دبي: أعلنت "علي بابا كلاود" اليوم خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025" الإطلاق الرسمي لمركز بياناتها الثاني في دبي. ويأتي هذا التوسع استجابة للطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي من الشركات المحلية، ويشكل إنجازًا جديدًا في مسيرة علي بابا كلاود في المنطقة منذ افتتاح مركزها الأول في دبي عام 2016.

ويأتي إطلاق مركز البيانات الجديد ضمن خطة استثمارية سبق أن أعلنت عنها مجموعة علي بابا بقيمة 380 مليار يوان صيني (53 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ويعكس هذا الاستثمار التزام الشركة بدعم المؤسسات في المنطقة والعالم من خلال تقديم بنية تحتية سحابية مرنة وآمنة، وتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة.

ومع افتتاح مركز البيانات الجديد، توسّع "علي بابا كلاود" محفظة منتجاتها لتشمل حلولاً سحابية ومتقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خدمات البيانات الضخمة، وقواعد البيانات، والحوسبة المرنة، والتخزين، والشبكات، مما يلبي الاحتياجات المتنامية لنمو الشركات المحلية في مجالات الذكاء الاصطناعي واعتماد الحوسبة السحابية. ومن المتوقع أن يُحدث المركز نقلة كبيرة في أداء الشبكة ومرونة البنية التحتية السحابية، ويعزز قدرة التعافي من الكوارث وضمان توافر منتجات علي بابا كلاود السحابية الأساسية.

وفي هذا السياق، قال إريك وان، نائب رئيس علي بابا كلاود العالمية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى: "يمثل افتتاح مركز البيانات الجديد في دبي، إلى جانب شراكاتنا المبتكرة التي نعلن عنها خلال معرض جيتكس، خطوات استراتيجية مهمة في مسيرة نمونا المتسارعة في المنطقة. فالشرق الأوسط يتمتع بموقع فريد لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، ويضم منظومة شراكة تدعم نجاح القطاعين الحكومي والخاص وازدهارهما. ونحن ملتزمون بتمكين الشركات المحلية والعالمية من تحقيق النجاح عبر بنيتنا التحتية القوية وحلولنا المتطورة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي."

بناء منظومة رقمية متكاملة بالتعاون مع العملاء والشركاء لدعم النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي

وأعلنت "علي بابا كلاود"، خلال مشاركتها في "جيتكس جلوبال 2025"، عن عدد من الشراكات الاستراتيجية في قطاعات التمويل، والرعاية الصحية، والألعاب، والإعلام، والإنترنت، لتعزيز اعتماد حلولها وبنيتها التحتية على الصعيد المحلي، وتسريع نمو الأعمال واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويو بنك، المنصة المالية الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط، وقّع مذكرة تفاهم مع "علي بابا كلاود" لتسريع الابتكار في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية. سيعزز هذا التعاون الاستراتيجي التنوّع السحابي للبنك، ويسرّع تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر الاستفادة من حلول علي بابا كلاود المتطورة المتمثلة في نموذج اللغة Qwen، ومنصة الذكاء الاصطناعي (PAI)، ومنصات الوكلاء الذكية. وبالعمل معاً، ستطور الشركات وكلاء مصرفيين ممكّنين بالذكاء الاصطناعي لتعزيز العمليات والارتقاء بخدمة العملاء، فيما تتم استضافتها على مراكز بيانات "علي بابا كلاود" في دبي من أجل قدرات أكبر على التوسع، ورفع الكفاءة، وسرعة الأداء في السوق.

وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لبنك ويو: "هذه الشراكة تعكس التزامنا المستمر بتوفير حلول أكثر ذكاءً، وسرعة، وأماناً لعملائنا. الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في رؤيتنا لمستقبل العمليات المصرفية، وتطوير القدرات عبر التقنيات المتقدمة في "علي بابا كلاود" يساعدنا على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي يبسّطون العمليات ويمكنون عملاءنا من النمو والازدهار وتحقيق المزيد بوسيلة آمنة ومضمونة."

بيوند آسيا، شركة الذكاء الاصطناعي المتخصصة في تطوير شخصيات رقمية تفاعلية فائقة الواقعية، وقّعت مذكرة تفاهم مع علي بابا كلاود لتسريع طرح حل HoloMe الرقمي-البشري المسجل كبراءة اختراع في أسواق الشرق الأوسط والمنطقة. وعبر هذا التعاون، تستفيد "بيوند آسيا" من نموذج اللغةQwen ، ومنصة Model Studio الذكية من "علي بابا كلاود" لتعزيز الذكاء والتخصيص المحلي لشخصيات "أفاتار" الرقمية HoloMe لديها، انطلاقاً من حلول رقمية-بشرية مصممة باللغة العربية أولاً خصيصاً للشركات ومؤسسات القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط. كما يتضمن هذا التعاون نقل خدمات HoloMe السحابية من "بيوند" إلى البنى التحتية المحلية والعالمية الخاصة بـ "علي بابا كلاود"، بما يعزز الأداء وقدرات التوسع والامتثال في المناطق المختلفة. وسيعمل الطرفان على تطوير مشترك لحلول شخصيات "أفاتار" رقمية مخصصة لمختلف القطاعات مثل الترفيه والتجزئة والإعلام والتعليم وخدمات القطاع العام. ولتسريع الوصول إلى الأسواق، ستتعاون "بيوند آسيا" و"علي بابا كلاود" على تنفيذ مبادرات تسويق مشترك مستفيدين من شبكة شركاء علي بابا كلاود، وحضورها في الأسواق، ومنصات البيع الإقليمية، لدعم توسع بيوند آسيا عالميًا وترسيخ رؤيتها بعيدة المدى للجيل القادم من التفاعل الرقمي.

وقال فريد تشونغ، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة "بيوند آسيا": "تعاوننا مع علي بابا كلاود يأخذ HoloMe إلى مرحلة جديدة من خلال تقديم شخصيات رقمية-بشرية تتمتّع بواقعية فائقة وتقدّم اللغة العربية على سواها، وذلك على نطاق عالمي. إن بنية علي بابا التحتية القوية، وانتشار الشركة على المستوى العالمي، تمكّننا من البناء بوتيرة أسرع، والتوسع بتكاليف مدروسة، مع الامتثال للمعايير المحلية. ونحن ملتزمون معاً بتصميم مستقبل التفاعل الرقمي، حيث يمكن لكل عميل أو فرد أو طالب الاتصال بشخصية رقمية-بشرية ذكية في أي وقت وأي مكان".

أعلنت "أكيوميد"، المزوّد الأوّل والأكبر لخدمات إدارة دورة الإيرادات (RCM) المتكاملة لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، عن تعاون شامل مع علي بابا كلاود، وشريكها التكنولوجي المحلي "وان كلاود". وقامت "أكيوميد" بنقل وتوسيع نطاق أحمال العمل الأساسية على البنية التحتية العالمية لعلي بابا كلاود، مستفيدة من الحوسبة المرنة، والشبكات الجاهزة والمتطورة، وتقنيات التعافي بعد الكوارث– بالتزامن مع اعتماد نموذج اللغة الكبير المتقدم Qwen من علي بابا، من أجل تطوير وكيل ذكاء اصطناعي لصالح المطالبات الرقمية eClaims، والترميز الطبي، ودعم العملاء. وسيعمد الأطراف على استكشاف إمكانية إدراج حلول "أكيوميد" في أسواق "علي بابا كلاود"، والسعي وراء تأمين مبادرات مشتركة للوصول إلى السوق، واعتماد التسويق المشترك، بغرض تسريع النمو على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال الدكتور أيهم رفعت، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة "أكيوميد": "يمثّل هذا التعاون مع علي بابا كلاود و"وان كلاود" لحظة محورية حاسمة بالنسبة إلى شركة "أكيوميد"، ومستقبل إدارة دورة الإيرادات في مجال الرعاية الصحية في الشرق الأوسط. ونحن على أهبة الاستعداد، عبر الاستفادة من البنية التحتية القوية لشركة علي بابا كلاود، ومن وقوة نموذجQwen للذكاء الاصطناعي الخاص بها، لتقديم مستويات غير مسبوقة من الكفاءة والدقة والابتكار لصالح عملائنا، بشكل يسفر في نهاية المطاف عن إحداث تحويل في تجربة المرضى، وتبسيط عمليات الرعاية الصحية".

أعلنت "ذا غيم كومباني"، منصّة الألعاب السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن تعاونها مع علي بابا كلاود، من أجل تشغيل خدمة الألعاب المدعومة بالذكاء الاصطناعي بأسلوب فعّال وقابل للتطوير. من شأن شبكة علي بابا التي تتميّز بسرعة نقل المعلومات، والبنية التحتية القويّة والقابلة للتطوير، وخدمات الحوسبة وقواعد البيانات الجاهزة والمتطورة، بالإضافة إلى انتشارها على نطاق عالمي واسع، أن تمكّن شركة "ذا غايم كومبوني" من استضافة خدمات ألعاب من الدرجة الأولى، وتقديم تجربة على مستوى أجهزة الألعاب على أي جهاز من دون الحاجة إلى استعمال أجهزة عالية الأداء. ويدعم هذا التعاون أيضًا رؤية شركة "ذا غيم كومباني" عبر إرساء القاعدة الأساس لتقديم الألعاب في المستقبل، بكونها خدمة مدعومة من علي بابا كلاود.

وقال بلال أصغر، الرئيس التنفيذي للشراكات والمؤسس المشارك لشركة "ذا غيم كومباني": "تضع علي بابا كلاود بتصرّفنا شبكة تتميّز بسرعة نقل المعلومات، وبنية تحتية عالية الأداء، وقدرة وصول عالمية تلبّي متطلبات لاعبينا. وبفضل بنيتها التحتية المُثبتة في مجال الألعاب وانتشارها الواسع في الأسواق المستهدفة، يُمكننا التوسع بوتيرة أسرع، وتسهيل تجربة المستخدمين، وتسريع الابتكار في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، والجيل الثالث من الويب Web3، والرياضات الإلكترونية، بشكل يوفّر تجربة لعب متميزة على أي شاشة".

أعلنت "أتوس"، الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي، وعلي بابا كلاود، شراكة توزيع موسّعة على مستوى الشرق الأوسط. وباتت "أتوس" بموجب هذه الشراكة شريكاً موزعاً لصالح علي بابا كلاود، مما يتيح للعملاء من الشركات في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادي الاستفادة من مجموعة علي بابا الكاملة من البنية التحتية السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. ويتعزز ذلك بالاستفادة من خبرة "أتوس" الواسعة في مجال الانتقال إلى السحابة، والخدمات الخاضعة للإدارة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بهذه الصناعة، بما يمكّن المؤسسات من تسريع مسار تحولها إلى السحابة ودفع عجلة الابتكار.

ومنذ العام 2016، أدت علي بابا كلاود دور المزود الرائد لخدمات الحوسبة السحابية لصالح شركات خاصة ومؤسّسات حكومية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وتفخر الشركة بامتلاكها منظومة محلية قوية في منطقة الشرق الأوسط، مع عملاء في مجالات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والإعلام والقطاع العام، بالإضافة إلى شركاء محليين في مختلف القطاعات.

-انتهى-

#بياناتشركات