دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، دعوة ثلاث شركات رائدة عالميًا، وهي شركة "إس إي إي SAA للهندسة المعمارية" و"إم إي دي MAD للهندسة المعمارية" و"زها حديد للهندسة المعمارية"، للمشاركة في تقديم تصميم مفاهيمي لـ "عزيزي أوبرا"، أحد أهمّ عوامل الجذب الرئيسة لمشروع "عزيزي ڤينيس"، متعدّد الاستخدامات والواقع في دبي الجنوب.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا التعاون مع ثلاث شركات هندسة معمارية مرموقة لتصميم وتخطيط دار الأوبرا المرتقبة في عزيزي ڤينيس. تُساهم كل من "إس إي إي SAA للهندسة المعمارية" و"إم إي دي MAD للهندسة المعمارية" و"زها حديد للهندسة المعمارية" بخبراتهم المتميزة وفلسفاتهم التصميمية الرائدة في هذا المشروع الاستثنائي. وستصبح عزيزي أوبرا واحدة من الأماكن الرائدة في دبي لاستضافة الفعاليات الثقافية والمجتمعية، مما يرفع مستوى التميز المعماري في المنطقة. ونتطلّع لرؤية جهودنا المشتركة تتجسد في دار الأوبرا الحديثة، وننتظر بفارغ الصبر للحصول على أفضل تصميم مفاهيمي من خلال هذا التعاون".

وتتميز شركة "إس إي إي للهندسة المعمارية" ومقرّها سنغافورة بتقديم حلول تصميم مبتكرة ومستدامة عبر المشاريع السكنيّة والتجاريّة والمؤسسية. فيما تُعرف شركة "إم إي دي للهندسة المعمارية" التي أنشأها ما ياسونغ في بكين، بتصميماتها المستقبلية والمستوحاة من الطبيعة، والتي تدمج العناصر الطبيعية مع المناطق الحضرية، وتشمل بعض مشاريعهم البارزة أبراج أبسولوت في كندا، ودار الأوبرا في هاربين بالصين. من جهتها تتمتع شركة زها حديد للهندسة المعمارية بشهرة عالمية نظير أسلوبها المعماري المبتكر والسلس، مع مشاريع مميزة مثل مركز الألعاب المائية في لندن، ودار الأوبرا في غوانزو، ومركز حيدر علييف الثقافي في أذربيجان.

وسيضم مشروع عزيزي ڤينيس أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في 100 مجمع سكني من المباني متوسطة الارتفاع، وأكثر من 400 فيلا ومنزل فاخر، وتتولى عزيزي دور المطور الرئيس المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية للمشروع.

ويوجد في قلب عزيزي ڤينيس بوليفارد فاخر للمشاة، وسيكون مفتوحاً في الشتاء ومغطى بالزجاج في الصيف لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها لراحة الزوار على مدار العام. وتقع على جانبي عزيزي بوليفارد المباني المكونة من ثلاثة طوابق، وأفضل المحلات والعلامات التجارية وخيارات السهر والترفيه، إضافة إلى المطاعم التي تضم الأطباق العالمية، ليكون البوليفارد نقطة اهتمام جديدة وفريدة على خريطة المعالم السياحية الرائعة في المدينة.

وتقع عزيزي أوبرا في قلب البوليفارد، وتم بناؤها وفقاً لأعلى المعايير المعاصرة في التصميم والهندسة المعمارية، وستصبح واحدة من أبرز الأماكن لإقامة الفعاليات الثقافية والمجتمعية في دبي.

وباعتباره معلماً سياحياً رئيساً، ونقطة جذب محلية راقية، يتوقع أن يستقبل عزيزي ڤينيس أكثر من 30 ألف زائر يومياً. وسيوفر هذا المشروع الفخم فندقين من فئة الخمس نجوم، تملكهما وتديرهما عزيزي عند مداخله، إضافة إلى فندق خاص يقع على الجزيرة وسط البحيرة. وسيتم توفير عدد كبير من مواقف السيارات تحت الأرض، لمنح عشرات الآلاف من الزوار يومياً سهولة الوصول إلى عزيزي بوليفارد وعزيزي أوبرا.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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