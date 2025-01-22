الشارقة، أعلنت عقارات الكويت وإيفا للفنادق والمنتجعات، عن بيع المرحلة الأولى بالكامل والتي تضم 375 فيلا وتاون هاوس من مشروع "الطي هيلز" في إمارة الشارقة، والتي من المقرر أن يتم تسليمها في الربع الأول من عام 2028، مما يعكس التزام الشركة بتقديم مشاريع نوعية تعزز مكانتها في السوق العقاري.

جاء ذلك خلال الحفل الرسمي لإطلاق المشروع الذي أُقيم " في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي يوم الخميس، 17 يناير، 2025. بحضور طلال البحر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت، وخالد إسبيته، رئيس مجلس إدارة شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، ومجموعة كبيرة من الشخصيات المرموقة وممثلي وسائل الإعلام، ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب شركات الوساطة العقارية في الدولة.

وقال طلال البحر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت: "نعلن بكل فخر عن بيع المرحلة الأولى بالكامل خلال حفل الإطلاق، حيث شهد مشروع الطي هيلز إقبالاً كبيراً من المشترين، مما يعكس الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، ويؤكد على متانة سوق العقار في الإمارات، وبروز الشارقة كوجهة مفضلة للمستثمرين بفضل بيئتها ومزاياها الجاذبة للاستثمار.

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