير البناء وتطوير المهارات اللازمة لإدارة الحالات الحرجة.

تمكنت عمانتل من خلال تكامل أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية من ترسيخ مكانتها كشركة الاتصالات الرائدة في سلطنة عمان وخارجها، وقد أسهمت الأساليب المبتكرة التي تتبعها الشركة في تقديم أحدث الحلول لمختلف فئات المشتركين وقطاعات الأعمال، وتسعى الشركة إلى تقديم تجربة لا تضاهى لمشتركيها وتعمل على تجاوز توقعاتهم. تعمل عمانتل من أجل الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات مثل الحلول السحابية، حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطناعي، الحلول الذكية، الأمن السيبراني وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى توظيف إمكانياتها التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الجديدة والمتطورة.

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