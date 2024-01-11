ستعمل "داب بامبس" على توريد مضخات مياه متميزة وعالية التقنية لعزيزي ريفييرا في مدينة محمد بن راشد و عمبر في الفرجان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وسّعت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، شراكتها مع "داب بامبس إس بيه إيه"، الشركة الإيطالية الرائدة في التقنيات الفعّالة لحركة وإدارة المياه، وذلك لتوفير مضخات النقل المعزّزة والغاطسة لستة مباني ضمن المرحلة الرابعة من مشروعي عزيزي ريفييرا في مدينة محمد بن راشد و عمبر في الفرجان.

وقد أعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، عن سعادته بالشراكة المتجددة مع شركة "داب بامبس"، الرائدة في مجال حلول المياه، وقال: "سيسهم هذا التعاون في إضفاء قيمة كبيرة إلى الأداء الوظيفي والكفاءة والاستدامة والموثوقية لأنظمة إدارة المياه في اثنين من مشاريعنا الجذابة، وهما ريفييرا و عمبر".

ومنذ ما يزيد عن 40 عاماً؛ تعد "داب" شركة رائدة كبرى في قطاع تقنيات حركة وإدارة المياه. وبفضل التزامها بالابتكار، تمكنت من الاستحواذ على مكانة دولية بارزة في مجال تكنولوجيا المياه، وذلك من خلال توفير الحلول الجديدة الموثوقة والفعالة لتركيب واستخدام وصيانة منتجاتها وتحسين استهلاك الطاقة، والتركيز على العملاء في كافة إجراءاتها واستراتيجياتها وخططها التطويرية.

وبفضل وجود "عزيزي عمبر" في منطقة الفرجان، إحدى المناطق التي تشهد نمواً مستمراً في دبي؛ يتمتع المشروع بقربه من الأماكن الحيوية في الإمارة، مع تميّزه بالهدوء والراحة. ويقع أيضاً ضمن مجتمع مزدهر، وسط المساحات الخضراء ومحلات التجزئة، ولا يبعد سوى دقيقة واحدة فقط من شارع الشيخ محمد بن زايد ومحطة مترو الفرجان، ليكون بذلك أحد الأماكن الاستراتيجية الأكثر جاذبية والأسهل وصولاً في الإمارة. ولا يبعد سوى 7 دقائق فقط من المنطقة الحرة لجبل علي وابن بطوطة مول، و 10 دقائق من جميرا بيتش ريزيدنس ودبي مارينا، و 15 دقيقة من مطار آل مكتوم الدولي وجزيرة النخلة، و 25 دقيقة من مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، و 12 دقيقة من مدينة إكسبو. ويوفر عزيزي عنبر سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من أماكن الجذب التجارية والتجزئة والترفيهية.

ويعدّ مشروع ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

وصُمم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

وبفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميدان ون مول القادم ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أبرز الوجهات في دبي، يمثل ريفيرا أحد أهم مشاريع عزيزي وأكثرها جاذبية في السوق.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

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