مسقط: في خطوة تهدف إلى تعزيز الشركات الناشئة الرقمية الواعدة ، وقعت عمانتل اتفاقية شراكة مع منصة "مُصلِّح" لتقديم خدمات الصيانة لأكثر من 67 منفذ من منافذ بيع عمانتل الموزعة في مختلف مناطق سلطنة عمان، بمساعدة الأيادي العمانية الماهرة العاملة في المنصة .

وجاء اختيار منصة "مُصلِّح" كونها شركة عمانية ذات كادر وطني أثبت كفاءته في تقديم خدمات صيانة عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وتعتبر منصة "مصلح" أول منصة رقمية عمانية تعمل في مجال الصيانة ، حيث انها تقدم مجموعة من الخدمات في الصيانة والسباكة وخدمات فحص وإصلاح الأعطال الكهربائية والالكترونية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يمارسها عدد من الفنيين العمانيين المهرة في مختلف محافظات سلطنة عمان.

ومن خلال هذا التعاون ستقوم منصة "مُصلِّح" بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والطارئة في جميع منافذ عمانتل لضمان استمرارية العمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وتحسين وتطوير استراتيجية الصيانة الاستباقية وتحقيق أهداف عمانتل في الاستدامة في أعمالها التشغيلية.

وفي هذا الإطار قال المهندس علاء الدين بيت فاضل الرئيس التنفيذي التجاري، قائلا: "نحن سعداء بهذا التعاون الذي يأتي في إطار جهودنا المستمرة لدعم المجتمع العماني والشركات الناشئة ، حيث ستتيح هذه الشراكة خلق فرص عمل جديدة للكوادر العمانية الماهرة في مختلف مناطق السلطنة التي تتواجد بها منافذ البيع الخاصة بالشركة، مما ستضمن لنا خدمات مستدامة وعالية الجودة من خلال حلول الصيانة الشاملة التي توفرها منصة "مصلح ".

من جهته أعرب المهندس سلطان الزدجالي الرئيس التنفيذي لمنصة "مُصلّح" عن سعادته بهذه الاتفاقية قائلاً: "تعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في تقديم خدمات صيانة ذات موثوقية وشمولية في جميع أنحاء السلطنة، بالإضافة إلى تمكين الشباب العماني من الحصول على فرص عمل في مجال الصيانة الفنية، نسعد بشراكتنا مع عمانتل لتقديم أفضل حلول الصيانة والدعم الفني، إذ نتطلع إلى توفير خدمات عالية الجودة من خلال فريق من الكوادر العمانية المؤهلة" .

تمكنت عمانتل من خلال تكامل أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية من ترسيخ مكانتها بصفتها شركة الاتصالات الرائدة في سلطنة عمان وخارجها، وقد أسهمت الأساليب المبتكرة التي تتبعها الشركة في تقديم أحدث الحلول لمختلف فئات المشتركين وقطاعات الأعمال. وتسعى الشركة إلى تقديم تجربة لا تضاهى لمشتركيها وتجاوز توقعاتهم، وكذلك الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات مثل الحلول السحابية، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والحلول الذكية، والأمن السيبراني وغيرها من التقنيات إلى جانب توظيف إمكانياتها التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الجديدة والمتطورة.

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