أعلنت شركة عقارات السيف عن توقيع اتفاقية مع شركة محمد جلال للمقاولات لتنفيذ الأعمال الإنشائية الرئيسية ضمن مشروع التطوير الشامل لمجمع السيف - ضاحية السيف، في خطوة تعكس التقدم المستمر في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهدف إلى إعادة تقديم المجمع بحلة عصرية متجددة ترتقي بتجربة التسوق والترفيه والضيافة في مملكة البحرين.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار النهج الذي تتبعه عقارات السيف في تطوير أصولها ومراكزها التجارية وفق رؤية طويلة الأمد تواكب تطلعات الزوار والمتغيرات المتسارعة في قطاع التجزئة والترفيه، بما يعزز مكانة مجمع السيف كواحد من أبرز الوجهات المتكاملة في المملكة والمنطقة، مع المحافظة على استمرارية التشغيل وسلاسة الخدمات المقدمة للزوار خلال مختلف مراحل المشروع.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة محمد جلال للمقاولات تنفيذ الحزمة الرئيسية من الأعمال الإنشائية والتطويرية للمشروع وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية، وتشمل إنشاء مساحات جديدة مخصصة للمطاعم والمقاهي الراقية بمفاهيم عصرية ومتنوعة، إلى جانب تنفيذ التوسعات الجديدة المخطط لها ضمن المشروع، بما يسهم في توفير بيئة أكثر حيوية ويمنح الزوار تجربة متكاملة تجمع بين التسوق والضيافة والترفيه في وجهة واحدة.

كما تتضمن الأعمال تطوير الخدمات المرتبطة بالمساحات والتوسعات الجديدة، بما ينسجم مع الرؤية التطويرية الشاملة للمشروع ويعزز من جاذبية المجمع كوجهة عائلية عصرية تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عيسى محمد نجيبي، رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف، قائلاً: "يمثل مشروع تطوير مجمع السيف - ضاحية السيف أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز تنافسية أصولها العقارية وترسيخ مكانتها في قطاع التجزئة والترفيه بمملكة البحرين. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ليجسد التقدم المتواصل في تنفيذ رؤية مجلس الإدارة نحو تطوير وجهات عصرية قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية وتلبية احتياجات الأجيال الجديدة من الزوار والمتسوقين".

وأضاف: "نؤمن بأن الاستثمار المستمر في تطوير الأصول النوعية يشكل عاملاً رئيسياً في تعزيز القيمة المستدامة لمساهمينا ودعم الحركة الاقتصادية في المملكة. ومن هذا المنطلق، نواصل العمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في الارتقاء بجودة التجارب التي نقدمها وترسخ مكانة مجمع السيف كأحد أبرز الوجهات التجارية والاجتماعية في البحرين والمنطقة".

من جانبه، صرح السيد أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة شركة محمد جلال للمقاولات قائلاً: "نعتز بشراكتنا مع عقارات السيف في تنفيذ هذا المشروع التطويري البارز، والذي يمثل إحدى المبادرات النوعية الهامة في قطاع التجزئة والضيافة بمملكة البحرين. وسنعمل على توظيف خبراتنا وإمكاناتنا الهندسية والتنفيذية لضمان إنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وبما يدعم رؤية عقارات السيف في تطوير وجهة عصرية متكاملة تلبي تطلعات الزوار وتواكب متطلبات المستقبل".

وبدوره، صرح السيد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، قائلاً: "يمثل توقيع الاتفاقية مع المقاول الرئيسي محطة مهمة ضمن مسار مشروع تطوير مجمع السيف - ضاحية السيف، ويعكس انتقال المشروع إلى مرحلة تنفيذية متقدمة وفق الخطط الزمنية المعتمدة. ونهدف من خلال هذه المرحلة إلى ترجمة رؤيتنا التطويرية على أرض الواقع عبر تطوير المرافق والمساحات المختلفة وتقديم مفاهيم جديدة تعزز مكانة المجمع كوجهة رائدة للتسوق والترفيه والضيافة في مملكة البحرين".

وأضاف: "نواصل في عقارات السيف الاستثمار في تطوير أصولنا ومشاريعنا بما يعزز مساهمتنا في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها السياحة والتجزئة. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيشكل إضافة نوعية للمشهد التجاري والعمراني في المملكة، وسيمنح الزوار تجربة أكثر تنوعاً وتكاملاً خلال السنوات المقبلة".

ويُعد مشروع تطوير مجمع السيف - ضاحية السيف أحد المشاريع الإستراتيجية المهمة التي تنفذها الشركة، حيث يشمل تحديث وتطوير مجموعة واسعة من المرافق والمساحات الداخلية والخارجية، إلى جانب استحداث مفاهيم جديدة في مجالات الضيافة والترفيه والتسوق، بما يعزز من مكانة المجمع كأحد أبرز المعالم التجارية والاجتماعية في مملكة البحرين.

وتعتبر شركة عقارات السيف إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري، وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والمشاريع النوعية التي أسهمت في تطوير البنية العقارية والتجارية والترفيهية في مملكة البحرين، كما تواصل الشركة التزامها بتطوير مشاريع مستدامة تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة في المجتمع البحريني.