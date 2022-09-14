منتجات السحابة الأصلية تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء

دبي: أطلقت علي بابا كلاود، العمود الفقري للتكنولوجيا الرقمية والذكاء في مجموعة علي بابا، اليوم مجموعتها من حلول علي بابا كلاود للخدمات المالية، والتي تضم أكثر من 70 منتجًا مصممًا لمساعدة مؤسسات الخدمات المالية بمختلف أحجامها في مجال الخدمات المصرفية والتأمين والأوراق المالية والتكنولوجيا المالية على رقمنة عملياتها.

وتهدف هذه الحلول إلى دعم مؤسسة الخدمات المالية في كل مرحلة من مراحل رحلتها الرقمية وتوفير الوصول السهل إلى أحدث تقنيات السحابة الأصلية. وتتيح الحلول مجتمعة خمس قدرات أساسية تغطي أكثر من 20 سيناريو عمل لتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء والأمان والامتثال في مؤسسات الخدمات المالية:

بنية تحتية سحابية قوية ومرنة لتمكين مؤسسات الخدمات المالية من إدارة عملياتها اليومية بفعالية وتوسيع تطبيقاتها الرقمية عبر قدرات الحوكمة السحابية المدمجة

حلول الأمان والامتثال تمنح الثقة لمؤسسات الخدمات المالية في أنها تعمل وفقًا للمتطلبات الأمنية والتنظيمية الإقليمية والمتعلقة بالصناعة.

تتحقق المرونة في تطوير تطبيقات الأعمال من خلال مجموعة واسعة من الأدوات السحابية ذات الدرجة المالية والبرمجيات الوسيطة ومنتجات قواعد البيانات الموزعة لتطوير تطبيقات السحابة الأصلية، فضلاً عن قدرة مؤسسات الخدمات المالية على إدارة أعباء العمل من خلال المنصات السحابية العامة والهجينة في علي بابا كلاود، أو مبانيها الخاصة أو البيئات متعددة السحابة بطريقة مرنة وقابلة للتطوير.

يعمل الإعداد الرقمي على توظيف العديد من البرامج كخدمة والاستخدامات السحابية الهجينة في دعم العمليات المتنقلة والرقمية، ومنصات المبيعات القائمة على الفيديو عن بُعد، وحل إلكتروني للتعرف على العميل، مما يساعد مؤسسات الخدمات المالية على التحقق من المستخدمين عبر الإنترنت وإعدادهم في أي وقت ومن أي مكان.

تعمل حلول توليد رؤى العملاء والتحليلات على تسخير الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات لمساعدة مؤسسات الخدمات المالية على تحليل وتصور معلومات التواصل الرقمي متعدد القنوات، مما يساعد على اكتشاف رؤى العملاء وتمكين اتخاذ القرار القائم على المعلومات.

وقال ريموند تشاو، رئيس حلول الصناعة الدولية في علي بابا كلاود إنتلجنس: "تأتي حلولنا الجديدة استجابة للطلب المتزايد من مؤسسات الخدمات المالية حول العالم على المنتجات السحابية القادرة على تسريع رقمنتها وتعزيز تجربة العملاء. ومن خلال الاستفادة من قدراتنا السحابية الواسعة وخبراتنا في الصناعة، قمنا بتطوير مجموعة شاملة من الحلول لتعزيز النمو والابتكار في القطاع المالي. ونتطلع إلى مواصلة التوسع في عروض منتجاتنا وفي التغطية الجغرافية لخدماتنا لدعم المزيد من مؤسسات الخدمات المالية في المستقبل".

شريك موثوق لمؤسسات الخدمات المالية في جميع أنحاء آسيا

وجدت دراسة استقصائية أجريت مؤخرًا بتكليف من علي بابا كلاود أن أهم أولويات قطاع الخدمات المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت تسريع الترحيل متعدد السحابة وزيادة الأتمتة وإنشاء منصات التحليلات.

وقد تم تصميم حلول الخدمات المالية من علي بابا كلاود بحيث تساعد مؤسسات الخدمات المالية في التغلب على التحديات وتلبية أولوياتها الاستراتيجية. على سبيل المثال، كان بنك تشاينا سيتيك إنترناشونال، البنك التجاري الرائد في هونغ كونغ، يبحث عن طرق لتحسين "inMotion"، منصته المصرفية الرائدة عبر الهاتف المحمول. ومن خلال الاستفادة من حلول منصة الجهاز المحمول كخدمة من علي بابا كلاود، فإن الخدمات المصرفية عن بُعد لدى بنك تشاينا سيتيك إنترناشونال، بما في ذلك التعرف الإلكتروني على العميل في الوقت الفعلي والمبيعات القائمة على الفيديو، تعمل الآن بسلاسة على الأجهزة المحمولة للعملاء دون قيود جغرافية.

كما تشهد مؤسسات الخدمات المالية سريعة النمو قيمة ملحوظة من الحلول السحابية. فقد أبرمت GCash، وهي شركة رائدة للمحفظة المتنقلة مقرها الفلبين، شراكة مع علي بابا كلاود للتغلب على التحديات التي واجهت منصتها جراء التوسع السريع في قاعدة المستخدمين. واعتمدت GCash مزيجًا من الحلول، بما في ذلك التعرف الإلكتروني على العميل والبنية الأساسية كخدمة وقواعد بيانات ApsaraDB RDS وخدمات تخزين الكائنات لتوسيع نطاق عملياتها واستيعاب الارتفاع في حركة المرور أثناء الوباء. كما اعتمدت شركة التكنولوجيا المالية منتجات أمان مثل جدار حماية تطبيقات الويب ومكافحة هجمات حجب الخدمة لحماية منصتها من هجمات حجب الخدمة والتهديدات الأخرى.

قال مارك فروغوسو، كبير مسؤولي أمن المعلومات في GCash: "لا يزال في الفلبين عدد كبير من السكان غير المتعاملين مع البنوك، ويتمثل أحد أهدافنا في توفير حياة رقمية تمكن من زيادة الوصول إلى الخدمات المالية مثل المدخرات والائتمان والتأمين والاستثمار. ومع حلول علي بابا كلاود، لدينا القدرة على العمل وفق بنية تحتية تقنية آمنة يمكنها التوسع في الوقت الفعلي ومواكبة العملاء الذين يبحثون عن طرق جديدة للمعاملات".

كما احتاجت TnG Digital، وهي شركة مقرها ماليزيا تقدم خدمات المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، تقنية آمنة ومرنة وقابلة للتطوير لدعم نمو أعمالها. ومن خلال خدمة الحوسبة المرنة وشبكة توصيل المحتوى وحلول الاختبار EMAS Mobile من علي بابا كلاود، تمكنت TnG Digital من توسيع خدماتها بشكل فعال. كما استفادت الشركة المزودة للمحفظة الإلكترونية من خدمات النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات وحل PolarDB من علي بابا كلاود لتقليل وقت النسخ الاحتياطي وضمان ذروة الأداء أثناء ارتفاع حركة المرور.

وقال ليزلي ليب مون فونغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في TnG Digital: "يحرص فريق الدعم المتخصص في علي بابا كلاود على الاستجابة النشطة وتوفير خدمات دعم عالية الجودة، مما يساعد TnG Digital على إيجاد حلول سريعة لأي مشاكل على مدار الساعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التكنولوجيا السحابية المتطورة والحلول الأمنية الشاملة تمكّن TnG Digital من تلبية المتطلبات التنظيمية وتقديم المنتجات إلى السوق بشكل أسرع".

وكان بنك سوموت، البنك المالي الإندونيسي، يبحث عن مزود خدمة سحابية يتمتع ببنية تحتية قوية وقدرة أمنية لتسريع تحوله الرقمي. ودخل البنك في شراكة مع علي بابا كلاود للحصول على مجموعة حلولها- بما في ذلك جدار حماية تطبيقات الويب ومركز الأمان وApsaraDB RDS- والتي كانت مثالية لتبسيط عمليات بنك سوموت، وتلبية احتياجاته الأمنية واستيفاء متطلبات تطبيقه الخاص.

وقال مهديان دادو، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في بنك سوموت: "تؤدي مجموعة الحلول الكاملة لشركة علي بابا كلاود دورًا مهمًا في مساعدتنا على تبسيط عملياتنا التجارية، وتعزيز ميزات الأمان، وتدعيم إجراءات استخدام التطبيق وتنفيذه. ونخطط في المستقبل لتكثيف التعاون والاستفادة الكاملة من قدرات الحاويات والخدمات المصغرة لدى علي بابا كلاود لدعم رحلة تحولنا الرقمي."

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