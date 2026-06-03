كشفت "علي بابا كلاود" عن مجموعة من النماذج المتقدّمة تقنيًا، والتحديثات على مستوى البنية التحتية، ومنصّة أصليّة للذكاء الاصطناعي، ومنتجات وكلاء الذكاء الاصطناعي، لعملائها حول العالم. وتؤكد هذه التطورات التزام "علي بابا كلاود" الثابت بدفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتمكين المستخدمين في مختلف أنحاء العالم من الاستعداد لعصر الذكاء الاصطناعي الوكيلي.

جاءت هذه الإعلانات خلال المؤتمر الدَولي الأوّل الذي نظّمته "علي بابا كلاود" في سنغافورة لنموذج "كوين" اللغوي، حيث أطلقت الشركة أيضًا مبادرة جديدة بالتعاون مع شركاء محليين في المنظومة المعنيّة، من أجل تزويد أكثر من 1000 من الشركات الصغيرة والمتوسطة والطلاب على الصعيد المحلي، بمهارات عملية في مجالي الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيلي.

وقال الدكتور فيفي لي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ورئيس قسم الأعمال الدولية في علي بابا كلاود: "يمثّل عصر الوكالات تحولًا جذريًا في أسلوب تفاعلنا مع التكنولوجيا. إنّ التزامنا بتطوير منظومة شاملة ومتكاملة الأقسام للذكاء الاصطناعي يدلّ على أننا لا نكتفي بتقديم نماذج قوية فحسب، بل نوفّر أيضًا أدوات مخصّصة للذكاء الاصطناعي وبنية تحتية سحابية وكيليّة، بشكل يمكّن عملاءنا حول العالم من دمج استعمال الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب عملياتهم التشغيلية بسلاسة".

Qwen3.7-Max - البنية الأساسية الصلبة لوكلاء الذكاء الاصطناعي

أصبح أحدث نموذج لغوي كبير من "علي بابا"، والذي يحمل اسم "Qwen3.7-Max"، متاحًا حاليًا على منصة "Model Studio" التابعة لـ "علي بابا" والمخصّصة لتطوير الذكاء الاصطناعي، في منطقة سنغافورة. ووفقًا لأحدث إصدار من مؤشّر ذكاء النماذج اللغوية الكبيرة الصادر عن "Artificial Analysis" (تحليل الذكاء الاصطناعي)، احتل نموذج "Qwen3.7-Max" المرتبة الخامسة عالميًا والمرتبة الأولى بين النماذج الصينية.

وهو تفوق - وبمجموع بلغ 56.6 نقطة، على النماذج الصينية الأخرى مثل Kimi-K2.6 وDeepSeek-v4-Pro-Max وGLM5.1، في الوقت الذي برهن فيه أداءً منافسًا للنماذج الدولية الرائدة على غرار GPT وClaude وGemini.

تمكين الوكلاء من خلال السحابة الوكيلية

لتمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من التفاعل بشكل أكثر سلاسة مع موارد الحوسبة السحابية، أطلقت "علي بابا كلاود" بوابة المهارات (Skills) الجديدة الكفيلة بتحويل القدرات السحابية المعروفة والشائعة على امتداد أكثر من 60 منتجًا سحابيًا إلى صيغ قائمة على المهارات ومتوافقة مع تنسيقات "برتوكول إدارة سياق النموذج" MCP.

ويتيح هذا الأمر لوكلاء الذكاء الاصطناعي الاستعانة بموارد السحابة بمقدار السهولة نفسه الذي يتمّ فيه تشغيل الوظائف. وقد طورت منتجات "علي بابا كلاود" الأساسية، بما في ذلك قواعد البيانات، والبيانات المعلوماتية الضخمة، والعمليات التشغيلية وخدمات الصيانة (O&M) والأمن، وكلاء مخصّصين على مستوى المنتج، بغرض المساعدة في إدارة بيئات السحابة المعقدة بشكل أكثر كفاءة.

كما تعمل "علي بابا كلاود" على تحديث بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي من أجل دعم بيئات تشغيل الوكلاء بشكل أفضل، بموازاة اعتماد تحسينات تشمل بيئات تنفيذ خفيفة وآمنة، وذاكرة مشتركة عبر مختلف المهام، إضافة إلى تداول سلس للبيانات، وعمليات تشغيل وصيانة ذكية على مستوى المجموعة التكنولوجية بأكملها.

سحابة أصلية للذكاء الاصطناعي تضم نماذج وأدوات

ولتبسيط الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي وتعميمها، كشفت علي بابا كلاود عن "سحابة كوين" (Qwen Cloud)، وهي منصة سحابية أصلية للذكاء الاصطناعي مصممة لتوفير تجربة سلسة في تقديم خدمات النماذج لصالح كل من شركات الذكاء الاصطناعي ووكلائها. وتُمكّن المنصة المطورين والشركات والمستخدمين المحترفين من بناء تطبيقات ووكلاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي بسهولة وكفاءة أكبر.

تتميز منصة "سحابة كوين" بتصميم ثلاثي المدخلات، حيث تُعدّ "المهارات" المخصّصة للموظفين وواجهة سطر الأوامر (CLI) المخصصة لتكامل سير العمل بمثابة نقاط وصول أساسية سهلة الاستعمال من قبل الموظفين، إلى جانب موقع إلكتروني سهل الاستعمال من جانب المستخدمين البشريين. وتجمع المنصة بين منظومة شاملة من النماذج الرائدة، بما في ذلك نموذج "كوين" اللغوية الخاصة المملوكة من "علي بابا"، والنماذج مفتوحة المصدر، وعروض الجهات الخارجية المُخصّصة لمهام النصوص والرؤية والصوت والصور والفيديو والتضمين.

مبادرة سنغافورة - تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة والطلاب بمهارات عملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيلي

تأكيداً لالتزامها بنشر استخدام الذكاء الاصطناعي عالمياً، أطلقت "علي بابا كلاود"، بالتعاون مع "تجمّع المواهب التقنية" (Tech Talent Assembly) - وهي جمعية تابعة للاتحاد الوطني للنقابات العمالية (NTUC) – ومراكز البيانات العالمية التابعة لشركة "أس تي تيلي ميديا" ST Telemedia، مبادرة جديدة تهدف إلى تزويد أكثر من 1000 من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والطلاب في سنغافورة بالمهارات العملية في مجالي الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيلي.

تمّ الإعلان عن هذه المبادرة خلال مؤتمر "كوين"، وهي تتيح الوصول إلى حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيلي المتطورة من "علي بابا كلاود"، بما في ذلك "كوين" و"وان"، إلى جانب تدريب عملي لتعزيز فهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة العملية.

وقال ديسموند تان كووك مينغ، وزير الدولة الأوّل في مكتب رئيس وزراء سنغافورة ونائب الأمين العام للاتحاد الوطني للنقابات العمالية: "يعكس ذلك تزايد الجهود المبذولة من الشركاء للتعاون مع الحركة العمالية بهدف توفير دعم أفضل لصالح العمّال، بما في ذلك الشباب والمهنيين والمديرين والموظفين، من خلال تزويدهم بالمهارات والإرشاد والثقة لاقتناص الفرص في اقتصاد الذكاء الاصطناعي. ومن خلال مبادرة سنغافورة القائمة على جاهزية الذكاء الاصطناعي من جانب الاتحاد الوطني للنقابات العمالية، سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا لتجميع الموارد وتعزيز الأثر على أرض الواقع، بحيث يتلقّى العمال إرشادًا ودعمًا مخصّصين في كل خطوة من مسار العمل".

تحديثات منتجات الوكيل للنشر المؤسسي

خلال مؤتمر "كوين"، كشفت "علي بابا كلاود" عن مجموعة JVS Agent Suite، وهي مجموعة من أدوات الوكلاء المُخصّصة للمؤسسات والمطورين والأفراد، تتيح لهم إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي حصريّين بسهولة، وتشغيلها. وتعتمد المنصة على هيكلية إطار العمل OpenClaw، مع بنية أمان سحابية أصلية قوية، وتدعم التشغيل السحابي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتوزيع المركزي للمهارات الخاصة بالمؤسسة، وإدارة الأمان المتكاملة.

منتج جديد آخر ضمن مجموعة JVS Agent Suite هو JVS Mobile، عبارة عن منصة أتمتة ذكية خاصة بالهواتف المحمولة بمستوى المؤسسات. وتعتمد المنصة على نموذج "كوين" وإطار العمل الأصلي OpenClaw، حيث تتيح إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على التفكير ذاتيًا بشكل مستقلّ، والتعاون الفعّال بين مجموعة منوّعة من الوكلاء، وتنفيذ المهام المعقدة على امتداد تطبيقات مختلفة.

بالإضافة إلى ما سَبق، أعلنت "علي بابا كلاود" انضمامها إلى مؤسسة "بايتورش" (PyTorch Foundation)، وهي عبارة عن مركز مجتمعي محوري مُخصّص للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يعمل تحت مظلّة مؤسسة "لينكس"، بصفتها عضوًا بلاتينيًا. وتهدف "علي بابا كلاود" من خلال ذلك إلى المساهمة في تطوير الجيل المقبل من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وإلى دعم المنظومة الأوسع نطاقًا للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر.

وخلال القمة، أطلقت "علي بابا كلاود" أيضًا مسابقة "هاكاثون" عالمية للمطورين والشركات الناشئة بهدف تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي جاهزين للاستخدام الفعلي باستخدام نماذج "علي بابا" على منصة "سحابة كوين". كما ستُقام مسابقة أخرى للأفلام القصيرة، بالاشتراك مع منصة "بيكسارت" الرائدة في مجالي التصميم وتحرير الفيديو، حيث ستتمّ دعوة المبدعين إلى إنتاج أفلام أصلية مُولّدة باستعمال الذكاء الاصطناعي، وذلك بالاعتماد على نموذج "هابي هورس" (Happy Horse) المتطور لتوليد الفيديو من "علي بابا".

-انتهى-

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