ستعمل توشيبا اليابانيّة على توريد مصاعد ذات جودة عالية لعزيزي سنترال، وعزيزي جراند، وعزيزي فيستا، وواحة الشاطئ

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وسّعت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، شراكتها مع شركة "توشيبا الشرق الأوسط للمصاعد"، الشركة اليابانية المصنعة لأسرع مصعد في العالم، لتوريد وتصميم وتركيب مصاعد الأفراد والخدمات لمشاريع عزيزي سنترال، وعزيزي جراند، وعزيزي فيستا، وواحة الشاطئ.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا الإعلان عن تمديد اتفاقيتنا مع شركة توشيبا الشرق الأوسط للمصاعد، والتي تؤكّد مدى حرصنا على تأمين حلول المصاعد عالية الجودة والمصممة خصيصًا، والتي من شأنها رفع مستوى الخدمة وتعزيز قيمة المشاريع قيد الإنشاء. تحافظ عزيزي على التزامها بصياغة التطورات الفاخرة المعاصرة، وفلسفة التصميم والبناء التي تميّزنا عن غيرنا وتضمن رضا وسعادة المستثمرين، بالتزامن مع توافق شركة توشيبا مع معايير الجودة الصارمة لمشاريعنا".

وتنشط شركة توشيبا في سوق الشرق الأوسط منذ عام 1999، حيث قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الهامة من خلال توفير وسائل نقل عمودية موثوقة ومريحة باستخدام التقنيات المتطوّرة. وسيتمّ دمج أحدث ابتكارات توشيبا من المصاعد التي لا تتطلب غرفة خاصة بالماكينات مع تشطيبات عالية الجودة لجدران المقصورة ذات الطراز الخشبي، وأزرار أنيقة مدمجة في ألواح زجاجية بالارتفاع الكامل. ومن خلال إعطاء الأولوية للسلامة، فإن هذه التكنولوجيا يمكنها تلبية وتجاوز جميع معايير المصاعد العالمية.

وتم بناء مشروع فيستا للشباب، ويناسب الكبار والعائلات على حد سواء، حيث يعدّ مبنى سكنياً فاخراً منخفض الارتفاع في واحدة من أكثر المناطق ديناميكية وحيوية في دبي، بالقرب من سبورتس سيتي وموتور سيتي. وبفضل الموقع الاستراتيجي لمدينة دبي للاستديوهات التي تبعد مسافة قصيرة بالسيارة من مدينة إكسبو على

شارع حصة قرب شارع الشيخ محمد بن زايد، تُعتبر منطقة مثالية يسهل الوصول إليها من كافة المناطق الأخرى. وسيستفيد السكان من مجموعة واسعة من المرافق القريبة، بما في ذلك المدارس والكليات والمؤسسات الطبية والمعالم الرياضية والترفيهية وغير ذلك الكثير.

يمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

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