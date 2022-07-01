

تهدف المنصة الجديدة لتعزيز الاستدامة وتتيح للعملاء من مختلف أنحاء العالم قياس وتحليل انبعاثات الكربون وإدارتها بشكل أفضل

دبي: أعلنت شركة علي بابا كلاود، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة علي بابا، عن إطلاق منصة الاستدامة "إنيرجي إكسبرت" عالميًا، والمصممة لمساعدة العملاء من مختلف أنحاء العالم على قياس وتحليل وإدارة انبعاثات الكربون الناتجة عن أنشطتهم ومنتجاتهم. وتساهم المنصة، المتوفرة ضمن مجموعة خدمات علي بابا كلاود للحوسبة السحابية عند الطلب، بتقديم مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ من شأنها توفير الطاقة، وبالتالي مساعدة العملاء في الحد من انبعاثاتهم الكربونية وتعزيز الاستدامة.

ويأتي إطلاق المنصة تماشيًا مع خطة علي بابا لتحقيق الحياد الكربوني، التي كشفت عنها المجموعة العام الماضي تحت عنوان "سكوب 3+"، والتي تعهدت من خلالها علي بابا بمشاركة تقنيات التي ابتكرتها في مجال توفير الطاقة مع عملائها وشركائها التجاريين، وتوحيد جهودهم للحد من انبعاثات الكربون.

وفي هذا السياق، قال تشين ليجوان، المدير العام للمنتجات والحلول لدى علي بابا كلاود: "صُممت منصة "إنيرجي إكسبرت" لمساعدة الشركات على توظيف الحلول والتقنيات المتقدمة لتحقيق أهدافها المرتبطة بتعزيز الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية. لقد أثبت البرنامج فعاليته لدى العديد من عملائنا من مختلف أنحاء العالم، ونأمل يتمكن كافة عملائنا في توظيفه والاستفادة من الإجراءات والممارسات المستدامة المبنية على المعلومات لتطوير أعمالهم والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة."

وتساعد منصة "إنيرجي إكسبرت" العملاء على أتمتة عملية حساب نسب الكربون في أعمالهم وإعداد التقارير على مستوى الشركة والمنتجات، والحصول على إحصاءات فورية لتأثيرها على الاستدامة مما يساعد على اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات. كما تتيح المنصة للعملاء تحديد مصدر الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطتهم التجارية اليومية، إضافة إلى دورة الحياة الكاملة لمنتجاتهم، بناءً على معايير PAS2060 و ISO14064 المتعلقة بتحقيق الحياد الكربوني. كما وتوفر المنصة برنامجًا يمكن العملاء من تحديد حجم بصمتهم الكربونية، وذلك من خلال توظيف البيانات المتعلقة بعوامل الانبعاثات العامة وبيانات منصة "إنيرجي إكسبرت". وتوفر المنصة أيضًا بيانات لحظية لأنماط انبعاثات الكربون ومقدار التقدم المحرز من حيث أداء الاستدامة.

تعمل إنيرجي إكسبرت على أتمتة احتساب الكربون وتوليد تقريراً حول الكربون عبر الإنترنت

وتوفر المنصة تحليلات متطورة حول كفاءة الطاقة وتوقعات بحجم الانبعاثات الناتجة عبر نماذج للذكاء الاصطناعي قائمة على التعلم العميق والتي تستضيفها علي بابا كلاود إنتليجنس. ولمساعدة العملاء على الحد من تأثيرهم البيئي ، تقدم منصة "إنيرجي إكسبرت" خطط تطوير قابلة للتنفيذ مع توصيات توازن بين نمو الأعمال والتأثيرات البيئية. ويمكن بناء الخطط لتشمل زيادة استخدام الطاقة النظيفة، وتقليل الاستهلاك المفرط للكهرباء خلال أوقات الذروة وتعزيز سلسلة التوريد التي تبدأ من مصادر المواد وصولاً إلى الشحن.

توفر إنيرجي إكسبرت توقعات حول انبعاثات الكربون عبر نماذج الذكاء الاصطناعي القائمة على الحوسبة السحابية

كما تعمل منصة "إنيرجي إكسبرت" مع مؤسسات صناعية معروفة عالمياً مثل "تي يو في راينلاند" لتوفير حسابات وشهادات موثوقة عبر الإنترنت للبصمة الكربونية، مما يمكن العملاء من حساب مدى التقدم المحرز في توفير الطاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة ومناقشتها مع كافة الأطراف المعنية.

وبدأ استخدام هذا الابتكار في الصين في فبراير من العام الجاري. ودعم حتى الآن أكثر من 2,000 شركة، حيث حققت تلك الشركات وفورات في الطاقة تزيد عن 2 مليون كيلوواط / ساعة يومياً، أو تقليل حجم الانبعاثات الكربونية بمقدار 400,000 طن خلال نفس الفترة.

ولعبت منصة "إنيرجي إكسبرت" دوراً محورياً في تعزيز إجراءات الاستدامة داخل المقر الرئيسي لشركة علي بابا في تشيتشي في هانغتشو. حيث ساهمت مقترحات المنصة لتوفير الطاقة، بما في ذلك توظيف التحكم الذكي في نظام تكييف الهواء وتركيب ألواح طاقة شمسية على السطح لإنتاج 1.2 مليون كيلوواط في ساعة سنوياً، على تعزيز كفاءة الطاقة في المقر الرئيسي، وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% في غير أوقات الذروة وتوفير ما نسبته 17% من استخدامات الطاقة المخصصة لتكييف الهواء في الصيف.

للمزيد من المعلومات حول منصة "إنيرجي إكسبرت"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.alibabacloud.com/product/energy-expert . ويمكن مشاهدة فيديو الإطلاق عبر هذا الرابط: https://www.alizila.com/video/alibaba-launched-carbon-emission-analyzing-tool-for-businesses/

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