الرياض: وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مذكرة تفاهم مع شركة كونتكست السعودية الرائدة في خدمات الحوسبة السحابية والتحوّل الرقمي في المملكة، وذلك لتوحيد الجهود في سبيل تعزيز التحوّل الرقمي وتبنّي مفهوم الحوسبة السحابية على نطاق أوسع في المملكة.

جاء ذلك على هامش أعمال القمّة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المنعقدة في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة من 13 – 15 سبتمبر الجاري.

وذكر المهندس / نواف الصحن مساعد مدير مركز المعلومات الوطني للحوسبة السحابية أنّ التحوّل الرقمي في مجال الحوسبة السحابية يتطلب تغيير للمفاهيم حولها، وتأتي هذه الشراكة لتلعب هذا الدور الهام، وذلك بتأسيس برامج للتدريب وتبادل الخبراء من خلال مركز التميّز التابع لشركة كونتكست، والذي سيعزز فرص صقل مهارات الكوادر العاملة في "سدايا"، وكوادر الجهات الحكومية الأخرى.

ومن زاوية أخرى ذكر المهندس / نواف أن شركة كونتكست هي الموزع المعتمد لخدمات جوجل السحابية في المملكة، وسيمنح هذا التعاون للهيئة إمكانية لاستخدام خدمات جوجل السحابية في بناء وتطوير سحابة "ديم" التابعة لسدايا.

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