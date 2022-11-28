· تقنية الجيل الخامس تستحوذ على نسبة 60٪ من إجمالي حركة الإنترنت اللاسلكي

· إنجاز كبير آخر يعزز من ريادة عمانتل في مجال الجيل الخامس على مستوى المنطقة

دبي: أثمرت الجهود الكبيرة التي بذلتها عمانتل على مدى ثلاث سنوات لتغطية جميع أنحاء السلطنة في تحقيق نتائج استثنائية حيث أصبحت تقنية الجيل الخامس التي توفرها عمانتل من خلال شبكتها الواسعة تمثل الآن أكثر من نسبة 60٪ من إجمالي حركة الإنترنت اللاسلكي عبر شبكتها. وعلاوة على كونها الشركة الأولى التي تتمكن من تحقيق هذه النسبة، فقد وضعت هذه الأرقام الشركة في موقع ريادي بين أفضل مشغلي شبكات الجيل الخامس في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال المهندس علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل الرئيس التنفيذي التجاري بعمانتل: "أسهمت الجهود المتواصلة التي بذلتها الشركة في تحقيق هذه النتائج ونسعد - في عمانتل - بالنمو المطرد في عدد المشتركين في خدمات الإنترنت اللاسلكي عبر تقنية الجيل الخامس من عمانتل التي أصبحت تغطي أغلب ولايات سلطنة عمان. نحن حريصون على تسريع نشر شبكة الجيل الخامس والمساهمة في دعم عملية التحول الرقمي في الوقت الذي نواصل فيه سعينا لتبني أحدث تقنيات الاتصالات وجلبها لسلطنة عمان".

وكانت عمانتل أول شركة اتصالات في سلطنة عمان توفر تقنية الجيل الخامس بعد أن قادت التسويق التجاري لخدمات الإنترنت الثابت اللاسلكي والنطاق العريض المتنقل المحسن FWA وeMBB، مما أدى بشكل كبير إلى توسيع التغطية الخارجية الأساسية للجيل الخامس في المدن الرئيسية في سلطنة عمان في عام 2022، لتصبح بذلك رائدة لتقنية الجيل الخامس في سلطنة عمان وأحد أبرز مشغلي شبكات الجيل الخامس على مستوى المنطقة.

تعمل عمانتل مع مختلف القطاعات والشركاء لتوسيع التحول الرقمي، ففي معرض جيتكس من العام الماضي تعاونت عمانتل مع كل من موانئ هاتشسون صحار وهواوي لتجربة إثبات مفهوم استخدام تقنية الجيل الخامس في ميناء صحار في سلطنة عمان بنجاح، وكان هذا أول تطبيق من الجيل الخامس في مجال عمليات الموانئ في منطقة الشرق الأوسط.

تستخدم عمانتل تقنية الجيل الخامس للانتقال بالألعاب السحابية إلى آفاق أوسع، وقد تعاونت عمانتل مؤخراً مع كل من NVIDIA وزين لإطلاق خدمة GeForce Now، وهي منصة ألعاب سحابية لمشتركي خدمات النطاق العريض المنزلي. كل ما يحتاجه اللاعبين هو استخدام خدمة GeForce Now واللعب عبر

الإنترنت من خلال الاتصال بمتاجر / منصات الألعاب المفضلة لديهم مثل Steam وUbisoft و Epic Games.

كما تركز عمانتل بشكل كبير على تطوير تجربة المستخدمين ونقلها إلى مستويات أعلى من حيث أداء الشبكة وقنوات تقديم الخدمة والعناية ما بعد البيع بما يعزز القدرة التنافسية للشركة في السوق ويؤكد ريادتها في توفير أفضل تجربة للمستخدم.

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