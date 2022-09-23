الشركة العالمية الرائدة في الحوسبة السحابية تستثمر مليار دولار أمريكي في تعزيز قدرات منظومتها، بالتوازي مع استعراضها للمنتجات الجديدة ودعم العملاء الشامل للخدمات الكاملة

دبي: أعلنت علي بابا كلاود، ذراع التكنولوجيا الرقمية والمعلومات ضمن مجموعة علي بابا عن أحدث مخططاتها الاستراتيجية الدولية خلال قمة علي بابا كلاود لعام 2022. وكشفت الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية الموثوقة خلال مشاركتها في القمة، التي استمرت ثلاثة أيام، عن منتجات جديدة تدعم الابتكار التكنولوجي بين المؤسسات، إلى جانب استثمار ما قيمته مليار دولار أمريكي لتحديث منظومات الشركاء العالميين، وتطوير خدمات أفضل للعملاء توفر دعماً أكثر شمولية للعملاء وتدعم جهودهم لرقمنة أعمالهم.

الابتكار التكنولوجي يدفع بزيادة سريعة في استهلاك الخدمات السحابية

وبالتزامن مع التوجه المتنامي للمؤسسات لاعتماد تقنيات الحوسبة السحابية وزيادة الطلب على الخدمات السحابية في بيئة مختلطة، تقدّم علي بابا كلاود للعالم سلسلة من منتجات البنية التحتية المثبتة عملياً، وقاعدة بيانات سحابية أصلية متعددة النماذج وخدمات سحابية موزعة. وتهدف تلك الباقة من المنتجات الجديدة إلى تزويد العملاء من المؤسسات بنطاق أوسع من الخدمات السحابية التي تغطي الشبكات والتخزين والحوسبة.

وتوفر الشبكة السحابية المؤسسية 2.0، التي أُتيحت كخدمة مؤخراً، شبكات ذكية عالمية لدعم التوسع العالمي للمؤسسات، والتي تدعم إمكانات الشبكات الأوسع نطاقاً، مع توافر أعلى وزمن وصول أقل وقدرات أمنية محسّنة ومرونة أكبر في خيارات التسعير للمؤسسات، مقارنة بالنسخة السابقة.

كما كشفت علي بابا كلاود عن منتج تخزين تحت اسم ESSD Auto PL يوفر خدمات التخزين الكتلي ويدعم التوسع التلقائي في غضون ثوانٍ، مما يسمح للشركات بالتعامل مع الزيادات المفاجئة في حركة المرور. وبصفته منتجاً رائداً عالمياً ومرناً للتخزين الكتلي بوظيفة توسيع تلقائية، يوفر ما يصل إلى مليون عملية إدخال/إخراج في الثانية، ما يعد أعلى بكثير من المعدل في القطاع.

ونجحت "ليندروم- Lindorm"، قاعدة البيانات السحابية متعددة النماذج التي طورتها علي بابا كلاود، في دعم فعالية مجموعة علي بابا "11.11"، أكبر مهرجان للتسوق في العالم، والذي عقد العام الماضي. وصُممت "ليندروم- Lindorm" لمتطلبات معالجة البيانات المدمجة، والسلاسل الزمنية، والزمان والمكان والعديد من البيانات غير المنظمة، كما تدعم العملاء عبر مختلف الصناعات في الصين، بما في ذلك قطاعات السيارات والتمويل والتصنيع، وذلك بفضل سرعة أدائها وانخفاض تكاليف التخزين.

كما قدمت علي بابا كلاود حلول "إيه سي كيه ون - ACK One" (منصة علي بابا كلاود للحاويات السحابية الموزعة)، والتي تشكّل منصة متكاملة لإدارة الحاويات، والتي تتيح إدارة وتسليم وتشغيل متسقة للمؤسسات. وتسمح للمستخدمين بإدارة مجموعات الحاويات وجدولة الموارد واستعادة البيانات بعد الكوارث وتسليم التطبيقات عبر منصة موحدة، سواء عبر الحوسبة السحابية العامة أو الخاصة أو البيئات الداخلية. وتأتي حلول "إيه سي كيه ون - ACK One" ضمن قائمة حلول "إيه سي كيه إني وير - ACK Anywhere"، خدمة الحاويات من علي بابا كلاود لنظام كوبيرنيتيس. وفي وقت سابق من العام الجاري، حازت علي بابا كلاود لأول مرة على صفة "رائدة" في منصة "فوريستر وايف- Forrester Wave™" للخدمات السحابية للحاويات خلال الربع الأول من 2022، متفوقة على ثمانية منافسين آخرين.

وأخيراً، تدمج "كلاودبوكس – CloudBox" تكنولوجيا البنية التحتية السحابية العامة من علي بابا كلاود، والتي تضم الحوسبة السحابية والتخزين والشبكات، لتزويد المؤسسات بخدمات سحابية مُدارة بالكامل ويمكن تشغيلها بشكل قريب من أماكن عمل العملاء، وذلك دعماً لحاجة الشركات إلى الحوسبة السحابية المختلطة. وتقدّم "كلاودبوكس – CloudBox" تجربة متسقة تشمل الحوسبة السحابية العامة من علي بابا كلاود، مع تلبية طلب الشركات على معالجة البيانات داخل الشركة والحسابات ذات زمن الوصول المنخفض. وصُممت "كلاودبوكس – CloudBox" للشركات الدولية التي تدير عمليات تجارية في الصين.

تعزز علي بابا كلاود قدراتها في مجال الحوسبة والتخزين والشبكات والأمان. إذ كشفت مؤخراً عن وحدة معالجة البنية التحتية السحابية، وحدة المعالجة المصممة خصيصاً لنظام Apsara Cloud، والتي يمكنها تقليل زمن الوصول ضمن الشبكة إلى ما يصل إلى خمسة ميكروثانية وتحسين أداء الحوسبة في الذكاء الاصطناعي كثيف البيانات وسيناريوهات تحليل البيانات بنسبة تصل إلى 30%.

الأولوية لمزايا الشركاء بهدف بناء منظومة تكنولوجية شاملة

أعلنت علي بابا كلاود، عبر إستراتيجية المنظومة التي حدّثتها مؤخراً، عن التزامها باستثمار مليار دولار أمريكي دعماً لابتكارات الشركاء التكنولوجية وتوسعهم في السوق مع علي بابا كلاود خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة. يتكون ذلك الاستثمار من حوافز مالية وغير مالية، تضم التمويل والخصومات ومبادرات الدخول إلى السوق.

وبهدف تسريع عجلة نمو الشركاء، أطلقت علي بابا كلاود برنامج "المسرّع الإقليمي" لتزويد الشركاء عبر مختلف الأسواق بنموذج تعاون تجاري محلي. ويتمحور تصميم النموذج حول عوامل تضم مستوى النضج التكنولوجي في السوق والتركيز القطاعي واحتياجات الرقمنة ومتطلبات العمل، وذلك لزيادة دخل الشركاء وتقوية خبراتهم التقنية. وتستفيد من البرنامج منظومة شركاء علي بابا كلاود، التي تشمل شركات البيع وشركاء التكنولوجيا (مزودو البرامج المستقلون ومزودو البرمجيات كخدمة وخبراء تكامل الأنظمة) وشركاء الخدمات والاستشارات.

وقالت سيلينا يوان، رئيسة وحدة الأعمال الدولية لدى علي بابا كلاود إنتليجنس: "نواصل جهودنا في علي بابا كلاود لضمان تفوقنا عل المستويين التكنولوجي والتجاري، وتقديم أفضل الخدمات والحلول للعملاء، بما يضمن تمكين عملائنا وتعزيز أعمالهم. تولي إستراتيجيتنا المحدّثة الأولوية لنمو شركائنا. وعبر الدعم المستمر لتوسيع أعمال شركائنا، يمكننا بناء منظومة شاملة يستفيد منها الشركاء والعملاء".

ولمواجهة تعقيدات العمليات التجارية الدولية للشركاء، ارتقت علي بابا كلاود بنموذجها للتعاون مع شركائها من موردي البرامج المستقلين، مع التركيز على تعزيز التعاون الصناعي، وتوحيد عملية الدخول إلى السوق، وتسريع تكامل الحلول التقنية لزيادة الكفاءة. وتتطلع علي بابا كلاود إلى توظيف المزيد من بائعي البرامج المستقلين في مجال الخدمات المالية والتجزئة والإنترنت والتصنيع للمشاركة في تطوير المنتجات ودعم ابتكار العملاء.

وتعمل علي بابا كلاود حالياً مع 11 ألف شريكٍ حول العالم تقريباً، يضمون Salesforce وVMware وFortinet وآي بي إم وNeo4j.

تمكين العملاء عبر الدعم المتكامل

بهدف توفير حلول وخدمات سحابية شاملة لكل العملاء، أطلقت علي بابا كلاود "برنامج التسليم والخدمات العالمي" لتعزيز عمليات اعتماد الحوسبة السحابية لدى للعملاء. وكشفت علي بابا كلاود في إطار البرنامج عن ثلاثة مراكز لخدمة العملاء في كوالالمبور (ماليزيا)، وبورتو (البرتغال)، ومكسيكو سيتي (المكسيك)، وذلك لدعم العملاء في مسيرة تبنيهم للحوسبة السحابية، وتوفير خدمات استشارية وخدمات ترحيل سحابي آنية في المنطقة.

وإلى جانب مراكز خدمة العملاء، أسّست علي بابا كلاود ثلاثة مراكز لتنفيذ الخدمات في كوالالمبور (ماليزيا) ودبي (دولة الإمارات) وهونغ كونغ (الصين)، بهدف توفير دعم تكنولوجي إضافي لمكاتبها الإقليمية وتعزيز قدراتها على تنفيذ المشاريع لعملائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

تزويد الابتكارات الجديدة ببنية تحتية موثوقة

وقّعت علي بابا كلاود خلال القمة ما يقارب 30 اتفاقية لمساعدة العملاء والشركاء على تسريع عجلة قدرات الابتكار الرقمي لديهم عبر تكنولوجيا الحوسبة السحابية الرائدة.

وبالتعاون مع JP Games، استوديو تطوير الألعاب الياباني الرائد، كشفت علي بابا كلاود عن باقة من الخدمات الجديدة لإنشاء مساحات افتراضية ورسومات واقعية للعملاء العالميين الذين يقتحمون مجال الميتافيرس.

وبالشراكة مع MetaverseXR، الشركة التايلاندية الرائدة في مجال الميتافيرس، طرحت علي بابا كلاود مجموعة شاملة من حلول الميتافيرس للسوق التايلاندي بهدف تلبية الطلب المحلي المتنامي على الانطلاق في رحلة الويب 3.0.

كما عقدت علي بابا كلاود تعاوناً مع مجموعة UMG في ميانمار لدعم التحول الرقمي للدولة، خصوصاً في الصناعات التقليدية.

وعقدت علي بابا كلاود شراكة مع كل من BeLive وVisionTech من سنغافورة لتوسيع انتشارها الإقليمي في قطاعات الإعلام والتكنولوجيا المالية.

وتتعاون علي بابا كلاود مع شركة OnFinality، المزودة الرائدة للبنية التحتية للبلوك تشين في نيوزيلندا، بهدف تقديم قدرات حوسبة سحابية متينة وشبكة عالمية قوية لمطوري الويب 3.0 الذين يتطلعون إلى التوسع عالمياً.

ويحضر القمة ما يزيد عن 300 من عملاء وشركاء علي بابا كلاود العالميين، بما في ذلك أكسنتشر وTiger Brokers وDANA وThai Data وLala station.

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