الذربان: الطي هيلز أكبر مشاريع عقارات الكويت وأكثرها طموحًا ونأمل أن يلقى إقبالاً واسعًا في المبيعات

طلال البحر: نشهد بروز إمارة الشارقة كوجهة مفضلة للمستثمرين بفضل بيئتها الاستثمارية المميزة والدعم المستمر للأعمال

خالد إسبيته: ننقل خبراتنا المتميزة في تطوير الأراضي التي اكتسبناها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية إلى إمارة الشارقة

أعلنت شركة عقارات الكويت، الشركة العقارية الرائدة والمدرجة في بورصة الكويت، بالتعاون مع إيفا للفنادق والمنتجعات، عن إطلاق مشروع "الطي هيلز " في إمارة الشارقة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار درهم. يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 6 ملايين قدم مربع، ويشمل 1100 فيلا وتاون هاوس بتصاميم ومساحات متنوعة، تلبي مختلف احتياجات العملاء.

تتراوح وحدات المشروع بين 3 إلى 6 غرف نوم، موزعة على ثلاث مراحل تطويرية، حيث تتميز كل وحدة بوجود مسابح خاصة وتصاميم عصرية تجمع بين الفخامة والراحة.

ومن المقرر أن يتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأول من عام 2028، مما يعكس التزام الشركة بتقديم مشاريع نوعية تعزز مكانتها في السوق العقاري.

موقع استراتيجي

يتسم مشروع "الطي هيلز" بموقع استراتيجي في منطقة الطي، بالقرب من مسجد الشارقة الكبير وعلى شارع الإمارات مباشرةً، وعلى التقاطع الرئيسي الذي يحد إمارة دبي. يوفر هذا الموقع وصولاً سهلاً إلى المرافق والمعالم الرئيسية في كل من إمارتي الشارقة ودبي. ويقع على بعد دقائق من مطار دبي الدولي، ووسط دبي، ومطار الشارقة الدولي.

النهر الأخضر والطبيعة الساحرة

يتميز مشروع الطي هيلز عن غيره من المشاريع بوجود أطول نهر أخضر في الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعد الرئة الطبيعية للمشروع والشريان المركزي له. يمتد هذا النهر الأخضر على طول 2.5 كيلومتر، ويتميز بمساحات خضراء وافرة تضفي جمالاً طبيعياً على المشروع.

يجمع التطوير بين التصاميم المعمارية الحديثة والطبيعة الساحرة، مما يوفر أسلوب حياة هادئ ومتناغم. يعكس المشروع رؤية إمارة الشارقة في تعزيز بيئة مستدامة خضراء تحمي الطبيعة والتنوع البيولوجي.

يُصمم النهر الأخضر ليكون مساحة ترفيهية مميزة، حيث يوفر هواءً نقياً ومسارات مخصصة للمشي ومناطق للاسترخاء والتنزه، مما يجعله وجهة مثالية للاستجمام وقضاء الأوقات الممتعة. يعتبر النهر في مشروع الطي هيلز بمثابة حديقة شريانية تمثل الرئة الطبيعية للمشروع، مما يضفي عليه جوًاً من الهدوء والسكون، ليتمتع المقيمون والزوّار بالمشهد الباهر والهواء النقي، مع ممرات مشي ومناطق استرخاء متنوعة للترفيه والنزهات.

مرافق وخدمات

كما يوفر المشروع تجربة متكاملة من المرافق والخدمات المختلفة التي تلبي كافة الاحتياجات في مكان واحد. اذ يضم ملاعب للكبار وأخرى خاصة للأطفال ومسجداً، ومطاعم ومقاهي ومحال تجارية، وأحواضاً للسباحة، ومسارات خاصة للمشي، وأخرى لركوب الدراجات الهوائية بإجمالي 11 كيلومتر، ليقدم تجربة استثنائية تجمع بين الحياة العصرية والطبيعة.

وقال ابراهيم صالح الذربان، رئيس مجلس الادارة في شركة عقارات الكويت: "سعداء بمشروع الطي هيلز، الذي يعد من أكبر مشاريع عقارات الكويت وأكثرها طموحًا. نأمل أن يلقى المشروع إقبالاً واسعًا في المبيعات، خاصة أنه يجمع بين التصاميم العصرية والموقع الاستراتيجي، مما يجعله فرصة استثنائية للمستثمرين والسكان على حد سواء."

وصرح طلال البحر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت: "يُعد سوق العقار في الإمارات واحدًا من أكثر القطاعات جذبًا على المستويين الإقليمي والعالمي. ونشهد اليوم بروز إمارة الشارقة كوجهة مفضلة للمستثمرين، وذلك بفضل بيئتها الاستثمارية المميزة التي تتميز بالجاذبية، والأمان، والدعم المستمر للأعمال، إضافة إلى حرصها على تعزيز وتطوير القطاع العقاري."

وأضاف البحر: "نسعى إلى إنشاء مجتمع سكني راقٍ يضع معايير جديدة للمعيشة المستدامة في المنطقة، من خلال الدمج بين التصميم الابتكاري، وممارسات البناء المستدامة، وأحدث المرافق العصرية. هدفنا هو تقديم تجربة سكنية فريدة تتجاوز توقعات السوق وتلبي تطلعات المستثمرين والسكان على حد سواء. ولهذا السبب، تم التعاون مع شركة إيفا للفنادق والمنتجعات للاستفادة من خبرتها الطويلة في مجال التطوير العقاري، وضمان تقديم منتجات عقارية مبتكرة تتميز بأعلى معايير الجودة والتميز."

من جانبه، قال خالد إسبيته، رئيس مجلس إدارة شركة إيفا للفنادق والمنتجعات: "نعلن بكل فخر عن توسع جديد في محفظتنا العقارية في الإمارات، معتمدين على نجاحات الشركة وسجل إنجازاتها في تطوير المشاريع. ننقل الآن خبراتنا المتميزة في تطوير الأراضي، التي اكتسبناها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، إلى إمارة الشارقة. ويعكس مشروع الطي هيلز رؤيتنا في المزج بين قيم وتقاليد الشارقة وبيئة عصرية متفردة، توفر لمالكي المنازل أجواءً سكنية آمنة ومستدامة، تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، مع الحفاظ على القيم والتقاليد العريقة التي تتميز بها الإمارة."

وأضاف إسبيته: "تُعد الشارقة واحدة من أكثر الإمارات تنوعًا من الناحية الاقتصادية، حيث تضم مجموعة واسعة من القطاعات غير النفطية. وتلعب المشاريع المستدامة دورًا محوريًا في تعزيز البنية التحتية المتطورة. كما تسهم جهود حكومة الشارقة من خلال طرح حلول ومبادرات رائدة في جذب الاستثمارات وتشجيعها، مما يجعل الإمارة لاعبًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية متميزة."

يعد مشروع الطي هيلز فرصة استثمارية فريدة في سوق العقارات النابض، حيث يقدم مزيجا من الراحة، والموقع المتميز، ووسائل الراحة الحياتية التي تميزه عن غيره من المشاريع. ومن خلال التركيز الدقيق على الجودة والتصميم ورضا العملاء، سيصبح المشروع وجهة سكنية بارزة للباحثين عن الأفضل في الحياة العصرية.

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